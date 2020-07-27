Померла Олівія де Гевіленд: цікаві факти про виконавицю ролі Мелані Гамільтон
У Голлівуді оплакують смерть Олівії де Гевіленд – останньої зірки "Віднесених вітром". У стрічці вона майстерно перевтілилась у Мелані Гамільтон та стала однією з найяскравіших актрис культового фільму. Журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати головні факти з біографії та фільмографії Олівії де Гевіленд.
Що сталось з Олівією де Гевіленд
Як раніше повідомляв 24 канал, Олівія де Гевіленд померла уві сні у своєму помешканні в Парижі. На час смерті оскароносній акторці було 104 роки.
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В останні роки свого життя Олівія де Гевіленд рідко покидала свій будинок та відмовлялась від будь-яких зустрічей з журналістами. Відтак одне з останніх її фото опублікували у The New York Times у 2018 році. Зйомку влаштували у помешканні зірки.
Олівія де Гевіленд: одне з останніх фото / Фото The New York Times
Поки у світі оплакують втрату 24 канал вирішив пригадати, якими були життя і фільмографія культової актриси Олівії де Гевіленд.
Цікаві факти з біографії Олівії де Гевіленд
Олівія де Гевіленд народилась у Токіо та вже змалку знала, що колись підкорить Голлівуд. Її мамою була Ліліан Августа Рюз – театральна актриса, відома у світі під псевдонімом Ліліан Фонтейн. Саме вона передала своїй доньці любов до вистав та навчила її перевтілюватись у персонажів під час декламування фрагментів книг. Такі ж навики отримала і молодша сестра Олівії – Джоан. Різниця у їхньому віці була всього 1 рік.
А от батько актриси Волтер Огастас де Гевіленд був далекий від творчості. Він прославився в юриспруденції та деякий час працював адвокатом в Японії. Тому Олівія і Джоан народились у Токіо, а не в рідній Великій Британії.
Олівія де Гевіленд з сестрою Джоан / Фото Daily Express
Після розлучення батьків у 1919 році Олівія та Джоан з матір'ю переїхали до Каліфорнії, де й отримали шанс стати акторками. Акторська кар'єра зірки "Віднесені вітром" стартувала з театральної постановки "Сон в літню ніч". Та вже за 5 років роботи в театрі Лос-Анджелесу Олівія де Гевіленд отримала перші ролі в кіно. Ритм її роботи в перше десятиліття був шаленим, адже красуні приходило по кілька пропозицій від голлівудських режисерів, а ролі довелось відсіювати.
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Такий успіх повпливав на стосунки актриси з сестрою Джоан. Суперництво між ними було настільки сильним, що родички навіть не бачились та припинили спілкування одна з одною.
Олівія де Гевіленд в кіно
Та попри ворожнечу з сестрою Олівія де Гевіленд стрімко підкорювала кіноіндустрію. Кар'єра актриси тривала до 1980-их, а за цей час вона зуміла постати у десятках успішних фільмів, які принесли їй дві статуетки Оскар та Орден Британської імперії.
Найвідомішими фільмами за участю Олівії де Гевіленд є:
- "Одіссея капітана Блада" (1935)
- "Атака легкої кавалерії" (1936)
- "Пригоди Робін Гуда" (1938)
- "Приватне життя Єлизавети та Ессекса" (1939)
- "Віднесені вітром" (1939)
- "Затримайте світанок" (1941)
- "Кожному своє" (1946)
- "Темне дзеркало" (1946)
- "Спадкоємиця" (1949)
- "Моя кузина Рейчел" (1952)
- "Ця леді" (1955)
- "Гордий бунтар" (1958)
- "Брехня" (1959)
- "Світло на площі" (1962)
- "Леді в клітці" (1964)
- "Аеропорт 77" (1977)
- "П'ятий мушкетер" (1979)
- "Вбити легко" (1982)
- "Північ і Південь 2" (1986)
Та найяскравішою роллю Олівії де Гевіленд, без сумніву, була Мелані Гамільтон у культовому фільмі "Віднесені вітром". Персонаж був другорядним, однак саме за цю роль Олівія отримала один з Оскарів.
Олівія де Гевіленд у "Віднесені вітром" / Фото The Guardian
Цікаво, що актриса була відома в Голлівуді не тільки завдяки своїй роботі, але й гучним скандалам. У 1940-их Олівія де Гевіленд сварилась з режисерами через непрестижні ролі, які їй пропонували. А в 2017 році актриса подала до суду через вихід на екран серіалу "Ворожнеча" з Кетрін Зетою-Джонс в головній ролі. Стрічка розповіла про її стосунки з сестрою, що обурило Олівію де Гевіленд.
Особисте життя Олівії де Гевіленд
Знаменита красуня була двічі заміжньою. Першим її чоловіком став письменник Маркус Гідріх. З ним Олівія де Гевіленд прожила у шлюбі з 1946 до 1953 року. У подружжя був син Бенджамін, який був відомим математиком та, на жаль, помер від раку у віці 42 років.
Вдруге Олівія де Гевіленд пішла до вівтаря з французьким журналістом П'єром Галанте. Саме завдяки цьому шлюбу актриса переїхала до Парижа, де прожила до останніх днів. В Олівії де Гевіленд залишилась донька Жізель.