Известный американский певец, экс-солист популярной группы The Temptations Брюс Уильямсон скончался 6 августа. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

COVID-19 беспощадно поражает и уносит жизни многих людей. Да, на днях от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умер легендарный американский исполнитель Брюс Уильямсон. Об этом говорится на сайте TMZ.

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Певцу было 49 лет. Он умер в собственном доме в Лас-Вегасе вечером 6 сентября. О смерти артиста сообщил его сын Брюс Алан Уильямсон на личной фейсбук-странице.

В мире нет слов, которые могут выразить то, что я сейчас чувствую. Я люблю тебя, папочка, спасибо, что ты удивительный, спасибо, что ты любишь, спасибо за то, что ты есть, я молю Бога и мы встретимся снова. Я люблю тебя, папочка. Покойся с миром, король Уильямсон,

– написал парень.

Что известно о Брюсе Уильямсоне?

Брюс Уильямсон – американский R&B и соул-певец. Большую популярность Уильямсону принесло участие в составе коллектива The Temptations. Он поступил туда в 2006 году и віступал вместе с группой до 2015 года. Вскоре артист решил покинуть коллектив и начал сольную карьеру.

Брюс Уильямсон в составе коллектива The Temptations: смотрите видео онлайн