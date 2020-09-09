Умер Рональд Харвуд – обладатель Оскара за фильм "Пианист"
Рональд Харвуд умер на 86 году жизни. Миру он был известен как драматург и сценарист – в частности, он написал или адаптировал сценарии к фильмам "Пианист", "Костюмер" и "Версия Браунинга".
Рональд Харвуд умер 8 сентября в своем доме в графстве Суссекс в Великобритании, ему было 85 лет. Об этом рассказали в издании The Telegraph. Причину смерти родственники умершего не обнародовали.
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Чем известен миру сер Рональд Харвуд: краткая биография
- Рональд Харвуд (настоящая фамилия – Горвиц) родился 9 ноября 1934 года в Южной Африке в еврейской семье, которая эмигрировала из Литвы.
- В 1951 году, когда ему было 17 лет, Харвуд переехал в Англию, в 1959 году женился на Наташей Рихли (умерла в 2013), имел троих детей.
- Харвуд хотел стать актером, но начал писать и остановился на этом занятии. Первый роман "Все те же тени" выдал в 1961, а в 1962 – первый сценарий для фильма "Рядовой Поттер".
Харвуд и Кортни на съемках фильма "Рядовой Поттер" / Фото ALAMY
- За всю жизнь Харвуд написал около 20 сценариев, чаще не создавая оригинальные сюжеты для фильмов, а адаптируя для них книги и пьесы.
- Среди известных и успешных работ – "Квартет", "Костюмер", "Скафандр и бабочка" (за нее получил премию BAFTA), "Версия Браунинга", "Плачь, любимая страна" и другие.
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- Рональда Харвуда трижды номинировали на Оскара: за фильмы "Костюмер", "Скафандр и бабочка" и "Пианист".
- За "Пианиста" Харвуд и получил свою статуэтку за лучший адаптированный сценарий.
Харвуд и его Оскар за "Пианиста", 2003 / Фото The Telegraph
В 2010 году драматург Рональд Харвуд получил рыцарский титул от королевы Великобритании Елизаветы II.
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