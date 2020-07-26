В Париже умерла англо-американская актриса, обладательница двух "Оскаров" за лучшую женскую роль Оливия де Хэвилленд. Женщине было 104 года.

Она умерла во сне в доме, где проживала последние годы. Об этом сообщает CNN.

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Что известно о Оливии де Гевиленд и ее кинокарьере

Кинокарьера актрисы началась в 1930-х годах с ролей в приключенческих фильмах. Одной из самых известных ее ролей стала Мелани в фильме "Унесенные ветром", за которую она впервые была номинирована на "Оскар".

Тогда она не получила желанную награду. Между тем в 1946 году ей вручили "Оскар" за роль мисс Джозефины Норрис в фильме "Каждому свое".

Второй раз статуэтку актриса получила в 1949 году за роль Кетрин Слотер в фильме "Наследницы". За эту же роль де Хэвилленд получила и "Золотой глобус".

В 1960 – 1970 годах актриса снималась преимущественно в ролях второго плана, после чего завершила кинокарьеру, некоторое время посветившись в телевизионном кино.

За роль в минисериале "Анастасия: Загадка Анны" де Хэвилленд получила второй и последний "Золотой глобус" в своей карьере.

Интересный факт! В Голливуде она стала известной благодаря так называемому "закону де Хэвилленд": в начале своей карьеры актриса через суд доказала, что штрафы за отказ играть в определенных фильмах являются незаконными.