2020 рік сповнений на неочікувані випробування, але про відпочинок також не варто забувати, бо літо в самому розпалі. Замість закордонного відпочинку краще обрати внутрішній та відвідати одну з наймальовничіших областей України – Полтавську.

Полтавська область – чи не найяскравіший зразок України. Колоритні традиції, смачна їжа, веселі фестивалі, прекрасна природа, чарівна архітектура, щирі і відкриті люди – це все і навіть більше чекає на мандрівника на Полтавщині, зазначає 24 канал.

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Полтавська область: які місця варто відвідати / Ілюстрація 24 каналу

Полтава: цікаві місця

Полтава – колоритне та гостинне місце, тут є на що глянути. Безліч музеїв, гарна архітектура, зелені зони і справжня українська кухня.

Оглядовий майданчик

Знайомство із Полтавою краще розпочати з оглядового майданчика. Там можна одразу оцінити масштаби міста та зробити неперевершені фото пейзажів. Найкращий оглядовий майданчик міста – це біла альтанка на Івановій горі. Саме звідси починається історія міста.

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Неймовірні краєвиди з альтанки / Фото: we.org.ua

Альтанка має 9 метрів у висоту та 8 колон, які розташовані у формі підкови. Зведена була у 1909 році на залишках земляних валів Полтавської фортеці. Під час війни німці розібрали альтанку і влаштували тут зенітно-артилерійський пункт. У 1954 році альтанку відбудували. Зараз це одне з найулюбленіших місць мешканців Полтави.

Музеї в Полтаві

У Полтаві просто безліч музеїв на різні смаки. На Івановій горі розташований музей Івана Котляревського. До речі, гора названа на честь Котляревського.



Одна з кімнат у музеї Котляревського / Фото: zruchno.travel

Це – не звичайний музей, а садиба українського письменника. Вона має 5 кімнат, де відвідувачі можуть побачити справжнє життя Котляревського: речі з побуту, документи й архіви. Саме тут й народився відомий український драматург. Садиба є філією Полтавського літературно-меморіального музею Котляревського.

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Схожий музей присвячений творчості Панаса Мирного. У будинку, який розташований на околиці міста, також жив письменник. Тут він провів останні 17 років свого життя. Саме у цій садибі він приймав Лесю Українку, Олену Пчілку, Михайла Коцюбинського та інших представників тодішньої творчої еліти. До уваги гостей музею – особисті речі Панаса Мирного, архіви, фотографії тощо.



Музей Панаса Мирного / Фото: tripadvisor

Музей-заповідник Гоголя

Полтава також відома, як батьківщина Миколи Гоголя. До 200-річчя з дня народження драматурга у місті відкрили алею з персонажами з гоголівських творів. До уваги мандрівників – Солоха, Вакула, Тарас Бульба, Ніс. І навіть цілі композиції "Сорочинський ярмарок" і "Викрадення місяця". Є тут, звісно, й пам’ятник самому Гоголю.



Алея з персонажами з творів Гоголя / Фото: navkoloua.com

А от щоб відвідати його родинний будинок і побачити, в яких умовах жив митець, доведеться виїхати за місто. В селі Гоголеве є родова садиба Гоголя. Зараз це чудовий музей для всіх охочих.

Садиба Гоголя – це одноповерховий будинок із дерев'яними колонами та флігель. Тут збереглись предмети побуту, документи, архіви. У цій садибі дуже просто відчути епоху, в якій жив Гоголь.



Родовий дім Гоголя / Фото: anga.ua

Увесь комплекс займає 30 гектарів. Навколо садиби облаштований парк-сад з відпочинковими зонами, є кілька ставків. Тут же могила батьків письменника.

Заповідник є пам'яткою архітектури національного значення. Неодноразово нагороджувався почесними і пам’ятними відзнаками. Має міжнародні премії. У 2009 році тут була проведена масштабна реконструкція.

Диканька

Селище, яке прославлене Миколою Гоголем у книзі "Вечори на хуторі біля Диканьки", має багату та цікаву історію. На території селища розкинувся національний парк, який поєднує неймовірні природні зони з пам’ятками архітектури. Він розташований на місці колишнього родинного маєтку династії Кочубеїв.

Тріумфальна арка, яка є воротами у селище, зачаровує своєю красою. Вона була збудована у 1820 році.



Диво архітектури в Диканьці / Фото: zatishnaoselya.blogspot.com

Особливої уваги варта й Миколаївська церква. Тут зачаровує дерев’яний різьблений іконостас і мармуровий саркофаг родини Кочубеїв. Також варто відвідати Троїцьку церкву, про яку писав Гоголь. Церква була зведена у 1780 році. Наразі це чинна мурована церква в історичному центрі Диканьки.



Троїцька церква у Полтаві / Фото: ua.igotoworld.com

А неподалік у лісі зберігся до наших днів печерний монастир 1602 року. Він вартий того, щоб витратити ще трішки часу.

Піраміди на Полтавщині

В Європі є лише 3 піраміди-склепи, які аналогічні єгипетським. І 2 з них розташовані на Полтавщині у селах Березова Рудка (Пирятинський район) і Комендантівка (Кобеляцький).

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У Березовій Рудці піраміду над могилою своїх батьків звів Гнат Закревський у 1898 році. Піраміда-усипальниця Закревських потребує реставрації, тому зараз вона в жахливому стані і потроху продовжує руйнуватись.



Піраміди у Березовій Рудці / Фото: travel.tochka.net

Друга піраміда побудована морським офіцером Олександром Білевичем у 1877 році. Надихнули його на це – єгипетські піраміди. Гробниця відреставрована, але сучасні матеріали знищили красу піраміди.



Піраміда Білевича / Фото: uk.wikipedia.org

Руський Орчик

У південно-східній частині Полтавщини, на туристів чекає унікальний загальнозоологічний заказник. Площа території – майже 800 гектарів! Тут мешкає понад 250 видів тварин, 17 з них занесено до Червоної книги, 7 – до Європейського червоного списку. Також тут живе майже 200 видів птахів, багато з них – рідкісні. І це вам не зоопарк, де тварини живуть в неволі. Тут вони живуть в природному середовищі.



Збережена природа без втручання людини / Фото: uk.wikipedia.org

Заказник розкинувся на заплавах річок, місцями – тут болота. Частина території – це луги і ліси. Також збереглися степові ділянки.

Найвища точка Лівобережжя

Гора Пивиха – це найвища точка Лівобережної України. А розташована вона у Полтавській області в селищі Градизьк. На березі Кременчуцького водосховища гора височіє на рівні 168 метрів над рівнем моря.



Чудове місце для відпочинку гора Пивиха / Фото: prozoro.info

Вчені переконані, що гора утворилась ще під час Дніпровського зледеніння. Тут археологи знаходять скам’янілості льодовикового періоду, фрагменти кісток мамонтів, носорогів та північних оленів. Тут також добувають лікувальну глину.

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Кожного року зникає приблизно 7 метрів гори через утворення Кременчуцького водосховища. Проте, наскільки відомо, там ведуться роботи зі збереження Пивихи.

Це лише невелика частина цікавих місць, які можна відвідати на Полтавщині. А скільки таких ще по всій Україні?