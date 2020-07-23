Влітку всі намагаються якомога більше часу проводити біля води. Якщо для когось це обов'язково має бути море, то для інших відмінним варіантом стануть заміські комплекси з наявністю басейнів. Куди варто відправитися на відпочинок біля басейна в Хмельницькому – читайте далі.

Якщо вам не виходить поїхати на море – не засмучуйтеся. Повірте, в Україні є безліч місць, які можуть вас здивувати та закохати в себе. Поплавати та позасмагати можна не виїжджаючи далеко з дому, до того ж у Хмельницькому протікає Дністер. На річці можна чудово провести час за риболовлею, або катаючись на катамарані, повідомляє 24 канал. Читайте також Готелі з басейнами у Карпатах: умови, переваги та ціни Редакція LifeStyle 24 зібрала найкращі локації Хмельницької області, які подарують вам комфортний відпочинок та незабутні враження. Список готелів у Хмельницькій області з басейнами

Готель "Ягода-Малина"

Готель "Ягода-Малина" пропонує гостям окрім комфортного проживання, великий басейн з лежаками. Готель розташований в лісі, тож у вас є ідеальна можливість подихати чистим повітрям.

Усі номери налічують зону відпочинку і окрему ванну кімнату з душем та феном. Щоранку в готелі подають сніданок по меню й американський сніданок. Номер на двох на одну добу обійдеться у 950 грн.

Адреса: с.Головчинці, вул.Кармелюка,40

Комплекс "Зелена Садиба"

Заміський комплекс "Зелена Садиба" працює з 11 до 22 години. Є басейн для дорослих та дітей. Вхід для дорослого коштує 150 грн, на вихідні та святкові дні – 180 грн. Дітям до трьох років – вхід безкоштовний. Діти до 12-ти років – 80 гривень у будні дні, 100 гривень – на вихідні та святкові дні.

Адреса: с. Давидківці Хмельницького району.

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Комплекс "Меджибіж"

Територія відпочинку обладнана великим басейном круглої форми на 2,5 метри та дитячим на 0,6 метра. Басейн обладнаний дитячою гіркою, гейзером і водним масажем у вигляді водоспаду "кобра", трамплінів для стрибків. У будні дні вхід коштує 170 грн з людини, у вихідні та святкові дні – 200 грн з людини. Шатри обійдуться у 600 та 700 грн.





Адреса: Адреса: с. Требухівці Летичівського району

База відпочинку "Ранчо"

Комплекс відпочинку "Ранчо" розташований за 5 км від Хмельницького. Він зачаровує відвідувачів не лише своєю близькістю до природи, але й басейном в якому можна поплавати. "Ранчо" оздоблений лежаками, поруч є бар з великим вибором напоїв, морозива та інших смаколиків.



База відпочинку "Ранчо"

Адреса: с. Лісові Гринівці

Парк-готель "Теремки"

Парк-готель "Теремки" – це справжня перлина Бакоти, відпочинок тут ідеально підійде для молоді та сімей з дітьми. Гості тут зможуть вибрати для себе відпочинок в комфортабельних номерах котеджів, в екзотичних “Рибальських будиночках” або в романтичному наметовому містечку.

У "Теремках" гостям запропонують сніданки, обіди та вечері. У вартість проживання входить користування пляжем (лежаки, парасолі від сонця). Номер у котеджі стартує від 990 грн на двох осіб. Є двоспальне ліжко, телевізор, фен, сейф, кондиціонер, мініхолодильник. Гостям тут неабияк сподобається балкон з виглядом на Бакотську затоку та ліс.

Адреса: с. Колодіївка Кам’янець-Подільського району

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База відпочинку "Дністровська рив’єра"

Відпочинковий комплекс "Дністровська рив’єра" пропонує гостям відпочинок на березі Дністра. На території є пляж для комфортного дозвілля. Також альтанки та мангали, шезлонги, катери, катамарани, водні мотоцикли.

Є ресторан, де можна замовити страви. Любителям активного відпочинку запропонують прогулянку на катері або яхті по Дністру, або ж екскурсію в Бакоту. Вартість проживання становить від 600 грн на добу.

Адреса: с. Велика Слобідка Кам’янець-Подільського району

Кемпінг "Бакота"

Кемпінг "Бакота" розташований на березі Дністра на території національного заповідника "Подільські товтри". На території кемпінгу на гостей чекають комфортабельні автотрейлери, в яких може розміститися від двох до п’яти осіб. Трейлери розташовані на окремій галявині, з власним підходом до річки. Також облаштоване наметове містечко. На території кемпінгу є піщаний пляж зі зручним підходом до води у будь-якому місці.



Ілюстративне фото кемпінгу в Бакоті

Проживання у трейлері коштує 400 гривень за добу у будні та 450 гривень за добу у вихідні та святкові дні.

Адреса: від міста Кам’янець-Подількський в напрямку Старої Ушиці. В селі Грушка поворот на село Каштанівку до вказівника "Зона відпочинку "Бакота".

Готельно-туристичний комплекс "Ксенія"

За 17 км від Кам’янця-Подільського розташований готельно-туристичний комплекс "Ксенія". Гостям тут пропонують катання на пароплаві, на катамарані, більярд, мангали. На території комплексу є спуск до річки з пірса, також тут для комфортного відпочинку є басейн.

Економ номер обійдеться у 750 грн за добу, стандарт покращений – 900 грн за добу, напівлюкс трикімнатний або трирівневий – 2100 грн за добу.

Адреса: с. Врублівці, пров. Джерельний, 4А