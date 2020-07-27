Пока еще длится лето, у каждого из нас настоящий отдых ассоциируется с песчаным пляжем и чистым озером. В Ровненской области есть много водоемов, которые обеспечат вам комфортный досуг, поэтому редакция LifeStyle 24 выбрала лучшие озера, которые понравятся каждому.

Лето – замечательная пора отпусков и долгожданного отдыха на природе. В этом году стал изрядно популярен внутренний туризм, поэтому все больше украинцев начали познавать близлежащие местности, о которых не знали ранее.

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В нашей подборке водоемов вы найдете уникальное Базальтовое озеро – самое живописное место Ровненской области, Голубое озеро с лечебными свойствами и крупнейшее озеро области – Нобель, информирует 24 канал.

Где поплавать в Ровненской области

Пляж в Обарове

В селе Обаров функционирует платный пляж. На нем можно позагорать и покупаться, на берегу обустроены небольшие "краны-фонтанчики", чтобы при необходимости дополнительно помыться. В летний сезон сюда съезжается много людей, поэтому иногда здесь негде поместиться. Однако пляж довольно чистый, поэтому именно это место выбирают жители.

Озеро Обаров на Ровненщине

Белое озеро

Белое озеро во Владимирецком районе – один из наиболее популярных водоемов на Ровненщине. Озеро славится своей мягкой водой с большим содержанием глицерина. Недалеко от Белого озера расположен оздоровительный комплекс Ровненской АЭС. Для тех, кто хочет дольше провести время у водоема, есть возможность арендовать дом для проживания. На территории озера есть также палаточный городок.

Белое озеро пользуется большой популярностью

Здолбунов

Недалеко от Ровно, в Здолбунове, есть несколько прудов, три водоема из них – пригодны для купания. Вода чистая, а дно – песчаное. На территории места отдыха есть кабинки для переодевания. Кроме так называемой "Здолбуновской восьмерки", неподалеку есть еще один водоем в селе Святое.

Здолбуновский водоем популярен среди местных жителей

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База семейного отдыха "Сен-Тропе"

Неподалеку от города Ровно расположен комплекс отдыха с чистой и красивой территорией. Гости здесь могут отдохнуть на пляже, покупаться и позагорать. Вход в воду – удобный. Здесь есть ресторан с вкусной кухней, мясные и рыбные блюда для вас приготовят на мангале или в печи.

База отдыха "Сен-Тропе" понравится взрослым и детям

Для тех, кто приезжает со своими продуктами и хочет пожарить шашлык самостоятельно – созданы все условия. Отдых на пляже "Сен-Тропе" платный, есть шезлонги и зонтики. Обратите внимание, ночевка в "Сен-Тропе" не предусмотрена. Расположен комплекс отдыха в селе Бояновка.

Базальтовое озеро

Базальтовое озеро или Янова долина – одно из самых живописных озер области, привлекает ежегодно сотни путешественников. Вода – кристально-чистая с изумрудным оттенком, благодаря большой концентрации минералов. На озере есть два спуска к местам купания, они довольно крутые, однако у воды есть достаточно места, чтобы загореть на солнце и покупаться.

Базальтовое озеро привлекает многих туристов

Местные жители купаются здесь, чтобы оздоровить кожу. Посреди озера расположен "Остров влюбленных". Из Ровно до Базальтового озера можно добраться на маршрутках, которые направляются непосредственно к озеру.

"Остров влюбленных" в Базальтовом озере

Пруд в Жобрине

Неподалеку от Ровно можно отправиться на пляж возле пруда, который расположен возле санатория "Красная калина" в Жобрине. Водоем там хорошо ухожен, ведь рядом расположена популярная здравница. Вход на территорию пляжной зоны – платный. На территории санатория есть два целебных источника с минеральной водой.

Пляж возле санатория "Красная калина" хорошо ухожен

Сюда можно доехать от железнодорожного вокзала г. Ровно на маршрутных автобусах Ровно – Жобрин, Ровно – Деражное, Ровно – Дюксин, а также от центрального автовокзала на маршрутных автобусах Ровно – Постоянное – Злазне.

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Озеро Нобель

Нобель – жемчужина Полесского края, самое большое озеро Ровненщины. Прозрачность здешней воды составляет 2 метра. Берега и дно водоема – песчаные. Озеро славится близлежащей природой и чистой водой. Нобель имеет три обособленных острова и окружен лесами. Озеро включено в территорию регионального ландшафтного парка "Припять – Стоход".

Нобель – самое большое озеро Ровненщины

Озеро расположено вблизи сел Нобель, Дедовка и Котыра Заречненского района. Доехать сюда можно как на маршрутке, так и собственном авто.

Голубое озеро

В Коплище Сарненского района есть Голубое озеро, которое нравится не только местным, но и туристам. Расположено в 4 км от Клесова. Местные жители говорят, вода из озера имеет лечебные свойства, в частности помогает при заболеваниях кожи. Голубое озеро окружено зелеными лесами.

Голубое озеро обладает лечебными свойствами