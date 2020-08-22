Черкаська область розташована у самому серці України, і там справді є на що подивитися і де відпочити. Про найдивовижніші місця області – читайте в нашому матеріалі.

Черкащина може здивувати навіть найзатятішого мандрівника! Адже саме тут розташувались унікальні архітектурні пам'ятки зі своєю історією, неймовірна природа та багато іншого. Більше про Черкаську область – читайте в матеріалі 24 каналу.

Більше регіонів у спецпроєкті: Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити



Черкаська область: що варто відвідати / Ілюстрація 24 каналу

Географічний центр України розташований у невеликому селі Мар'янівка на Черкащині. Тому цю область можна сміливо називати серцем України.



Село Мар'янівка / Фото: esu.com

Черкаси

Колись пароплави з усієї Європи приймав порт у Черкасах, який був досить великим. Портом слугував нинішній мікрорайон Митниця, який наприкінці 19 – початку 20 століття був справжнім містечком. Сьогодні судноплавство не таке поширене, втім навідатися у місто варто, щоб сповна насолодитися красою Дніпра.



Мальовнича дорога до Черкас / Фото: youtube

Буддистський храм "Білий лотос"

Буддистський храм також є в Україні! У затишних Черкасах розташований буддистський храм "Білий лотос", який є єдиним у своєму роді.

Храм звели за прообразом одного з найвідоміших храмів буддистів, який розташований у Лаосі.

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"Білий лотос" є одним з найбільших буддистських храмів Європи / Фото: yastrub-tour.com.ua

Буцький каньйон

У Черкаській області, а саме у селище Буки розташувався унікальний гранітний Буцький каньйон. Йому вже більш ніж 2 мільярди років. Він утворився тоді, коли лише формувалися ґрунти нашої планети.

На території каньйону також є ще водоспад Вир.

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Буцький каньйон вражає своєю суворістю / Фото: ukrainer.net

Леськовський палац

Неподалік від міста Монастирище розташувався Леськовський палац. Він був зведений у 19 столітті, і чудово зберігся до наших днів.

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Втім, на жаль, наразі він належить Міністерству оборони та недоступний для відвідування.



Леськовський палац з висоти пташиного польоту / Фото: twitter.com/ukrainer

Національний дендропарк "Софіївка"

Ландшафтний витвір мистецтва, який відомий по всі Європі – це дендропарк "Софіївка". Парк був споруджений у 18 столітті графом Станіславом Потоцьким для його коханої.

У парку багато величних статуй, миловидні водойми, а також у "Софіївці" ростуть десятки рідкісних дерев, привезених з Азії та Італії. Саме звідси чимало унікальних видів були розповсюджені Україною. Сам парк розташований в Умані.

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"Софіївка" прекрасна в будь-яку пору року / Фото: myukraine.org.ua

Мотронинський монастир

У селі Мельники можна натрапити на легендарний Мотронинський монастир. Вперше його звели ще у 1036 році на території скіфського давньоруського городища. З того часу монастир неодноразово руйнували та відбудовували.

За легендами, монастир має розгалужену систему підземних ходів. Також тут збирав матеріали для славнозвісних "Гайдамаків" Тарас Шевченко.



Мотронинський монастир відкритий для відвідувачів / Фото: ua.igotoworld.com

Вартий уваги і Холодний Яр, у якому розташований монастир. Місце всіяне пам’ятками і старовинними знахідками різних епох – тут є і скіфські кургани, і залишки трипільських поселень, і могили українських козаків.



Краєвиди Холодного Яру / Фото: mapio.net

Чигирин та Суботів

Чигрин та Суботів – легендарні місця козацької слави України. Чигирин був гетьманською столицею Богдана Хмельницького, а Суботів – родинним хутором отамана. Тут збереглася Іллінська церква, в якій розміщена усипальниця гетьмана. Її можна впізнати, якщо згадати як виглядає п’ятигривнева купюра.



Церква в селі Суботів / Фото: Тетяна Чернецька

У Чигирині варто оглянути комплекс будівель резиденції Богдана Хмельницького, церкву Святих апостолів Петра і Павла, реконструкцію вежі бастіону Дорошенка.



Місця козацької слави / Фото: Тетяна Чернецька

Заповідник "Трахтемирів"

Трахтемирівський півострів ще донедавна був "окупований" можновладцем, проте у 2014 році його територія стала доступною для всіх. Зараз подивитися на мисливський будинок олігарха може кожен – він стоїть недоглянутим.



Мисливський будиночок на Трахтемирові / Фото: pizzatravel

Передовсім Трахтемирів славився мальовничою природою та давньою історією. Зараз тут можна натрапити на численні могили козаків.

Цікавою є і будівля недобудованої Канівської ГАЕС, на територію якої можна вільно потрапити. Майже 30 років забуття надали споруді грізного постапокаліптичного вигляду.



Краєвиди заповідника "Трахтемирів" / Фото: studway