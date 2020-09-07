У віці 82 років помер оскароносний чеський режисер Їржі Менцель. Причин смерті родичі представника кіно не розголошують, однак зазначається, що останні 3 роки життя режисера були важкими.

Про це дружина Їржі Менцеля розповіла в інстаграмі. За словами Ольги Менцель, режисер помер 5 вересня. На час смерті він перебував вдома зі своєю дружиною.

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"Їржі, дякую тобі за кожен день, коли я була з тобою. Це було винятково. Дякую за важкі останні 3 роки, з твоєю хоробрістю, надзвичайною волею до життя та гумором. Бажаю тобі гарної хмаринки, як ти сам сказав... Нічого не закінчується смертю, і я вірю, що ми зустрінемося в будь-якій формі. Тому що не можливо, щоб все так закінчилось", – зворушливо написала дружина Їржі Менцеля, додавши архівні фото та відео з чоловіком.

Що відомо про стан здоров'я Їржі Менцеля

В останні місяці 2017 року режисера раптово госпіталізували до Чеської лікарні. В Їржі Менцеля виявили менінгококову інфекцію, а медики терміново зробили операцію на головному мозку. Хірургічне втручання пройшло успішно, однак деякий час чоловік провів у штучній комі. Коли ж стан Їржі Менцеля стабілізувався, його виписали зі шпиталю. Відтоді режисер не міг ходити самотужки та пересувався завдяки інвалідному візку.

Їржі Менцель: фільмографія

Режисер Їржі Менцель був автором понад 20 фільмів, кожен з яких приніс йому популярність у Чехії. Однак світову славу представник кіно здобув завдяки стрічці "Потяги під пильним наглядом", яка вийшла на великий екран у 1966 році. Фільм був геніальною адаптацією роману Богуміла Грабала. Саме ця стрічка принесла Їржі Менцелю статуетку Оскар в номінації "Найкращий іноземний фільм".

Окрім цього, до фільмографії режисера увійшли:

"Злочин у кафешантані"

"Жайворонки на нитці"

"На хуторі біля лісу"

"Свято пролісків"

"Сільце моє центральне"

"Кінець старих часів" тощо.

Кожен з фільмів Їржі Менцеля показував життя звичайних пересічних людей, які не бояться боротись з бюрократією, тоталітаризмом чи будь-яким видом насилля. Всі ці теми режисер висвітлював без прикрас та залюбки й сам поставав у кадрі.

Окрім роботи в кіно, Їржі Менцель був викладачем в університеті та громадським діячем. У 2014 році режисер з іншими митцями Чехії виступили проти анексії Криму Росією.