Поки ще триває літо, в кожного з нас справжній відпочинок асоціюється з піщаним пляжем та чистим озером. На Рівненщині є багато водойм, які забезпечать вам комфортне дозвілля, тож редакція LifeStyle 24 обрала найкращі озера, які сподобаються кожному.

Літо – чудова пора відпусток та довгоочікуваного відпочинку на природі. Цього року став неабияк популярний внутрішній туризм, тож все більше українців почали пізнавати довколишні місцевості, про які не знали раніше.

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У нашій добірці водойм ви знайдете унікальне Базальтове озеро – наймальовничіше місце Рівненської області, Голубе озеро з лікувальними властивостями та найбільше озеро Рівненщини – Нобель, інформує 24 канал.

Де поплавати у Рівненській області

Пляж в Обарові

У селі Обарів функціонує платний пляж. На ньому можна позасмагати і покупатися, на березі облаштовані невеликі "крани-фонтанчики", аби при потребі додатково помитися. В літній сезон сюди з’їжджаються багато людей, тож інколи тут ніде приміститися. Однак пляж доволі чистий, тому саме це місце обирають рівняни.



Озеро Обарів на Рівненщині

Біле озеро

Біле озеро у Володимирецькому районі – одне з найбільш популярних водойм на Рівненщині. Озеро славиться своєю м’якою водою з великим вмістом гліцерину. Неподалік Білого озера розташований оздоровчий комплекс Рівненської АЕС. Для тих, хто хоче довше провести час біля водойми, є можливість орендувати будинок для проживання. На території озера є також наметове містечко.



Біле озеро користується великою популярністю

Здолбунів

Неподалік від Рівного, у Здолбунові, є декілька ставків, три водойми з них – придатні для купання. Вода – чиста, а дно – піщане. На території місця відпочинку є кабінки для переодягання. Окрім так званої "Здолбунівської вісімки", неподалік є ще одна водойма у селі Святе.



Здолбунівська водойма популярна серед місцевих жителів

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База сімейного відпочинку "Сен-Тропе"

Неподалік від міста Рівне розташований відпочинковий комплекс з чистою та красивою територією. Гості тут можуть відпочити на пляжі, покупатися та позасмагати. Вхід у воду – зручний. Тут є ресторан зі смачною кухнею, м’ясні та рибні страви для вас приготують на мангалі чи в печі.



База відпочинку "Сен-Тропе" сподобається дорослим та дітям

Для тих, хто приїжджає зі своїми продуктами та хоче посмажити шашлик самостійно – створені всі умови. Відпочинок на пляжі "Сен-Тропе" платний, є шезлонги та парасольки. Зверніть увагу, ночівля у "Сен-Тропе" не передбачена. Розташований відпочивальний комплекс у селі Боянівка.

Базальтове озеро

Базальтове озеро або Янова долина – одне з наймальовничіших озер Рівненщини, приваблює щороку сотні мандрівників. Вода – кришталево-чиста зі смарагдовим відтінком завдяки великій концентрації мінералів. На озері є два спуски до місць купання, вони доволі круті, однак біля води є достатньо місця, щоб позасмагати на сонці та покупатися.



Базальтове озеро приваблює багатьох туристів

Місцеві жителі купаються тут, щоб оздоровити шкіру. Посеред озера розташований "Острів закоханих". З Рівного до Базальтового можна дібратися маршрутками, які прямують безпосередньо до озера.



"Острів закоханих" в Базальтовому озері

Ставок у Жобрині

Неподалік від Рівного можна відправитися на пляж біля ставка, що розташований біля санаторію "Червона калина" у Жобрині. Водойма там добре доглянута, адже поруч розташована популярна здравниця. Вхід на територію пляжної зони – платний. На території санаторію є два цілющі джерела з мінеральною водою.



Пляж біля санаторію "Червона калина" добре доглянутий

Сюди можна доїхати від залізничного вокзалу міста Рівного маршрутними автобусами Рівне-Жобрин, Рівне-Деражне, Рівне-Дюксин, а також від центрального автовокзалу маршрутними автобусами Рівне-Постійне-Злазне.

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Озеро Нобель

Нобель – перлина Поліського краю, найбільше озеро Рівненщини. Прозорість тутешньої води складає 2 метри. Береги і дно водойми – піщані. Озеро славиться довколишньою природою та чистою водою. Нобель має три відокремлені острови й оточене лісами. Озеро включене до території регіонального ландшафтного парку "Прип'ять-Стохід".



Нобель – найбільше озеро Рівненщини

Озеро розташоване поблизу сіл Нобель, Дідівка та Котира Зарічненського району. Доїхати сюди можна як маршруткою, так і власним авто.

Голубе озеро

У Коплищі Сарненського району є Голубе озеро, яке неабияк подобається не лише місцевим, але й туристам. Розташоване воно за 4 кілометри від Клесова. Місцеві жителі кажуть, вода з озера має лікувальні властивості, зокрема допомагає при захворюваннях шкіри. Голубе озеро оточене зеленими лісами.



Голубе озеро має лікувальні властивості