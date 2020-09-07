В возрасте 82 лет умер оскароносный чешский режиссер Иржи Менцель. Причины смерти родственники представителя кино не разглашают, однако отмечается, что последние 3 года жизни режиссера были тяжелыми.

Об этом жена Иржи Менцеля рассказала в инстаграме. По словам Ольги Менцель, режиссер умер 5 сентября. На время смерти он находился дома со своей женой.

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"Иржи, спасибо тебе за каждый день, когда я была с тобой. Это было исключительно. Спасибо за трудные последние 3 года, с твоей храбростью, необычайной волей к жизни и юмором. Желаю тебе хорошего облачка, как ты сам сказал... Ничего не кончается смертью, и я верю, что мы встретимся в любой форме. Потому что не возможно, чтобы все так закончилось", – трогательно написала жена Иржи Менцеля, добавив архивные фото и видео с мужем.

Что известно о состоянии здоровья Иржи Менцеля

В последние месяцы 2017 года режиссера внезапно госпитализировали в чешскую больницу. У Иржи Менцеля обнаружили менингококковую инфекцию, а медики срочно сделали операцию на головном мозге. Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако некоторое время мужчина провел в искусственной коме. Когда же состояние Иржи Менцеля стабилизировалось, его выписали из госпиталя. С тех пор режиссер не мог ходить самостоятельно и передвигался на инвалидной коляске.

Иржи Менцель: фильмография

Режиссер Иржи Менцель был автором более 20 фильмов, каждый из которых принес ему известность в Чехии. Однако мировую славу представитель кино получил благодаря ленте "Поезда под пристальным наблюдением", которая вышла на большой экран в 1966 году. Фильм был гениальной адаптацией романа Богумила Грабала. Именно эта лента принесла Иржи Менцелю статуэтку Оскар в номинации "Лучший иностранный фильм".

Кроме этого, в фильмографию режиссера вошли:

"Преступление в кафешантане"

"Жаворонки на нитке"

"На хуторе возле леса"

"Праздник подснежников"

"Сельцо мое центральное"

"Конец старых времен" и т. д.

Каждый из фильмов Иржи Менцеля показывал жизнь обычных рядовых людей, которые не боятся бороться с бюрократией, тоталитаризмом или любым видом насилия. Все эти темы режиссер освещал без прикрас и охотно и сам представал в кадре.

Помимо работы в кино, Иржи Менцель был преподавателем в университете и общественным деятелем. В 2014 году режиссер с другими деятелями искусства Чехии выступил против аннексии Крыма Россией.