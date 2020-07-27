В Голливуде оплакивают смерть Оливии де Хэвилленд – последней звезды "Унесенных ветром". В фильме она мастерски перевоплотилась в Мелани Гамильтон и стала одной из самых ярких актрис культового фильма. Журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить главные факты из биографии и фильмографии Оливии де Хэвилленд.

Что произошло с Оливией де Хэвилленд

Как ранее сообщал 24 канал, Оливия де Хэвилленд умерла во сне в своем доме в Париже. Во время смерти оскароносной актрисе было 104 года.

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В последние годы своей жизни Оливия де Хэвилленд редко покидала свой дом и отказывалась от любых встреч с журналистами. Поэтому одно из последних ее фото опубликовали в The New York Times в 2018 году. Съемку устроили в доме звезды.

Оливия де Хэвилленд: одно из последних фото / Фото The New York Times

Пока в мире оплакивают потерю, 24 канал решил вспомнить, какими были жизнь и фильмография культовой актрисы Оливии де Хэвилленд.

Интересные факты из биографии Оливии де Хэвилленд

Оливия де Хэвилленд родилась в Токио и уже с детства знала, что когда-то покорит Голливуд. Ее мамой была Лилиан Августа Рюз – театральная актриса, известная в мире под псевдонимом Лилиан Фонтейн. Именно она передала своей дочери любовь к спектаклям и научила ее перевоплощаться в персонажей во время декламации фрагментов книг. Такие же навыки получила и младшая сестра Оливии – Джоан. Разница в их возрасте была всего 1 год.

А вот отец актрисы Уолтер Огастас де Гевиленд был далек от творчества. Он прославился в юриспруденции и некоторое время работал адвокатом в Японии. Поэтому Оливия и Джоан родились в Токио, а не в родной Великобритании.

Оливия де Хэвилленд с сестрой Джоан / Фото Daily Express

После развода родителей в 1919 году Оливия и Джоан с матерью переехали в Калифорнию, где и получили шанс стать актрисами. Актерская карьера звезды "Унесенных ветром" стартовала с театральной постановки "Сон в летнюю ночь". Но уже через 5 лет работы в театре Лос-Анджелеса Оливия де Хэвилленд получила первые роли в кино. Ритм ее работы в первое десятилетие был бешеным, ведь красавице приходило по несколько предложений от голливудских режиссеров, а роли пришлось отсеивать.

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Такой успех повлиял на отношения актрисы с сестрой Джоан. Соперничество между ними было настолько сильным, что родственницы даже не виделись и прекратили общение друг с другом.

Оливия де Хэвилленд в кино

Но несмотря на вражду с сестрой Оливия де Хэвилленд стремительно покоряла киноиндустрию. Карьера актрисы продолжалась до 1980-х, а за это время она сумела появиться в десятках успешных фильмов, которые принесли ей две статуэтки Оскар и Орден Британской империи.

Самыми известными фильмами с участием Оливии де Хэвилленд являются:

"Одиссея капитана Блада" (1935)

"Атака легкой кавалерии" (1936)

"Приключения Робин Гуда" (1938)

"Частная жизнь Елизаветы и Эссекса" (1939)

"Унесенные ветром" (1939)

"Задержите рассвет" (1941)

"Каждому свое" (1946)

"Темное зеркало" (1946)

"Наследница" (1949)

"Моя кузина Рейчел" (1952)

"Эта леди" (1955)

"Гордый бунтарь" (1958)

"Ложь" (1959)

"Свет на площади" (1962)

"Леди в клетке" (1964)

"Аэропорт 77" (1977)

"Пятый мушкетер" (1979)

"Убить легко" (1982)

"Север и Юг 2" (1986)

И самой яркой ролью Оливии де Хэвилленд, без сомнения, была Мелани Гамильтон в культовом фильме "Унесенные ветром". Персонаж был второстепенным, однако именно за эту роль Оливия получила один из Оскаров.

Оливия де Хэвилленд в "Унесенные ветром" / Фото The Guardian

Интересно, что актриса была известна в Голливуде не только благодаря своей работе, но и громким скандалам. В 1940-х Оливия де Хэвилленд ссорилась с режиссерами из-за непрестижных ролей, которые ей предлагали. А в 2017 году актриса подала в суд из-за выхода на экран сериала "Вражда" с Кэтрин Зета-Джонс в главной роли. Лента рассказала о ее отношениях с сестрой, что возмутило Оливию де Хэвилленд.

Личная жизнь Оливии де Хэвилленд

Знаменитая красавица была дважды замужем. Первым ее мужем стал писатель Маркус Гидрих. С ним Оливия де Хэвилленд прожила в браке с 1946 по 1953 год. У супругов был сын Бенджамин, который был известным математиком и, к сожалению, умер от рака в возрасте 42 лет.

Во второй раз Оливия де Хэвилленд пошла к алтарю с французским журналистом Пьером Галанте. Именно благодаря этому браку актриса переехала в Париж, где прожила до последних дней. В Оливии де Хэвилленд осталась дочь Жизель.