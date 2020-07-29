Невероятные и загадочные места ждут путешественников на Житомирщине. Ведь здесь каждый найдет отдых для себя: кто-то – активный, а кто-то – в тишине и без суеты.

Житомирская область – это волшебный полесский край, богатый прекрасными видами: густые леса, чистоводные озера, древние архитектурные памятники, окутанные загадочностью и духом живых легенд. Обо всем этом читайте в материале 24 канала.

Больше регионов в спецпроекте: Живописная Украина: самые красивые уголки страны, которые стоит увидеть

Если путешественнику хочется хорошо отдохнуть и расслабиться на лоне природы, то лучший вариант – это Житомирская область. Ведь этот край является спокойным и тихим.



Житомирская область: какие места стоит посетить / Иллюстрация 24 канала

Языковеды до сих пор спорят о происхождении названия областного центра. Житомир – это упрощенная форма от слова "животомир", которое означает мирную, спокойную жизнь.

Житомир

Житомир является одним из старейших городов Украины, его основали в 884 году. История названия города имеет несколько версий. По одной из них, название города произошло от имени русского дружинника киевских князей Аскольда и Дира – Житомира. Он отказался служить Олегу и поселился на высокой скале между лесами, неподалеку от места, где сливаются в одну реки Тетерев и Каменка.

Еще одна версия, которую обосновал чешский историк-славист Павел Шафарик, город так наименован из-за племени житичей. Племя занималось в основном земледелием. Есть исторические свидетельства о том, что даже в центре города сеяли рожь и ячмень.



Соборная площадь в Житомире / Фото: zhzh.info

Скала Чацкого

Символ Житомира – это гранитная скала с вершинным камнем, который похож на человеческую голову. Эта каменная глыба возвышается над рекой Тетерев в черте города. Интересно, что этот памятник – дело рук природы, а не человека.

По легенде, гора получила свое название от имени казака Чацкого. Он не имел шансов убежать от польских воинов и прыгнул с конем в реку Тетерев.

По еще одной версии, название скалы передает уважение житомирян выдающемуся деятелю образования Тадеушу Чацкому.



Голова Чацкого в Житомире / Фото: we.org.ua

Скульптура образовалась в результате выветривания гранитных пород.

Читайте также Отпуск в Приморске: что предлагает самый бюджетный курорт Азовщины

К слову, кто видел житомирскую скалу, при взгляде на портрет Чацкого замечает невероятную схожесть его характерного профиля с очертанием каменной "головы".

Подвесной пешеходный мост через реку Тетерев

В Житомире через реку Тетерев в парке имени Гагарина раскинулся подвесной пешеходный мост.



Подвесной мост в Житомире – место, которое любят влюбленные пары / Фото: zhzh.info

Когда строили этот мост, то за основу был взят проект моста через Босфор.

Подвесной мост в Житомире входит в число самых высоких мостов в Украине. Он расположен на высоте 43 метра и удерживается металлическими вантовыми конструкциями на двух пилонах высотой в 70 метров.

Вечером на мосту работает иллюминация, а днем ​​можно попробовать экстремальный вид развлечений – роуп-джампинг.

Музей космонавтики имени Королева

В самом городе на Дмитровской улице расположены целых два музейных комплекса: дом-музей Королева (это дом, где родился и вырос ученый) и музей космонавтики.



Музей космонавтики имени Королева / Фото: uk.wikipedia.org

Читайте также Где поплавать в Ровненской области: лучшие места для отдыха

Первый музей расскажет посетителям историю жизни инструктора Королева. В другом посетители смогут посмотреть экспозицию, которая захватит и детей, и взрослых: скафандры, макеты спутников, луноход и оборудование, которое побывало в космосе.



Экспозиция музея / Фото: ua.igotoworld.com

Соколовский карьер

Кроме музеев и других достопримечательностей, в Житомире есть любимое место дайверов – Соколовский карьер.



Соколовский карьер с бирюзовой водой / Фото: 20.ua

Карьер имеет глубину более 100 метров, а видимость – 10 – 15 метров. В южной части, на глубине 5 – 15 метров – много деревьев. Драйверы говорят, что там создается впечатление, будто плывешь в лесу, только без листьев и травы под ногами.

Туристов привлекает многоуровневое дно и бирюзовая водичка карьера. Кроме того, еще одной достопримечательностью некоторое время был целый "Жигуль", который лежал на дне карьера. Но местные подняли автомобиль на поверхность, потому что из него стали вытекать масло и бензин.

Водоем образовался более 20 лет назад на месте гранитного карьера. Хотя гранит там уже давно не добывают, предприятие до сих пор работает, поэтому Соколовский карьер расположен на закрытой территории.

Впрочем, местные жители говорят, что охранники без проблем пропускают к водоему отдыхающих и дайверов.

Каменное село

Украинский Стоунхедж, или Каменное село – это уникальный памятник геологии. Местность овеяна тайнами и легендами, ведь валуны гигантских размеров разбросаны по нескольким гектарам леса.

Каменное село / Фото: travels-ukraine.com

Ученые до сих пор точно не могут объяснить появление и происхождение этих глыб, поэтому существует много предположений. Некоторые ученые считают, что камни – остатки древних гор, другие – что камни были занесены ледником.

Читайте также Пещеры, виадук, водопад, каньон: что посмотреть на Тернопольщине

А название село получило из-за странного расположения камней, потому что оно напоминает размещение домов в поселках. Сами глыбы по размеру очень похожи на размеры домов.

По легенде, когда-то здесь было красивое и богатое село, к которому решил наведаться Господь. Но никто его не узнал и не пустил в свой дом, за это он превратил поселение на гору камней.



"След ноги" на камне / Фото: travels-ukraine.com

На одном из камней, по легенде, Господь оставил свой след. И многие верят, что этот камень имеет особую энергетику и способен исполнять желания.

Поляна Громовище

Еще одной загадочной и мистической местностью является Поляна Громовище. Это место, как магнит, притягивает к себе молнии во время грозы.



Поляна Громовище / Фото: ua.igotoworld.com



Местные жители во время непогоды пытаются обходить его десятой дорогой. Да и вообще – редко наведываются на поляну: ночью над ней не раз замечали странный свет – в небо поднимается луч, словно где-то под землей включается прожектор. У большинства людей это место вызывает беспокойство и перепады настроения.

Читайте также: Это шанс для туризма в Украине, – эксперт о влиянии COVID-19 на путешествия

Кстати, аномалию с молниями ученые объясняют заниженным электрическим сопротивлением определенных участков земного шара. Это так называемые "места силы", на которых раньше строили капища, поклонялись богам, приносили жертвы и видели чудеса. Поэтому неудивительно, что в 90-х годах прошлого века здесь были найдены каменные блоки, бронзовая статуя какого-то идола, а также множество римских и боспорских монет.

Полесский природный заповедник

Между реками Уборть и Болотница в селе Селезовка есть островок дикой природы под названием Полесский заповедник. Он имеет площадь более 20 тысяч гектаров.



Территория Полесского заповедника / Фото: zapovidnyk.org



Здесь много сосновых лесов, живописных озер и ручьев. В гуще лесов водятся рыси и лоси.



На территории заповедника можно посетить музей под открытым небом "Древлянское село", а также – заночевать в срубном доме.

Живописные скалы

Живописная скалистая местность расположена на берегах уже знакомой нам реки Тетерев. Эта река прокладывает свой путь сквозь выходы гранитов и образует живописный каньон и пороги.



Живописные скалы Дениши – любимое место альпинистов / Фото: alpinist.biz



Среди скал выделяются каменные профили двух дельфинов – вода вместе с ветром стали прекрасными природными скульпторами.



Благодаря скалам Дениши стали любимым местом для тренировок альпинистов разных уровней.



Кстати, над рекой возвышается уникальный дубовый лес, возраст некоторых "гигантов" здесь достигает более 300 лет! Красоту места дополняет Тригорский мужской монастырь на горе.

Имение Ганских

В Верховне расположилось имение Ганских, которое является памятником архитектуры и садово-парковой культуры конца 18 – начала 19 веков.

Особенно это место из-за того, что здесь в течение некоторого времени проживал известный французский писатель Оноре де Бальзак. В этой замечательной местности выдающийся писатель написал пьесу "Мачеха" и работал над четырьмя другими произведениями.

Само имение свел граф Ян Ганский. Его сын, Вацлав, поселился там с женой Эвелиной Ржевуцкой. После смерти Вацлава женщина пригласила во дворец своего любовника, а затем – мужа Оноре де Бальзака. В имении пара прожила 4 года.

Верховня, парк Ганских / Фото: zabytki.in.ua

В Верховне есть также литературно-мемориальный музей Оноре де Бальзака, который расположен в имении.

Монастырь Босых кармелитов

В Бердичеве жемчужиной считается монастырь Босых кармелитов, который основали в 1627 году. Со временем монастырь стал крепостью, которая почти два века считалась самой мощной в регионе. До сих пор стены монастыря-крепости выглядят очень эффектно.

Архитектурный памятник построен в стиле барокко и расположен в историческом центре Бердичева.

В карантин каждый год католики из разных уголков Украины, а также верующие из Польши, Беларуси, Молдовы и других стран шли с паломничеством к святыне.



Главное украшение Бердичева – монастырь-крепость Босых кармелитов

