2020 год полон неожиданных испытаний, но об отдыхе также не стоит забывать, потому что лето в самом разгаре. Вместо заграничного отдыха лучше выбрать внутренний и посетить одну из самых живописных областей Украины – Полтавскую.

Полтавская область – едва ли не самый яркий образец. Колоритные традиции, вкусная еда, веселые фестивали, прекрасная природа, завораживающая архитектура, искренние и открытые люди – все это и даже больше ждет путешественника на Полтавщине, отмечает 24 канал.

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Полтавская область: какие места стоит посетить / Иллюстрация 24 канала

Полтава: интересные места

Полтава – очень колоритное и гостеприимное место, здесь есть на что взглянуть. Множество музеев, красивая архитектура, зеленые зоны и настоящая украинская кухня.

Смотровая площадка

Знакомство с Полтавой лучше начать со смотровой площадки. Там можно сразу оценить масштабы города и сделать непревзойденные фото пейзажей. Лучшая смотровая площадка города – это белая беседка на Ивановой горе. Отсюда начинается история города.

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Невероятные виды из беседки / Фото: we.org.ua

Беседка, высотой в 9 метров, имеет 8 колонн, которые расположены в форме подковы. Возведена была в 1909 году на остатках земляных валов Полтавской крепости. Во время войны немцы разобрали беседку и устроили здесь зенитно-артиллерийский пункт. В 1954 году беседку отстроили. Сейчас это одно из любимых мест жителей Полтавы.

Музеи в Полтаве

В Полтаве просто множество музеев на разные вкусы. На Ивановой горе расположен музей Ивана Котляревского. Кстати, гора названа в честь Котляревского.



Одна из комнат в музее Котляревского / Фото: zruchno.travel

Это – не обычный музей, а усадьба украинского писателя. В ней 5 комнат, где посетители могут увидеть настоящую жизнь Котляревского: вещи из быта, документы и архивы. Именно здесь и родился известный украинский драматург. Усадьба является филиалом Полтавского литературно-мемориального музея Котляревского.

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Похожий музей посвящен творчеству Панаса Мирного. В доме, который расположен на окраине города, также жил писатель. Здесь он провел последние 17 лет своей жизни. Именно в этой усадьбе он принимал Лесю Украинку, Олену Пчилку, Михаила Коцюбинского и других представителей тогдашней творческой элиты. Вниманию гостей музея – личные вещи Панаса Мирного, архивы, фотографии и тому подобное.



Музей Панаса Мирного / Фото: tripadvisor

Музей-заповедник Гоголя

Полтава также известна, как родина Николая Гоголя. К 200-летию со дня рождения драматурга в городе открыли аллею с персонажами из гоголевских произведений. Вниманию путешественников – Солоха, Вакула, Тарас Бульба, Нос. И даже целые композиции "Сорочинская ярмарка" и "Похищение луны". Есть здесь, конечно, и памятник самому Гоголю.



Аллея с персонажами из произведений Гоголя / Фото: navkoloua.com

А вот чтобы посетить его семейный дом и увидеть, в каких условиях жил художник, придется уехать за город. В селе Гоголево есть родовая усадьба Гоголя. Сейчас это замечательный музей для всех желающих.

Усадьба Гоголя – это одноэтажный дом с деревянными колоннами и флигель. Здесь сохранились предметы быта, документы, архивы. В этой усадьбе очень просто почувствовать эпоху, в которой жил Гоголь.



Родовой дом Гоголя / Фото: anga.ua

Весь комплекс занимает 30 гектаров. Вокруг усадьбы оснащен парк-сад с зонами отдыха, есть несколько прудов. Здесь же могила родителей писателя.

Заповедник является памятником архитектуры национального значения. Неоднократно награждался почетными и памятными знаками. Имеет международные премии. В 2009 году здесь была проведена масштабная реконструкция.

Диканька

Поселок, прославленный Николаем Гоголем в книге "Вечера на хуторе близ Диканьки", имеет богатую и интересную историю. На территории поселка раскинулся национальный парк, который сочетает невероятные природные зоны с памятниками архитектуры. Он расположен на месте бывшего родового имения династии Кочубеев.

Триумфальная арка, которая является воротами в поселок, завораживает своей красотой. Она была построена в 1820 году.



Чудо архитектуры в Диканьке / Фото: zatishnaoselya.blogspot.com

Особого внимания стоит и Николаевская церковь. Здесь очаровывает деревянный резной иконостас и мраморный саркофаг семьи Кочубеев. Также стоит посетить Троицкую церковь, о которой писал Гоголь. Церковь была возведена в 1780 году. Сейчас это действующая каменная церковь в историческом центре Диканьки.



Троицкая церковь в Полтаве / Фото: ua.igotoworld.com

А неподалеку в лесу сохранился до наших дней пещерный монастырь 1602 года. Он стоит того, чтобы потратить еще немного времени.

Пирамиды на Полтавщине

В Европе есть только 3 пирамиды-склепа, которые аналогичны египетским. И 2 из них расположены в Полтавской области в селах Березовая Рудка (Пирятинский район) и Комендантовка (Кобеляцкий).

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В Березовой Рудке пирамиду над могилой своих родителей свел Игнат Закревский в 1898 году. Пирамида-усыпальница Закревских нуждается в реставрации, поэтому сейчас она в ужасном состоянии и понемногу продолжает разрушаться.



Пирамиды в Березовой Рудке / Фото: travel.tochka.net

Вторая пирамида построена морским офицером Александром Билевичем в 1877 году. Вдохновили его на это – египетские пирамиды. Гробница отреставрирована, но современные материалы уничтожили красоту пирамиды.



Пирамида Билевича / Фото: uk.wikipedia.org

Русский Орчик

В юго-восточной части Полтавщины, туристов ждет уникальный общезоологический заказник. Площадь территории – почти 800 гектаров! Здесь обитает более 250 видов животных, 17 из них занесены в Красную книгу, 7 – в Европейский красный список. Также здесь живет почти 200 видов птиц, многие из них – редкие. И это вам не зоопарк, где животные живут в неволе. Здесь они живут в естественной среде.



Сохраненная природа без вмешательства человека / Фото: uk.wikipedia.org

Заказник раскинулся на поймах рек, местами здесь болота. Часть территории – это луга и леса. Также сохранились степные участки.

Самая высокая точка Левобережья

Гора Пивиха – это самая высокая точка Левобережной Украины. А расположена она в Полтавской области в поселке Градижск. На берегу Кременчугского водохранилища гора возвышается на уровне 168 метров над уровнем моря.



Замечательное место для отдыха / Фото: prozoro.info

Ученые убеждены, что гора образовалась еще во время Днепровского оледенения. Здесь археологи находят окаменелости ледникового периода, фрагменты костей мамонтов, носорогов и северных оленей. Здесь также добывают лечебную глину.

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Каждый год исчезает около 7 метров горы из-за образования Кременчугского водохранилища. Однако, насколько известно, там ведутся работы по сохранению Пивихи.

Это лишь небольшая часть интересных мест, которые можно посетить на Полтавщине. А сколько таких еще по всей Украине?