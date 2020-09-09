Рональд Харвуд стал рыцарем в 2010 году / The Telegraph

Рональд Харвуд умер на 86 году жизни. Миру он был известен как драматург и сценарист – в частности, он написал или адаптировал сценарии к фильмам "Пианист", "Костюмер" и "Версия Браунинга".