Умерла Оливия де Хэвилленд: интересные факты об исполнительнице роли Мелани Гамильтон
В Голливуде оплакивают смерть Оливии де Хэвилленд – последней звезды "Унесенных ветром". В фильме она мастерски перевоплотилась в Мелани Гамильтон и стала одной из самых ярких актрис культового фильма. Журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить главные факты из биографии и фильмографии Оливии де Хэвилленд.
Что произошло с Оливией де Хэвилленд
Как ранее сообщал 24 канал, Оливия де Хэвилленд умерла во сне в своем доме в Париже. Во время смерти оскароносной актрисе было 104 года.
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В последние годы своей жизни Оливия де Хэвилленд редко покидала свой дом и отказывалась от любых встреч с журналистами. Поэтому одно из последних ее фото опубликовали в The New York Times в 2018 году. Съемку устроили в доме звезды.
Оливия де Хэвилленд: одно из последних фото / Фото The New York Times
Пока в мире оплакивают потерю, 24 канал решил вспомнить, какими были жизнь и фильмография культовой актрисы Оливии де Хэвилленд.
Интересные факты из биографии Оливии де Хэвилленд
Оливия де Хэвилленд родилась в Токио и уже с детства знала, что когда-то покорит Голливуд. Ее мамой была Лилиан Августа Рюз – театральная актриса, известная в мире под псевдонимом Лилиан Фонтейн. Именно она передала своей дочери любовь к спектаклям и научила ее перевоплощаться в персонажей во время декламации фрагментов книг. Такие же навыки получила и младшая сестра Оливии – Джоан. Разница в их возрасте была всего 1 год.
А вот отец актрисы Уолтер Огастас де Гевиленд был далек от творчества. Он прославился в юриспруденции и некоторое время работал адвокатом в Японии. Поэтому Оливия и Джоан родились в Токио, а не в родной Великобритании.
Оливия де Хэвилленд с сестрой Джоан / Фото Daily Express
После развода родителей в 1919 году Оливия и Джоан с матерью переехали в Калифорнию, где и получили шанс стать актрисами. Актерская карьера звезды "Унесенных ветром" стартовала с театральной постановки "Сон в летнюю ночь". Но уже через 5 лет работы в театре Лос-Анджелеса Оливия де Хэвилленд получила первые роли в кино. Ритм ее работы в первое десятилетие был бешеным, ведь красавице приходило по несколько предложений от голливудских режиссеров, а роли пришлось отсеивать.
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Такой успех повлиял на отношения актрисы с сестрой Джоан. Соперничество между ними было настолько сильным, что родственницы даже не виделись и прекратили общение друг с другом.
Оливия де Хэвилленд в кино
Но несмотря на вражду с сестрой Оливия де Хэвилленд стремительно покоряла киноиндустрию. Карьера актрисы продолжалась до 1980-х, а за это время она сумела появиться в десятках успешных фильмов, которые принесли ей две статуэтки Оскар и Орден Британской империи.
Самыми известными фильмами с участием Оливии де Хэвилленд являются:
- "Одиссея капитана Блада" (1935)
- "Атака легкой кавалерии" (1936)
- "Приключения Робин Гуда" (1938)
- "Частная жизнь Елизаветы и Эссекса" (1939)
- "Унесенные ветром" (1939)
- "Задержите рассвет" (1941)
- "Каждому свое" (1946)
- "Темное зеркало" (1946)
- "Наследница" (1949)
- "Моя кузина Рейчел" (1952)
- "Эта леди" (1955)
- "Гордый бунтарь" (1958)
- "Ложь" (1959)
- "Свет на площади" (1962)
- "Леди в клетке" (1964)
- "Аэропорт 77" (1977)
- "Пятый мушкетер" (1979)
- "Убить легко" (1982)
- "Север и Юг 2" (1986)
И самой яркой ролью Оливии де Хэвилленд, без сомнения, была Мелани Гамильтон в культовом фильме "Унесенные ветром". Персонаж был второстепенным, однако именно за эту роль Оливия получила один из Оскаров.
Оливия де Хэвилленд в "Унесенные ветром" / Фото The Guardian
Интересно, что актриса была известна в Голливуде не только благодаря своей работе, но и громким скандалам. В 1940-х Оливия де Хэвилленд ссорилась с режиссерами из-за непрестижных ролей, которые ей предлагали. А в 2017 году актриса подала в суд из-за выхода на экран сериала "Вражда" с Кэтрин Зета-Джонс в главной роли. Лента рассказала о ее отношениях с сестрой, что возмутило Оливию де Хэвилленд.
Личная жизнь Оливии де Хэвилленд
Знаменитая красавица была дважды замужем. Первым ее мужем стал писатель Маркус Гидрих. С ним Оливия де Хэвилленд прожила в браке с 1946 по 1953 год. У супругов был сын Бенджамин, который был известным математиком и, к сожалению, умер от рака в возрасте 42 лет.
Во второй раз Оливия де Хэвилленд пошла к алтарю с французским журналистом Пьером Галанте. Именно благодаря этому браку актриса переехала в Париж, где прожила до последних дней. В Оливии де Хэвилленд осталась дочь Жизель.