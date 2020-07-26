Померла оскароносна актриса Олівія де Гевіленд: вона грала Мелані у фільмі "Віднесені вітром"
У Парижі померла британсько-американська актриса, володарка двох "Оскарів" за найкращу жіночу роль Олівія де Гевіленд. Жінці було 104 роки.
Вона померла уві сні в будинку, де проживала останні роки. Про це повідомляє CNN.
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Що відомо про Олівію де Гевіленд та її кінокар'єру
- Кінокар'єра актриси розпочалася в 1930-х роках із ролей у пригодницьких фільмах. Однією з найвідоміших її ролей стала Мелані в стрічці "Віднесені вітром", за яку вона вперше була номінована на "Оскар".
- Тоді вона не отримала омріяної нагороди. Зате в 1946 році їй таки вручили "Оскар" за роль міс Джозефіни Норріс у фільмі "Кожному своє".
- Вдруге статуетку акторка здобула в 1949 році за роль Кетрін Слотер у стрічці "Спадкоємиці". За цю ж роль де Гелівенд здобула і "Золотий глобус".
- У 1960 – 1970 роках акторка знімалася переважно в ролях другого плану, після чого завершила кінокар'єру, деякий час посвітившись в телевізійному кіно.
- За роль у мінісеріалі "Анастасія: Загадка Анни" де Гевіленд здобула другий і останній "Золотий глобус" у своїй кар'єрі.
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