Известный американский рэпер Malik B умер в среду, 29 июля. Пока причину смерти артиста не называют.

О потере стало известно от представителей группы The Roots. В инстаграме американские рэперы объявили, что 47-летний Малик Абдул Басе, который выступал под именем Malik B, умер.

Читайте также Умерла Оливия Де Хэвилленд: интересные факты об исполнительнице роли Мелани Гамильтон

"С тяжелым сердцем и слезами на глазах сообщаем, что умер наш любимый брат и давний участник The Roots Малик Абдул Басе. Пусть его помнят за его приверженность исламу, его понимание братства и его идеи как одного из наиболее одаренных МС всех времен", – написали в сообщении музыканты.

Сейчас деталей относительно смерти Malik B не разглашают, а родственники рэпера воздерживаются от каких-либо комментариев.

Что известно о Malik B

Слава американского рэпера Malik B неотрывно связана с группой The Roots. Коллектив он создал еще в 1987 году, пригласив к сотрудничеству рэпера Black Thought и барабанщика Questlove. Начинали артисты с талант-шоу, однако впоследствии организовывали собственные концерты, на которые приходили сотни людей.

За время существования The Roots выпустила 4 успешные альбомы – Organix, Do You Want More!, Illadelph Halflife и Things Fall Apart. Их хиты сумели покорить меломанов, а коллектив получил международные награды, в частности, Грэмми.

Смотрите клип группы The Roots к песне You Got Me: видео

В 1999 году Malik B покинул хип-хоп группу The Roots и начал сольную карьеру. Артист записал несколько альбомов и в последнее время выступал с калифорнийским коллективом Beard Gang.