Погода обіцяє бути привітною цих вихідних. Тому пропонуємо вам ознайомитись із цікавими місцями на Запоріжжі, де можна відпочити та дізнатись багато нового.

Саме у Запорізькій області розташувалось серце козацької України. Але туристів приваблюють ще й інші, доволі несподівані цікавинки. Про найцікавіші місця на Запоріжжі – розповідає 24 канал.

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Багато століть мандрували степом різні народи – кіммерійці, скіфи, сармати, готи і гуни, авари, хазари, половці, печеніги, слов'яни. Під час існування Запорізької Січі та після її зникнення до родючих чорноземів вабило не тільки українців, а й німців, болгар, поляків, сербів, греків, албанців. Та навіть зараз у Запорізькій області мешкає понад 130 народностей. І кожна залишала і залишає сліди своєї культури та пам’ятки своєї історії.



Запорізька область: що варто відвідати / Ілюстрація 24 каналу

Запоріжжя

За роки незалежності, Запоріжжя стало передовим центром технологій. Саме тут розташовані:

найбільша у Європі атомна станція – Запорізька АЕС;

найпотужніша теплова електростанція України – Запорізька ТЕС;

легендарний об’єкт гідроенергетики – запорізький ДніпроГЕС.

Усі ці структури разом виробляють близько чверті всієї електроенергії в Україні.

Дніпровська гідроелектростанція

Особливої уваги заслуговує Дніпровська гідроелектростанція, розташована у Запоріжжі на бульварі Вінтера, 1.



ДніпроГЕС вдень / Фото uhe.gov.ua

Велична пам’ятка доби індустріалізації краю. Особливі емоції ДніпроГЕС викликає, коли вийти на греблю, на сам міст. Адже сила води змушує тремтіти таку величезну споруду!

Людина, яка перебуває на мосту, відчуває всі ці вібрації та страх перед силами природи.



ДніпроГЕС вночі / Фото we.org.ua

Довжина греблі – 1,3 тисячі метрів, а висота – 60 метрів. Це близько двох стандартних дев'ятиповерхівок. Гребля утримує понад три мільярди кубометрів води. Будова ДніпроГЕСу розпочалась у 1927 році, а перший запуск відбувся у 1932. Втім, це коштувало українському народу значних зусиль і жертв. Під час Другої світової війни греблю було зруйновано, тому її довелось відновлювати практично з нуля.

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Гребля на території Правобережного кар'єру

Перед тим, як спорудити греблю у Африці під назвою "Ассуанська гребля", фахівці випробували свої сили на території України, а саме в Запоріжжі.

Тут створили зменшену в 50 разів копію єгипетського проєкту, де проводились випробування і коригування перед тим, як приступати до спорудження оригінальної греблі у Африці. А у Запоріжжі ця гребля розташовано на території Правобережного кар'єру.



"Ассуанську греблю" випробовували українські майстри саме у Запоріжжі / Фото twitter.com

Музей ретро-автомобілів "Фаетон"

А ще у Запоріжжі працює унікальний для країни музей ретро-автомобілів "Фаетон", що на вулиці Виборзькій. У музеї – понад 150 автомобілів з різних країн. Вони змушують туристів буквально ходити з відкритим ротом. Навіть якщо вони зовсім не фанати автомобілебудування. Укладачі колекції збирають унікальні експонати, реставрують їх, а іноді навіть повертають їх "на хід". Деякі автомобілі доступні для оренди – всього за 500 гривень на годину. Крім авто, тут міститься вело-, мото- і навіть військова техніка.



У музеї "Фаетон" – понад 150 ретроавтомобілів з різних країн / Фото

А ще до складу Запоріжжя входять острови Хортиця і Байда, які варті окремої розповіді.

Острів Хортиця

У 2009 році на території острова Хортиця відкрилась "Запорізька Січ" – узагальнений образ козацьких січей XVI-XVIII століть і символ слави українського козацтва. Комплекс і острів Хортиця загалом стали не тільки найцікавішим туристичним об'єктом Запорізького краю, а й символом відродження духовності і національної самосвідомості українців.

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Острів на Дніпрі народився майже одночасно з планетою, тож пам'ятає дуже багато. Музеї, історичні комплекси та реконструкції, панорами – все це допоможе відвідувачу пізнати історію Хортиці з давніх часів, а особливо час українського козацтва, коли острів був колискою Запорізької Січі. Окрім Хортиці, до заповідника входять ближні острови і скелі: Близнюки, Три Стоги, Середня, Байда, урочище Вирва і Кам'янська Січ.



Реставрована "Запорізька Січ" / Фото etnotur.ua

Комплекс "Запорізька Січ"

А ось ознайомитись із життям козаків можна в історико-культурному комплексі "Запорізька Січ". Реставровані житла козаків, укріплення з гарматами, курені, господарські будівлі й якісна деталізація допоможе відчути атмосферу тих часів. Також у цьому посприяють костюмовані вистави і постановки з трюками Фольклорно-етнографічного кінного театру "Запорізькі козаки" .



Козацький кінний театр / Фото zptravel.blogspot.com

Історико-меморіальний комплекс "Скіфський стан"

Історико-меморіальний комплекс "Скіфський стан" – музей просто неба. Тут не лише чарівний вид на місто Запоріжжя, Дніпро і ДніпроГЕС з найвищої точки острова Хортиця, а й стародавні та реставровані кургани, ровесники Єгипетських пірамід, святилища, скіфські "баби" та величезна кількість інших історичних об’єктів.



"Скіф" на Зоровій Могилі у Скіфському Стані / Фото petro-o.blogspot.com

Музей козацького флоту "Чайка"

Початок музею про козацький флот можна вести з 1999 року. Адже цього року поблизу Хортиці з-під води підняли козацьку чайку, яка добре збереглась.

Крім того, у музеї є бригантина, байдак та човни-однодеревки. Цей музей єдиний на всю Україну.



Козацька "Чайка" / Фото facebook.com

Запорізький Дуб

На Верхній Хортиці можна побачити унікальну природну пам’ятку – Запорізький Дуб, який давно був символом Запорізького козацтва та місцем паломництва мільйонів людей, а сьогодні є візитною карткою Запоріжжя. Дубу понад 700 років, до нього часто навідувались пари під час весілля, щоб відчути його Силу та Козацьке Коріння. Нареченому треба було взяти на руки наречену і нести її навколо дуба. І далеко не в кожного вистачало на це сил.



Запорізькому дубу – понад 700 років / Фото mapio.net

Вік таки дається взнаки, і лише декілька зелених гілок залишилось на дубі. Хоча колись діаметр крони складав понад 60 метрів, про що писали навіть у Візантійських хроніках.



Зелена візитка Запоріжжя ще не так давно мала 63 метри у діаметрі / Фото wiki-org

Тож, щоб побачити це диво – варто поспішити.

Острів Байда

Поблизу Хортиці розташований острів першої Січі – Байда.



Байда – острів першої Січі / Фото sich.zp.ua

Князь Дмитро Вишневецький, оспіваний у піснях народний герой, збудував на острові укріплення. Саме тут українці боронили свої землі від набігів кочовиків, і саме тут зародилась козацька вольниця.

Заповідник "Кам'яна могила"

Національний історико-археологічний заповідник "Кам'яна могила" розташований у селищі Мирному Мелітопольського району за адресою вулиця Заповідна, 1.



Колись це місце було дном Сарматського моря / Фото wikimedia.org

Мільйони років тому ця місцевість була дном Сарматського моря, згодом пустелею, а ще пізніше льодовиком. Зараз тут можна помилуватись долиною ріки Молочної, з розлогим жовтим островом, який складається з велетенських кам'яних брил – до 12 метрів заввишки.

Це місце утворилось завдяки воді, сонцю, повітрю, які у шаленому багатотисячолітньому танці створили складне плетиво гротів і печер, маленьку гірську країну серед безкрайого степу.



Кам'яні "баби" українського степу / Фото zaporizhzhia.city

Сотні і тисячі племен і народів ховались, молились, приносили жертви своїм богам у цих печерах. Археологи віднайшли щонайменше 70 місць із наскельними малюнками та вівтарями, які активно використовувались людьми від Кам’яного віку і аж до Середньовіччя.

Центральне ж святилище на "Кам’яній Могилі" споруджено за всіма канонами і нагадує відомий Стоунхендж, звідусіль відкритий для поглядів. Розташування у цій точці енергетичного центру з позитивним зарядом підтвердив ще у 1995 році один з найвищих лам Непалу лінії Карма Каг'ю Ринпоче Лопен Цечу.



Місце нагадує Стоунхендж / Фото zaporizhzhia.city

А на горі Гостра можна побачити вівтар грецького бога Ареса з тайнописом. Цікаво, що напис досі не розшифрований.

На території заповідника збудували музей "Первісного мистецтва Кам'яної Могили", де можна побачити зуб мамонта, зброю епохи мезоліту, кераміку, а також "чуринги" – священні обереги наших предків, які захищали їх від хвороб і злих сил.

Бердянськ

Розвиток міста як туристичного центру розпочався недавно, хоча місту вже майже 200 років. Тепер, окрім чудового моря поруч, місто славиться своїми неординарними пам’ятниками.



Азовське море у Бердянську / Фото uamodna.com

Це місто славиться незвичайними пам'ятниками: "Крісло, скелет риби і дірява кружка" на вулиці Набережній або "Крісло виконання бажань" на Приморській площі.

"Пам’ятник Айболитю", який на вулиці Консульській. Ну а чим Бердянськ гірший за Одесу чи Вільнюс?



Славнозвісний добрий лікар Айболить / Фото bibliograflviv.blogspot.com

Загалом Бердянськ – все-таки курортне місто, яке щороку відвідує понад мільйон туристів.

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Єлисеївський кар'єр

Єлисеївський кар'єр прихований від очей людських невисокими пагорбами настільки добре, що можна пройти поруч у десяти метрах, і не помітити його. Проте, якщо піднятись на один з бортів кар’єру, погляд охопить неймовірний вид крутих скель, що переливаються на сонці різноманітними відтінками кольорових мінералів, та прозорої води. Там навіть можна купатись, ба більше, займатись снукерлінгом – пірнанням з масками, адже глибина у деяких місцях сягає 20 метрів.



Унікальне поєднання рукотворного і природного – у Єлисеївському кар'єрі / Фото primorka.city

Єлисеївський кар'єр – рукотворне диво, де, як кажуть, можна знайти усю таблицю Менделєєва на площі у п’ять гектарів, іноді тут знаходять навіть дорогоцінні смарагди. І хоча добратись туди непросто, адже кар’єр розташований у селі Єлисеївка, що за 40 кілометрів від Бердянська, це місце однозначно варто відвідати.

Гуляйполе

Гуляйполе – давнє місто, засноване у 1785 році. Та найбільш відомим воно стало завдяки історичним подіям 1918 – 1921 років, пов’язаних з революційною діяльністю легендарного ватажка селянського руху в Україні Нестора Івановича Махна.

Нестор – у перекладі "той, що повертається". Він завжди повертався з усіх своїх доріг у рідне Гуляйполе. Народжений у бідній родині, він мріяв про заможне життя для усіх. Не маючи військової освіти, створив одну із найбільш боєздатних армій періоду громадянської війни.



Нестор Махно створив войовничу степову республіку / Фото з відкритих джерел

Експозиція музею його імені складає понад 17 тисяч експонатів.

Втім, подивитись у місті і попри музей Махна буде що, адже недарма Гуляйполе на початку ХХ століття називали "Маленьким Віднем".

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