Єдиний в Україні буддистський храм, каньйон та величний палац: що подивитись на Черкащині
Черкаська область розташована у самому серці України, і там справді є на що подивитися і де відпочити. Про найдивовижніші місця області – читайте в нашому матеріалі.
Черкащина може здивувати навіть найзатятішого мандрівника! Адже саме тут розташувались унікальні архітектурні пам'ятки зі своєю історією, неймовірна природа та багато іншого. Більше про Черкаську область – читайте в матеріалі 24 каналу.
Черкаська область: що варто відвідати / Ілюстрація 24 каналу
Географічний центр України розташований у невеликому селі Мар'янівка на Черкащині. Тому цю область можна сміливо називати серцем України.
Село Мар'янівка / Фото: esu.com
Черкаси
Колись пароплави з усієї Європи приймав порт у Черкасах, який був досить великим. Портом слугував нинішній мікрорайон Митниця, який наприкінці 19 – початку 20 століття був справжнім містечком. Сьогодні судноплавство не таке поширене, втім навідатися у місто варто, щоб сповна насолодитися красою Дніпра.
Мальовнича дорога до Черкас / Фото: youtube
Буддистський храм "Білий лотос"
Буддистський храм також є в Україні! У затишних Черкасах розташований буддистський храм "Білий лотос", який є єдиним у своєму роді.
Храм звели за прообразом одного з найвідоміших храмів буддистів, який розташований у Лаосі.
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"Білий лотос" є одним з найбільших буддистських храмів Європи / Фото: yastrub-tour.com.ua
Буцький каньйон
У Черкаській області, а саме у селище Буки розташувався унікальний гранітний Буцький каньйон. Йому вже більш ніж 2 мільярди років. Він утворився тоді, коли лише формувалися ґрунти нашої планети.
На території каньйону також є ще водоспад Вир.
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Буцький каньйон вражає своєю суворістю / Фото: ukrainer.net
Леськовський палац
Неподалік від міста Монастирище розташувався Леськовський палац. Він був зведений у 19 столітті, і чудово зберігся до наших днів.
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Втім, на жаль, наразі він належить Міністерству оборони та недоступний для відвідування.
Леськовський палац з висоти пташиного польоту / Фото: twitter.com/ukrainer
Національний дендропарк "Софіївка"
Ландшафтний витвір мистецтва, який відомий по всі Європі – це дендропарк "Софіївка". Парк був споруджений у 18 столітті графом Станіславом Потоцьким для його коханої.
У парку багато величних статуй, миловидні водойми, а також у "Софіївці" ростуть десятки рідкісних дерев, привезених з Азії та Італії. Саме звідси чимало унікальних видів були розповсюджені Україною. Сам парк розташований в Умані.
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"Софіївка" прекрасна в будь-яку пору року / Фото: myukraine.org.ua
Мотронинський монастир
У селі Мельники можна натрапити на легендарний Мотронинський монастир. Вперше його звели ще у 1036 році на території скіфського давньоруського городища. З того часу монастир неодноразово руйнували та відбудовували.
За легендами, монастир має розгалужену систему підземних ходів. Також тут збирав матеріали для славнозвісних "Гайдамаків" Тарас Шевченко.
Мотронинський монастир відкритий для відвідувачів / Фото: ua.igotoworld.com
Вартий уваги і Холодний Яр, у якому розташований монастир. Місце всіяне пам’ятками і старовинними знахідками різних епох – тут є і скіфські кургани, і залишки трипільських поселень, і могили українських козаків.
Краєвиди Холодного Яру / Фото: mapio.net
Чигирин та Суботів
Чигрин та Суботів – легендарні місця козацької слави України. Чигирин був гетьманською столицею Богдана Хмельницького, а Суботів – родинним хутором отамана. Тут збереглася Іллінська церква, в якій розміщена усипальниця гетьмана. Її можна впізнати, якщо згадати як виглядає п’ятигривнева купюра.
Церква в селі Суботів / Фото: Тетяна Чернецька
У Чигирині варто оглянути комплекс будівель резиденції Богдана Хмельницького, церкву Святих апостолів Петра і Павла, реконструкцію вежі бастіону Дорошенка.
Місця козацької слави / Фото: Тетяна Чернецька
Заповідник "Трахтемирів"
Трахтемирівський півострів ще донедавна був "окупований" можновладцем, проте у 2014 році його територія стала доступною для всіх. Зараз подивитися на мисливський будинок олігарха може кожен – він стоїть недоглянутим.
Мисливський будиночок на Трахтемирові / Фото: pizzatravel
Передовсім Трахтемирів славився мальовничою природою та давньою історією. Зараз тут можна натрапити на численні могили козаків.
Цікавою є і будівля недобудованої Канівської ГАЕС, на територію якої можна вільно потрапити. Майже 30 років забуття надали споруді грізного постапокаліптичного вигляду.
Краєвиди заповідника "Трахтемирів" / Фото: studway