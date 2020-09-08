Відомий американський співак, екссоліст популярного гурту The Temptations Брюс Вільямсон помер 6 серпня. Причиною смерті стала коронавірусна інфекція.

COVID-19 нещадно вражає та забирає життя у багатьох людей. Так, днями від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, помер легендарний американський виконавець Брюс Вільямсон. Про це йдеться на сайті TMZ.

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Співакові було 49 років. Він помер у власному будинку в Лас-Вегасі вечері 6 вересня. Про смерть артиста повідомив його сина Брюс Алан Вільямсон на особистій фейсбук-сторінці.

У світі немає слів, які можуть висловити те, що я зараз відчуваю. Я люблю тебе, татусю, дякую, що ти дивовижний, дякую, що ти любиш, дякую за те, що ти є, я молю Бога і ми зустрінемося знову. Я люблю тебе, татусю. Спочивай з миром, король Вільямсон,

– написав хлопець.