Помер 47-річний репер Malik B – один із засновників гурту The Roots
Відомий американський репер Malik B помер у середу, 29 липня. Наразі причини смерті артиста не називають.
Про втрату стало відомо від представників гурту The Roots. В інстаграмі американські репери оголосили, що 47-річний Малік Абдул Басе, який виступав під іменем Malik B, помер.
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"З важким серцем і сльозами на очах повідомляємо, що помер наш улюблений брат і давній учасник The Roots Малик Абдул Басе. Нехай його пам'ятають за його прихильність ісламу, його розуміння братерства і його ідеї як одного з найбільш обдарованих МС всіх часів", – написали у повідомленні музиканти.
Наразі деталей щодо смерті Malik B не розголошують, а родичі репера утримуються від будь-яких коментарів.
Що відомо про Malik B
Слава американського репера Malik B невідривно пов'язана із гуртом The Roots. Колектив він створив ще у 1987 році, запросивши до співпраці репера Black Thought і барабанщика Questlove. Починали артисти з талант-шоу, однак згодом організовували власні концерти, на які приходили сотні людей.
За час існування The Roots випустив 4 успішні альбоми – Organix, Do You Want More!, Illadelph Halflife і Things Fall Apart. Їхні хіти зуміли підкорити меломанів, а колектив отримав міжнародні відзнаки, зокрема, Греммі.
Дивіться кліп гурту The Roots: відео
У 1999 році Malik B покинув хіп-хоп гурт The Roots та розпочав сольну кар'єру. Артист записав кілька альбомів та останнім часом виступав із каліфорнійським колективом Beard Gang.