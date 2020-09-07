В Чехии умер Иржи Менцель – оскароносный режиссер
В возрасте 82 лет умер оскароносный чешский режиссер Иржи Менцель. Причины смерти родственники представителя кино не разглашают, однако отмечается, что последние 3 года жизни режиссера были тяжелыми.
Об этом жена Иржи Менцеля рассказала в инстаграме. По словам Ольги Менцель, режиссер умер 5 сентября. На время смерти он находился дома со своей женой.
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"Иржи, спасибо тебе за каждый день, когда я была с тобой. Это было исключительно. Спасибо за трудные последние 3 года, с твоей храбростью, необычайной волей к жизни и юмором. Желаю тебе хорошего облачка, как ты сам сказал... Ничего не кончается смертью, и я верю, что мы встретимся в любой форме. Потому что не возможно, чтобы все так закончилось", – трогательно написала жена Иржи Менцеля, добавив архивные фото и видео с мужем.
Что известно о состоянии здоровья Иржи Менцеля
В последние месяцы 2017 года режиссера внезапно госпитализировали в чешскую больницу. У Иржи Менцеля обнаружили менингококковую инфекцию, а медики срочно сделали операцию на головном мозге. Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако некоторое время мужчина провел в искусственной коме. Когда же состояние Иржи Менцеля стабилизировалось, его выписали из госпиталя. С тех пор режиссер не мог ходить самостоятельно и передвигался на инвалидной коляске.
Иржи Менцель: фильмография
Режиссер Иржи Менцель был автором более 20 фильмов, каждый из которых принес ему известность в Чехии. Однако мировую славу представитель кино получил благодаря ленте "Поезда под пристальным наблюдением", которая вышла на большой экран в 1966 году. Фильм был гениальной адаптацией романа Богумила Грабала. Именно эта лента принесла Иржи Менцелю статуэтку Оскар в номинации "Лучший иностранный фильм".
Кроме этого, в фильмографию режиссера вошли:
- "Преступление в кафешантане"
- "Жаворонки на нитке"
- "На хуторе возле леса"
- "Праздник подснежников"
- "Сельцо мое центральное"
- "Конец старых времен" и т. д.
Каждый из фильмов Иржи Менцеля показывал жизнь обычных рядовых людей, которые не боятся бороться с бюрократией, тоталитаризмом или любым видом насилия. Все эти темы режиссер освещал без прикрас и охотно и сам представал в кадре.
Помимо работы в кино, Иржи Менцель был преподавателем в университете и общественным деятелем. В 2014 году режиссер с другими деятелями искусства Чехии выступил против аннексии Крыма Россией.