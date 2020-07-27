У Голлівуді оплакують смерть Олівії де Гевіленд – останньої зірки "Віднесених вітром". У стрічці вона майстерно перевтілилась у Мелані Гамільтон та стала однією з найяскравіших актрис культового фільму. Журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати головні факти з біографії та фільмографії Олівії де Гевіленд.

Що сталось з Олівією де Гевіленд

Як раніше повідомляв 24 канал, Олівія де Гевіленд померла уві сні у своєму помешканні в Парижі. На час смерті оскароносній акторці було 104 роки.

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В останні роки свого життя Олівія де Гевіленд рідко покидала свій будинок та відмовлялась від будь-яких зустрічей з журналістами. Відтак одне з останніх її фото опублікували у The New York Times у 2018 році. Зйомку влаштували у помешканні зірки.



Олівія де Гевіленд: одне з останніх фото / Фото The New York Times

Поки у світі оплакують втрату 24 канал вирішив пригадати, якими були життя і фільмографія культової актриси Олівії де Гевіленд.

Цікаві факти з біографії Олівії де Гевіленд

Олівія де Гевіленд народилась у Токіо та вже змалку знала, що колись підкорить Голлівуд. Її мамою була Ліліан Августа Рюз – театральна актриса, відома у світі під псевдонімом Ліліан Фонтейн. Саме вона передала своїй доньці любов до вистав та навчила її перевтілюватись у персонажів під час декламування фрагментів книг. Такі ж навики отримала і молодша сестра Олівії – Джоан. Різниця у їхньому віці була всього 1 рік.

А от батько актриси Волтер Огастас де Гевіленд був далекий від творчості. Він прославився в юриспруденції та деякий час працював адвокатом в Японії. Тому Олівія і Джоан народились у Токіо, а не в рідній Великій Британії.



Олівія де Гевіленд з сестрою Джоан / Фото Daily Express

Після розлучення батьків у 1919 році Олівія та Джоан з матір'ю переїхали до Каліфорнії, де й отримали шанс стати акторками. Акторська кар'єра зірки "Віднесені вітром" стартувала з театральної постановки "Сон в літню ніч". Та вже за 5 років роботи в театрі Лос-Анджелесу Олівія де Гевіленд отримала перші ролі в кіно. Ритм її роботи в перше десятиліття був шаленим, адже красуні приходило по кілька пропозицій від голлівудських режисерів, а ролі довелось відсіювати.

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Такий успіх повпливав на стосунки актриси з сестрою Джоан. Суперництво між ними було настільки сильним, що родички навіть не бачились та припинили спілкування одна з одною.

Олівія де Гевіленд в кіно

Та попри ворожнечу з сестрою Олівія де Гевіленд стрімко підкорювала кіноіндустрію. Кар'єра актриси тривала до 1980-их, а за цей час вона зуміла постати у десятках успішних фільмів, які принесли їй дві статуетки Оскар та Орден Британської імперії.

Найвідомішими фільмами за участю Олівії де Гевіленд є:

"Одіссея капітана Блада" (1935)

"Атака легкої кавалерії" (1936)

"Пригоди Робін Гуда" (1938)

"Приватне життя Єлизавети та Ессекса" (1939)

"Віднесені вітром" (1939)

"Затримайте світанок" (1941)

"Кожному своє" (1946)

"Темне дзеркало" (1946)

"Спадкоємиця" (1949)

"Моя кузина Рейчел" (1952)

"Ця леді" (1955)

"Гордий бунтар" (1958)

"Брехня" (1959)

"Світло на площі" (1962)

"Леді в клітці" (1964)

"Аеропорт 77" (1977)

"П'ятий мушкетер" (1979)

"Вбити легко" (1982)

"Північ і Південь 2" (1986)

Та найяскравішою роллю Олівії де Гевіленд, без сумніву, була Мелані Гамільтон у культовому фільмі "Віднесені вітром". Персонаж був другорядним, однак саме за цю роль Олівія отримала один з Оскарів.



Олівія де Гевіленд у "Віднесені вітром" / Фото The Guardian

Цікаво, що актриса була відома в Голлівуді не тільки завдяки своїй роботі, але й гучним скандалам. У 1940-их Олівія де Гевіленд сварилась з режисерами через непрестижні ролі, які їй пропонували. А в 2017 році актриса подала до суду через вихід на екран серіалу "Ворожнеча" з Кетрін Зетою-Джонс в головній ролі. Стрічка розповіла про її стосунки з сестрою, що обурило Олівію де Гевіленд.

Особисте життя Олівії де Гевіленд

Знаменита красуня була двічі заміжньою. Першим її чоловіком став письменник Маркус Гідріх. З ним Олівія де Гевіленд прожила у шлюбі з 1946 до 1953 року. У подружжя був син Бенджамін, який був відомим математиком та, на жаль, помер від раку у віці 42 років.

Вдруге Олівія де Гевіленд пішла до вівтаря з французьким журналістом П'єром Галанте. Саме завдяки цьому шлюбу актриса переїхала до Парижа, де прожила до останніх днів. В Олівії де Гевіленд залишилась донька Жізель.