Если вы хотите провести незабываемо отдых в Карпатах, насладиться невероятными пейзажами, поплавать и позагорать – советуем вам выбирать отели с бассейном. Таким образом вы сможете не только активно провести время в горах, но и расслабиться и понежиться возле бассейна.

Лето в горах – настоящий рай для души, ведь здесь можно забыть обо всем и наслаждаться видами, дышать чистым горным воздухом и просто отдохнуть от городского шума и гама. Редакция LifeStyle 24 выбрала лучшие отели с бассейнами, которые обеспечат вам комфортный досуг и отличный сервис. Читайте также Где поплавать в Киеве: список открытых и закрытых бассейнов Список отелей в Карпатах с бассейнами Отель "Горганы" Отель "Горганы" расположен в живописном месте среди Карпатских гор в селе Яблуница. Для гостей здесь есть глубокий бассейн, который делает летний отдых по-настоящему незабываемым. В номерах есть телевизоры, холодильники, а также некоторые из них имеют балкон с видом на горы.



Отель с бассейном расположен в селе Яблуница

Ресторан порадует туристов разнообразными блюдами карпатской и украинской кухни. Отель "Горганы" расположен в 8 километров от Буковеля и в 30 километров от Яремче.

Цены: за 2 ночи за двоих взрослых придется заплатить 2466 гривен.

Адрес: урочище Дил, Яблуница.

Отель "Черемош"

В селе Яблуница, недалеко от Буковеля, можете выбрать другой отель с бассейном для отдыха – "Черемош". Гостям здесь предлагают открытый бассейн, сад, номера с телевизором и собственной ванной комнатой.



Отель "Черемош" в Яблунице / Booking.com

Каждое утро в отеле подают завтрак. Отдыхающие могут заняться здесь различными активными видами отдыха.

Цены: двухместный номер на одну ночь стоит 600 гривен, завтрак стоит 100 гривен.

Адрес: ул. Героев Майдана, 6, Яблуница.

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Гостиный двор "Адонис"

Гостиный двор "Адонис" принимает туристов в двухэтажном доме на 8 номеров и трехэтажном доме на 4 номера. В доме на 8 номеров есть мини кухня для общего пользования (микроволновка, электрочайник, холодильник). В каждом номере – двуспальная кровать, телевизор, санузел (туалет, умывальник, душ, фен).



Гостиный двор "Адонис" расположен в селе Верхний Ясенов / Адонис

В другом доме каждый номер имеет выход на балкон, есть двуспальная кровать, раскладной диван, санузел (туалет, умывальник, душ, фен). На территории гостиного двора расположены кафе-колыба, сауна на дровах, 4 беседки с мангалами, детская и спортивная площадки, летом уличный бассейн с подогревом.

За дополнительную плату вы можете воспользоваться прокатом велосипедов 40 грн/час, прокатом удочки для рыбалки – 35 грн/час, купить дрова на мангал + шампура – 50 гривен.

Цены: эконом номер стоит 350 гривен, обычный номер 500 гривен, номер с балконом на двух – 650 гривен.

Адрес:с. Верхний Ясенов, Верховинский район.

Гостевой дом "Медовый двор"

Гостевой дом "Медовый двор" изрядно привлекает туристов невероятным видом на горы. Здесь к услугам туристов солнечная терраса с плавательным бассейном, ресторан и бар. На территории обустроена детская площадка.



Гостевой дом "Медовый двор" в Нижней Рожанке / Booking.com

Если вы любите активный отдых, или хотите лучше узнать возможность, то можете арендовать велосипед. Во всех номерах есть телевизор, в ванной комнате есть фен. "Медовый двор" расположен в 8 километрах от туристического поселка Славское.

Цены: 2 ночи за 2 взрослых обойдутся в 2200 гривен.

Адрес: с. Нижняя Рожанка, ул. Устияновича 1 М.

Отель "Карпатский Эдельвейс"

В гостинице "Карпатский Эдельвейс" гостям предложат поплавать в бассейне с подогревом. На территории есть даже гостиничный зоопарк и сауна. Из всех имеющихся номеров открывается невероятный вид на горы.



Отель "Карпатский Эдельвейс" в Сколе / Vgorode

В ресторане гости имеют возможность попробовать настоящую украинскую кухню. Также здесь можно есть в беседках на открытом воздухе. На территории можно порыбачить, или пожарить шашлык.

Цены на двухместный номер стартуют от 600 гривен.

Адрес: г. Сколе, ул. Князя Святослава, 37а.

Отель "Villa Provans"

Мини гостиница расположена в курортной зоне в селе Татаров на берегу горной реки Прут. Расположен отель в 13 километрах от Буковеля и в 15 километерах от туристического города Яремче.



Отель Villa Provans в Татарове

Номерной фонд состоит из 10 номеров категорий "Стандарт", "Полулюкс" и "Апартаменты двухкомнатные". В номерах есть удобная двуспальная кровать, ванная комната, телевизор и панорамный вид из окна на живописные Карпаты. Бассейн на территории отеля с подогревом.

Цены номера можно бронировать минимум на 3 ночи, стандартный номер обойдется в более 2000 гривен.

Адрес: с. Татаров, ул. Тараса Шевченко, район Зарика.

Отель "Захар Беркут"

Отель "Захар Беркут" предлагает гостям насладиться отдыхом в Карпатах. Отель подойдет и для активного отдыха, и для семейного отдыха с детьми, ведь здесь есть детские кровати, игровая комната, а на территории есть детская площадка.



Отель "Захар Беркут" в Волосянке / отель "Захар Беркут"

Гости могут сыграть в настольный теннис, настольный футбол, за дополнительную плату гостям предлагают сыграть в бильярд. Бассейн на территории отеля с подогревом.

Цены в разгар летнего сезона номера стартуют от 1320 гривен.

Адрес: с. Волосянка, ул. Б. Хмельницкого, 1.