Умер Николай Козий – легендарный украинский диктор и первый голос телеканала "1+1"
Украинский диктор, радиоведущий и актер дубляжа Николай Козий умер 7 сентября. На время смерти ему было 79 лет.
О потере легендарного голоса эпохи сообщил руководитель "Общественного радиовещания", генеральный продюсер "UA: Украинское радио" Дмитрий Хоркин. Соответствующее сообщение он опубликовал на личной странице в фейсбук.
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Умер Николай Козий, легендарный диктор Украинского радио и первый бренд-войс телеканала "1+1". Ему было 79 лет. Голос эпохи. Светлая память, маэстро,
– написал в публикации Хоркин.
Причина и обстоятельства смерти не сообщаются.
Что известно о Николае Козие?
Николай Козий – один из лучших украинских дикторов. За время своей работы он озвучил ряд популярных телесериалов и программ. В частности, в 1980-х годах принял участие в озвучивании "школьного научного радиообщества", выходившего на "украинском радио".
Козий также известный дублированием и озвучиванием фильмов "Король говорит", "Ноев ковчег", телесериалов "Альф", "Коломбо", мультсериалов "Паровоз Томас и его друзья", "Трансформеры".
Именно Николай Козий читал текст для первой украиноязычной Библии в аудиоформате. Также он озвучил текст Томоса об автокефальной православной церкви Украины.
Николай Козий читает томос об автокефальной православной церкви Украины: слушайте аудио онайн