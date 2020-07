Відомий американський репер Malik B помер у середу, 29 липня. Наразі причини смерті артиста не називають.

Про втрату стало відомо від представників гурту The Roots. В інстаграмі американські репери оголосили, що 47-річний Малік Абдул Басе, який виступав під іменем Malik B, помер.

"З важким серцем і сльозами на очах повідомляємо, що помер наш улюблений брат і давній учасник The Roots Малик Абдул Басе. Нехай його пам'ятають за його прихильність ісламу, його розуміння братерства і його ідеї як одного з найбільш обдарованих МС всіх часів", – написали у повідомленні музиканти.

Наразі деталей щодо смерті Malik B не розголошують, а родичі репера утримуються від будь-яких коментарів.

Що відомо про Malik B

Слава американського репера Malik B невідривно пов'язана із гуртом The Roots. Колектив він створив ще у 1987 році, запросивши до співпраці репера Black Thought і барабанщика Questlove. Починали артисти з талант-шоу, однак згодом організовували власні концерти, на які приходили сотні людей.

За час існування The Roots випустив 4 успішні альбоми – Organix, Do You Want More!, Illadelph Halflife і Things Fall Apart. Їхні хіти зуміли підкорити меломанів, а колектив отримав міжнародні відзнаки, зокрема, Греммі.

Дивіться кліп гурту The Roots: відео

У 1999 році Malik B покинув хіп-хоп гурт The Roots та розпочав сольну кар'єру. Артист записав кілька альбомів та останнім часом виступав із каліфорнійським колективом Beard Gang.