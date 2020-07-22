Готелі з басейнами у Карпатах: умови, переваги та ціни
Якщо ви хочете провести незабутньо відпочинок в Карпатах, насолодитися неймовірними краєвидами, поплавати та позасмагати – радимо вам обирати готелі з басейном. Таким чином ви зможете не лише активно провести свій час у горах, але й розслабитися та поніжитися біля басейну.
Готель "Горгани"
Готель "Горгани" розташований в мальовничому місці посеред Карпатських гір в селі Яблуниця. Для гостей тут є глибокий басейн, який робить літній відпочинок по-справжньому незабутнім. В номерах є телевізори, холодильники, а також деякі з них мають балкон з видом на гори.
Готель з басейном розташований у селі Яблуниця
Ресторан потішить туристів різноманітними стравами карпатської та української кухні. Готель "Горгани" розташований за 8 кілометрів від Буковелю та за 30 кілометрів від Яремча.
Ціни: за 2 ночі за двох дорослих доведеться заплатити 2466 гривень.
Адреса: урочище Діл, Яблуниця.
Готель "Черемош"
У селі Яблуниця, що неподалік від Буковелю, можете обрати інший готель з басейном для відпочинку – "Черемош". Гостям тут пропонують відкритий басейн, сад, номери з телевізором та власною ванною кімнатою.
Готель "Черемош" в Яблуниці / Booking.com
Щоранку в готелі подають континентальний сніданок. Відпочивальники можуть зайнятися тут різними активними видами відпочинку.
Ціни: двомісний номер на одну ніч коштує 600 гривень, сніданок коштує 100 гривень.
Адреса: вул. Героїв Майдану, 6, Яблуниця.
Читайте також Найкращі місця для відпочинку в наметах: добірка цікавих локацій
Гостинний двір "Горицвіт"
Гостинний двір "Горицвіт" приймає туристів у двоповерховому будинку на 8 номерів та триповерховий будинок на 4 номери. В будинку на 8 номерів є мінікухня для загального користування (мікрохвильовка, електрочайник, холодильник). В кожному номері – двоспальне ліжко, телевізор, санвузол (туалет, умивальник, душ, фен).
Гостинний двір "Горицвіт" розташований в селі Верхній Ясенів / Горицвіт
В іншому будинку кожен номер має вихід на балкон, є двоспальне ліжко, розкладний диван, санвузол (туалет, умивальник, душ, фен). На території гостинного двору розташовані кафе-колиба, сауна на дровах, 4 альтанки з мангалами, дитячий та спортивний майданчики, влітку – вуличний басейн з підігрівом.
За додаткову оплату ви можете скористатися прокатом велосипедів 40 грн/год, прокат вудочки для рибалки – 35 грн/год, дрова на мангал + шампура – 50 гривень.
Ціни: економ-номер коштує 350 гривень, звичайний номер – 500 гривень, номер з балконом на двох – 650 гривень.
Адреса: с.Верхній Ясенів, Верховинський район.
Гостьовий будинок "Медовий двір"
Гостьовий будинок "Медовий двір" неабияк приваблює туристів неймовірним краєвидом на гори. Тут до послуг туристів є сонячна тераса з плавальним басейном, ресторан та бар. На території облаштований дитячий майданчик.
Гостьовий будинок "Медовий двір" у Нижній Рожанці / Booking.com
Якщо ви любите активний відпочинок, або бажаєте краще пізнати можливість, то можете орендувати велосипед. У всіх номерах є телевізор, у ванній кімнаті є фен. "Медовий двір" розташований за 8 кілометрів від туристичного селища Славське.
Ціни: 2 ночі за 2 дорослих обійдуться у 2200 гривень.
Адреса: с. Нижня Рожанка, вул. Устияновича 1 М.
Готель "Карпатський Едельвейс"
У готелі "Карпатський Едельвейс" гостям запропонують поплавати у басейні з підігрівом. На території є навіть готельний зоопарк та сауна. З усіх наявних номерів відкривається неймовірний краєвид на гори.
Готель "Карпатський Едельвейс" у Сколе / Vgorode
У ресторані гості мають можливість спробувати справжню українську кухню. Також тут можна їсти в альтанках на відкритому повітрі. На території можна порибалити, або ж посмажити шашлик.
Ціни: ціни на двомісний номер стартують від 600 гривень.
Адреса: м.Сколе, вул. Князя Святослава, 37а.
Готель "Villa Provans"
Мініготель розташований у курортній зоні в селі Татарів на березі гірської річки Прут. Розташований готель на відстані 13 кілометрів від Буковелю та на відстані 15 кілометрів від туристичного міста Яремче.
Готель Villa Provans у Татарові
Номерний фонд складається з 10 номерів категорій "Стандарт", "Напівлюкс" та "Апартамент двокімнатний". У номерах є зручне двоспальне ліжко, ванна кімната, телевізор та панорамний вид з вікна на мальовничі Карпати. Басейн на території готелю з підігрівом.
Ціни: номери можна бронювати мінімум на 3 ночі, стандартний номер обійдеться у понад 2 тисячі гривень.
Адреса: с. Татарів, вул. Тараса Шевченка, район Заріка.
Готель "Захар Беркут"
Готель "Захар Беркут" пропонує гостям насолодитися відпочинком в Карпатах. Готель підійде і для активного відпочинку, і для сімейного відпочинку з дітьми, адже тут є дитячі ліжка, ігрова кімната, а на території є дитячий майданчик.
Готель "Захар Беркут" у Волосянці / Готель "Захар Беркут"
Гості можуть зіграти у настільний теніс, настільний футбол, за додаткову плату гостям пропонують зіграти у більярд. Басейн на території готелю – з підігрівом.
Ціни: в розпал літнього сезону номери стартують від 1320 гривень.
Адреса: с. Волосянка, вул. Б. Хмельницького, 1.