Отели с бассейнами в Карпатах: условия, преимущества и цены
Если вы хотите провести незабываемо отдых в Карпатах, насладиться невероятными пейзажами, поплавать и позагорать – советуем вам выбирать отели с бассейном. Таким образом вы сможете не только активно провести время в горах, но и расслабиться и понежиться возле бассейна.
Отель с бассейном расположен в селе Яблуница
Ресторан порадует туристов разнообразными блюдами карпатской и украинской кухни. Отель "Горганы" расположен в 8 километров от Буковеля и в 30 километров от Яремче.
Цены: за 2 ночи за двоих взрослых придется заплатить 2466 гривен.
Адрес: урочище Дил, Яблуница.
Отель "Черемош"
В селе Яблуница, недалеко от Буковеля, можете выбрать другой отель с бассейном для отдыха – "Черемош". Гостям здесь предлагают открытый бассейн, сад, номера с телевизором и собственной ванной комнатой.
Отель "Черемош" в Яблунице / Booking.com
Каждое утро в отеле подают завтрак. Отдыхающие могут заняться здесь различными активными видами отдыха.
Цены: двухместный номер на одну ночь стоит 600 гривен, завтрак стоит 100 гривен.
Адрес: ул. Героев Майдана, 6, Яблуница.
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Гостиный двор "Адонис"
Гостиный двор "Адонис" принимает туристов в двухэтажном доме на 8 номеров и трехэтажном доме на 4 номера. В доме на 8 номеров есть мини кухня для общего пользования (микроволновка, электрочайник, холодильник). В каждом номере – двуспальная кровать, телевизор, санузел (туалет, умывальник, душ, фен).
Гостиный двор "Адонис" расположен в селе Верхний Ясенов / Адонис
В другом доме каждый номер имеет выход на балкон, есть двуспальная кровать, раскладной диван, санузел (туалет, умывальник, душ, фен). На территории гостиного двора расположены кафе-колыба, сауна на дровах, 4 беседки с мангалами, детская и спортивная площадки, летом уличный бассейн с подогревом.
За дополнительную плату вы можете воспользоваться прокатом велосипедов 40 грн/час, прокатом удочки для рыбалки – 35 грн/час, купить дрова на мангал + шампура – 50 гривен.
Цены: эконом номер стоит 350 гривен, обычный номер 500 гривен, номер с балконом на двух – 650 гривен.
Адрес:с. Верхний Ясенов, Верховинский район.
Гостевой дом "Медовый двор"
Гостевой дом "Медовый двор" изрядно привлекает туристов невероятным видом на горы. Здесь к услугам туристов солнечная терраса с плавательным бассейном, ресторан и бар. На территории обустроена детская площадка.
Гостевой дом "Медовый двор" в Нижней Рожанке / Booking.com
Если вы любите активный отдых, или хотите лучше узнать возможность, то можете арендовать велосипед. Во всех номерах есть телевизор, в ванной комнате есть фен. "Медовый двор" расположен в 8 километрах от туристического поселка Славское.
Цены: 2 ночи за 2 взрослых обойдутся в 2200 гривен.
Адрес: с. Нижняя Рожанка, ул. Устияновича 1 М.
Отель "Карпатский Эдельвейс"
В гостинице "Карпатский Эдельвейс" гостям предложат поплавать в бассейне с подогревом. На территории есть даже гостиничный зоопарк и сауна. Из всех имеющихся номеров открывается невероятный вид на горы.
Отель "Карпатский Эдельвейс" в Сколе / Vgorode
В ресторане гости имеют возможность попробовать настоящую украинскую кухню. Также здесь можно есть в беседках на открытом воздухе. На территории можно порыбачить, или пожарить шашлык.
Цены на двухместный номер стартуют от 600 гривен.
Адрес: г. Сколе, ул. Князя Святослава, 37а.
Отель "Villa Provans"
Мини гостиница расположена в курортной зоне в селе Татаров на берегу горной реки Прут. Расположен отель в 13 километрах от Буковеля и в 15 километерах от туристического города Яремче.
Отель Villa Provans в Татарове
Номерной фонд состоит из 10 номеров категорий "Стандарт", "Полулюкс" и "Апартаменты двухкомнатные". В номерах есть удобная двуспальная кровать, ванная комната, телевизор и панорамный вид из окна на живописные Карпаты. Бассейн на территории отеля с подогревом.
Цены номера можно бронировать минимум на 3 ночи, стандартный номер обойдется в более 2000 гривен.
Адрес: с. Татаров, ул. Тараса Шевченко, район Зарика.
Отель "Захар Беркут"
Отель "Захар Беркут" предлагает гостям насладиться отдыхом в Карпатах. Отель подойдет и для активного отдыха, и для семейного отдыха с детьми, ведь здесь есть детские кровати, игровая комната, а на территории есть детская площадка.
Отель "Захар Беркут" в Волосянке / отель "Захар Беркут"
Гости могут сыграть в настольный теннис, настольный футбол, за дополнительную плату гостям предлагают сыграть в бильярд. Бассейн на территории отеля с подогревом.
Цены в разгар летнего сезона номера стартуют от 1320 гривен.
Адрес: с. Волосянка, ул. Б. Хмельницкого, 1.