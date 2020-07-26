У Парижі померла британсько-американська актриса, володарка двох "Оскарів" за найкращу жіночу роль Олівія де Гевіленд. Жінці було 104 роки.

Вона померла уві сні в будинку, де проживала останні роки. Про це повідомляє CNN. До теми "Віднесені вітром" повернули на HBO Max: що змінили у культовому фільмі Що відомо про Олівію де Гевіленд та її кінокар'єру Кінокар'єра актриси розпочалася в 1930-х роках із ролей у пригодницьких фільмах. Однією з найвідоміших її ролей стала Мелані в стрічці "Віднесені вітром", за яку вона вперше була номінована на "Оскар".

Тоді вона не отримала омріяної нагороди. Зате в 1946 році їй таки вручили "Оскар" за роль міс Джозефіни Норріс у фільмі "Кожному своє".

Вдруге статуетку акторка здобула в 1949 році за роль Кетрін Слотер у стрічці "Спадкоємиці". За цю ж роль де Гелівенд здобула і "Золотий глобус".

У 1960 – 1970 роках акторка знімалася переважно в ролях другого плану, після чого завершила кінокар'єру, деякий час посвітившись в телевізійному кіно.

За роль у мінісеріалі "Анастасія: Загадка Анни" де Гевіленд здобула другий і останній "Золотий глобус" у своїй кар'єрі. Цікавий факт! У Голівуді вона стала відомою завдяки так званому "закону де Гевіленд": на початку своєї кар'єри акторка через суд довела, що штрафи за відмову грати у певних фільмах є незаконними.