Ставка Гитлера, Черепашинцы и метеоритный кратер: живописные и мистические уголки Виннитчины
Осень – не повод прекращать отдыхать. Путешествие по Украине – хороший вариант для коротких выходных. В этом материале мы расскажем о Винницкой области и необычных и даже мистических местах, которые стоит посетить.
Винницкая область – лежит в среднем течении Южного Буга. Она богата на природные и исторические достопримечательности. Дух истории всей местности окутан таинственностью и загадочностью. 24 канал сделал подборку удивительных и небанальных туристических мест, которые можно посмотреть в Винницкой области.
Винницкая область: какие места стоит посетить / Иллюстрация 24 канала
Винница
Первое упоминание о городе было в летописях Великого княжества Литовского и датируется 1363 годом. В этом же году на территории нынешнего города возвели деревянную крепость на высоком утесе, ниже места впадения в Буг его левого притока – реки Виннички.
Улица Соборная в Виннице/ Фото zruchno.travel
Название города, которое мы знаем сегодня, впервые встречается в документе, который был подписан 13 июня 1385 года в Кракове.
Есть несколько версий относительно происхождения названия города:
- "винница" – винокурня, где варились винные пива;
- старославянское "вьно" – посаг, приданое (дескать, Винница и земли, окружающие ее, были в 14 веке осовбождены от татар литовским князем Ольгердом и подарены им его племянникам);
- от реки Виннички, которая протекает в городе.
Винницкая арка и шпиль
Символ города – снежно-белая арка, которая расположена при входе в Центральный парк. Ее возвели в 1961 году, но вид она имеет футуристический. Рядом с ней возвышается металлический шпиль, чем-то напоминающий ракету.
Винницкая арка-"кошка" / Фото vinnitsa.info
Вечером конструкция красиво подсвечивается разноцветной иллюминацией.
Интересно, что арку и стелу проектировали как символ космонавтики: композиция из арки и шпиля символизирует собой поверхность земного шара и стремительный полет ракеты.
Местные конструкцию называли по-разному, даже "ласточкой", однако совсем недавно жена архитектора Романа Мархеля призналась, что ее муж очень любил кошек, а игрушечная фигурка кошки неожиданно стала прообразом арки.
Водонапорная башня
Это историческое сооружение является настоящей визитной карточкой Винницы, оно расположено на Европейской площади. Его возвели в 1912 году на тогдашней самой высокой точке города и использовали как смотровую башню и каланчу.
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Памятник прекрасно сохранился и практически имеет первозданный вид. Отличием от первоначального проекта служит лишь расположение главных городских часов с двухметровыми циферблатами: после реконструкции они сместились ярусом ниже и каждый час радуют горожан и гостей города мелодичным звоном.
Общая высота сооружения – 28 метров. С водонапорной башни открывается фантастический вид на Винницу.
С 1985 года в помещении башни расположены музейные экспозиции. А с 2008 ее оборудовали подсветкой.
Водонапорная башня в Виннице / Фото wikipedia.org
Вечером башня выглядит по-особенному романтично.
Улица Соборная
Винница – вообще очень романтичный город. Такой вывод можно сделать, хотя бы прогуливаясь центральной Соборной улицей. Здесь разъезжают милые трамвайчики, а глаз радуют древние памятники: Преображенский собор, белый костел Девы Марии и отель "Савой".
Винницкие стены
Винницкие муры – являются старейшими историческими достопримечательностями города. В XVII веке в городе был возведен иезуитский монастырь, костел, коллегиум и конквит. Все эти сооружения окружили мощными крепостными стенами с контрфорсами, бойницами и боевыми башнями. Такое укрепление стало главным оборонительным сооружением города.
Винницкие муры / Фото ukraine-is.com
До сих пор остались небольшие части – угловая Юго-Западная башня с Южной и частью западной стен, однако даже их вид захватывает. А вот монастырь превратился в Краеведческий музей, где можно ознакомиться с историей города.
Фонтан Roshen
Вдоль городской набережной раскинулся величественный Южный Буг, через который перекинут Центральный мост. Здесь и расположен знаменитый фонтан Roshen.
Набережная Винницы / Фото lovi-moment.com.ua
Это самый большой в Украине и в Европе плавучий фонтан. Также он входит в десятку лучших и самых зрелищных фонтанов мира. Фонтан уникален благодаря своей "зимующей технологии", которая позволяет опускать конструкцию под лед.
Самым красивым фонтан становится в вечернюю пору. Ведь в это время начинается эффектное свето-музыкальное и лазерное шоу, на которое приезжают посмотреть туристы со всех уголков страны.
Набережная Винницы: фонтан / Фото anga.ua
Использование лазерного проєктора с экраном, состоящего из водно-воздушной смеси, позволяет демонстрировать на конструкцию видео в формате 3D.
Посещение такой красоты – отличная идея для романтического уикенда.
Остров Кемпа
Остров Кемпа уникален и является одним из крупнейших островов на Южном Буге. Он расположен недалеко от фонтана Рошен.
Винничане очень гордятся таким живописным уголком природы в центре города.
Остров Кемпа / Фото abykudy.com.ua
На его территории в 70-80-х годах прошлого века был проведен фестиваль "Звезды над Бугом". Поэтому остров носит второе имя – Фестивальный. Сейчас Кемпа считается заповедной территорией.
Музей "Автомотовелофоторадио"
Музей "Автомотовелофоторадио" заинтересует своими экспонатами ценителей раритетной техники. В основе экспозиции авто-ретро-музея – частная коллекция раритетных автомобилей и другой техники коллекционера Стрембицкого.
Музей раритетных вещей в Виннице / Фото plus.google.com
В музее представлено более 100 экспонатов, которые были собраны в течение 35 лет. Среди них: раритетные автомобили, мотоциклы, велосипеды, патефоны, телевизоры, фотоаппараты, радиоприемники.
Известными и интересными для туристов являются такие коллекции:
- армейский ГАЗ-67;
- уникальный пожарный и санитарный автомобили;
- трехосный "Виллис";
- ГАЗ-М-20 "Победа";
- автоколлекция миниатюрных авто;
- велосипеды;
- патефоны;
- фотоаппараты;
- старые пишущие машинки, счеты.
Кроме того, в Музее "Автомотовелофоторадио" можно осмотреть советские мотоциклы и мотоциклы времен Второй мировой войны.
Музей-усадьба Пирогова
Одно из самых интересных мест в Виннице – это национальный музей-усадьба Пирогова. В этой усадьбе с 1861 по 1881 годы жил и работал выдающийся ученый, гениальный хирург, анатом, творец военно-полевой хирургии, основатель Общества Красного Креста, педагог и общественный деятель Николай Пирогов.
Музей-усадьба Пирогова расположен в юго-западной части Винницы.
Музей-усадьба выдающегося украинского ученого Николая Пирогова в Виннице / Фото kidstour.com.ua
К объектам культурного наследия и памятникам садово-паркового искусства здесь входят:
- дом, в котором жил Пирогов, и где размещена экспозиция о его жизни и деятельности,;
- музей-аптека с интерьерами приемной и операционной Пирогова;
- церковь-некрополь, где покоится забальзамированное тело ученого;
- мемориальный парк, в котором сохранились деревья, посаженные ученым.
Музей относится к важнейшим объектам культурного наследия Украины.
Цены на входные билеты в разные части музейного комплекса колеблются от 10 до 25 гривен для учащихся и студентов и от 20 до 50 грн – для взрослых.
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Ставка Гитлера
Загадочное и самое мистическое место в области – это бывшая ставка Адольфа Гитлера, которая носит название "Вервольф" и расположенная недалеко от села Стрижавка.
Почему именно здесь и для чего нужен был этот комплекс – до сих пор неизвестно.
Ранее комплекс состоял из 80 наружных зданий и нескольких подземных бункеров. Но на сегодня от такого мощного комплекса остались лишь огромные кучи бетона.
Одно из самых мистических мест Украины – ставка Гитлера в Винницкой области / Фото ukr.media
Строительство ставки было начато осенью 1941 года и продолжалось аж до конца 1943 года. По словам историков, в качестве рабочей силы немцы использовали военнопленных и местных жителей. Всего к строительству были задействованы более 10 тысяч человек, почти всех их убили по завершению работ.
Во время наступления частей Красной армии в марте 1944 года все коммуникации ставки были взорваны отступающими фашистами.
Кстати, в переводе с немецкого "Вервольф" означает оборотень. По данным ученых, выбирая место для ставки, Гитлер консультировался с 400 магами, экстрасенсами и астрологами из Института оккультных наук в Берлине.
Историки уверены, в "Вервольфе" Гитлер был трижды, общая продолжительность пребывания – 156 дней: по свидетельствам его биографов, ни на одной из других ставок фюрер не провёл так много времени.
"Вервольф" должен был стать магическим центром. Вокруг него должны были объединиться разрозненные страны Европы и начаться завоевания мира. Об этой ставке говорила и известная прорицательница Ванга.
Ильинецкая астроблема
Еще одним таинственным и уникальным местом в Винницкой области является Ильинецкая астроблема. Это – древнейший в Европе метеоритный кратер, возрастом около 400 – 430 миллионов лет.
Место падения метеорита в Украине – Ильинецкая астроблема / Фото liveinterne
Многочисленные научные исследования доказали, что Ильинецкий кратер имеет космическое происхождение и теперь является естественным свидетельством планетарного масштаба – столкновение Земли с кометой или астероидом.
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Из-за масштабного столкновения образовался кратер с первичным диаметром около 7 километров и глубиной до 600 – 800 метров. Космическое тело, по предположениям ученых, весило около 40 миллионов тонн, а в диаметре могло достигать 300 метров.
Кстати, в 1974 году здесь впервые были найдены ... бриллианты! Это лишь второй кратер на Земле, где были обнаружены эти драгоценные камни.
Бриллиантовая пещера на территории Ильинецкого кратера / Фото lovi-moment.com.ua
Крупнейший в мире агат, который образовался в результате столкновения с метеоритом, нашли также здесь. Сейчас он находится на экспозиции в Берлинском музее.
Добавим, что найденные в этой уникальной местности обломки метеорита очень высоко ценятся во всем мире. Например, обломок весом в 3 килограмма, который хранят в Винницком планетарии, оценивают в 200 тысяч долларов. Туристы, которые хотят посетить Ильинецкую астроблему, могут попробовать собственноручно найти кусочек древнего метеорита.
Скифские валы, или Немировское городище
Скифские валы, или Немировское городище – это настоящая жемчужина исторических артефактов, древних легенд, мифов и доказательств величества скифов. Это – один из крупнейших городов скифского времени (ранних Железных суток Украины), расположенный между Днестром и Днепром.
Скифские валы в Винницкой области / Фото wikipedia.org
Земляные валы здесь еще и до сих пор кое-где достигают 7 – 9 метров высоты, ширина – 32 метра, а по периметру их протяженность достигает 4,5 километров. Первоначальная высота валов составляла более 30 метров.
Некоторые историки датируют Немировское городище 7 – 5 веком до нашей эры и считают, что эти земли были местом пребывания скифов. Доказательств этому – множество: многочисленные раскопки свидетельствуют о том, что эти места населяли древние народы. Они оставили после себя бронзовые и костяные наконечники стрел, гончарные изделия, бронзовые украшения, предметы быта и многое другое.
Немиров
Городок Немиров прославился на всю Украину своими достижениями в производстве алкогольных напитков, однако это еще и очень живописный уголок Винничины.
При въезде в город со стороны трассы на берегу реки стоит одна из визиток Немирова – паровая мельница-электростанция. Ее построили в 1905 году чешские мастера по проекту архитектора Пехера.
Одна из визитных карточек Немирова – колоритная паровая мельница-электростанция / Фото zabytki.in.ua
Одна из первых электростанций в Украине имеет формы модернизированного центрально барокко.
Однако главным украшением города является дворец княгини Марии Щербатовой.
Внучка Болеслава Потоцкого, Мария, в 1880 году приказала разобрать старый дворец и построить новую резиденцию. Строительство дворца осуществлялось очень долго – с 1885 по 1917 год. Графиня несколько раз меняла архитекторов, так как хотела, чтобы они воплотили ее мечту – построили дворец, который она когда-то видела в Англии.
Впечатляющая резиденция княгини Щербатовой / Фото wikimedia.org
Строился дворец так долго еще и потому, что гадалка предсказала Щербатовой смерть по завершению строительства.
К слову, конечного вида дворца княгини так и не довелось увидеть – ее постигла трагическая судьба: Марию Щербатову вместе с сыном Дмитрием и дочерью Александрой в январе 1920 года расстрелял пьяный красноармеец.
Резиденция Щербатовой в Немирове поражает своей роскошью, здесь сохранилось первоначальное планирование и большинство деталей декора.
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Дворец окружает огромный парк, который после 1885 года переделали в пейзажный. Впоследствии он разросся и сейчас его площадь составляет 85 гектаров. В этой живописной местности растет более 150 видов деревьев.
Тульчин
Тульчин – еще один, на первый взгляд, провинциальный, однако на самом деле славный и известный богатой историей городок в Винницкой области.
Главным его украшением является дворец Потоцких, построенный в 1785 году. Его еще называют Подольским Версалем и Верхним дворцом. Во дворце ранее располагались: театр, манеж, библиотека, картинная галерея, турецкие бани, большая оранжерея и ландшафтный парк. Но, к сожалению, в начале 20 века большую часть исторических сооружений разрушили. Однако некоторые здания сохранились неплохо – с первичным планированием, колоннами и даже огромным семейным гербом на одном из фасадов. В имении есть разветвленная система подземных ходов, ведущих к другим объектам живописного городка.
Дворец Потоцких в Тульчине / Фото ua-archi.livejournal.com
К пандемии коронавируса на территории дворца проводили ежегодный фестиваль оперной музыки Opera Fest Tulchyn. Этот фестиваль был одним из самых громких оперных событий в Европе и крупнейшим в Украине.
Музей-квартира Николая Леонтовича
Еще одним знаковым местом в Тульчине является музей-квартира выдающегося украинского композитора Николая Леонтовича.
Музей-квартира знаменитого украинского композитора Леонтовича / Фото our-travels.info
Интересно, что именно в Тульчине была создана композиция "Щедрик", которую в мире знают как "Carol of the Bells". Кстати, в июне 2018 года в Тульчине открыли памятник, посвященный знаменитой мелодии.
Имение Потоцких, Тульчин
Еще одним знаковым местом в Тульчине является музей-квартира выдающегося украинского композитора Николая Леонтовича.
Музей-квартира известного украинского композитора Леонтовича: здесь родился "Щедрик"
Интересно, что именно в Тульчине была создана композиция "Щедрик", которую в мире знают как "Carol of the Bells". Кстати, в июне 2018 года в Тульчине открыли памятник, посвященный знаменитой мелодии.
Село Печера
Если вы собрались в Тульчин, рекомендуем обязательно посетить село Печера, расположенное неподалеку от районного центра. Населенный пункт поражает живописностью пейзажей: село расположено на склонах Южного Буга. Река в этом месте с обеих сторон зажата между скал и образует каскад порогов.
Южный Буг в селе Печера / Фото pizzatravel.com.ua
Также в селе расположен шедевр выдающегося киевского архитектора Владислава Городецкого – мавзолей-часовня Потоцких-Свейковских.
Часовня, спроектированная Городецким в селе Печера / Фото lowcost.ua
Черепашинецкий карьер
Недалеко от города расположено село Черепашинцы. Оно известно благодаря своему известному карьеру, которое не уступает видом заморским курортам!
Невероятный карьер на Виннитчине / Фото dobovo.com
Вода в озере прозрачная, голубовато-бирюзового оттенка, а сам водоем окружают живописные скалистые берега и растительность.
Прекрасный вид водоема в Черепашинцах / Фото kazatin.com
Берега вокруг карьера глиняные и песчаные обрывы, которые имеют высоту до 8 метров. Однако, здесь есть и пологий пляж.