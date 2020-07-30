Лето всегда дарит нам яркие впечатления, так почему не воспользоваться прекрасной погодой, теплыми днями и не отправиться на отдых прекрасными локациями. Редакция LifeStyle 24 собрала лучшие места для отдыха в палатках, которые обязательно сделают ваш уикенд незабываемым.

Для того, чтобы полноценно отдохнуть, нам не обязательно ехать за границу. В Украине есть много прекрасных и живописных мест, без толпы туристов с роскошными видами, которые позволят вам создать незабываемый отдых, информирует 24 канал. Читайте также Где поплавать на Закарпатье: подборка зон отдыха Если вы любите тесный отдых с природой, а ваше лето не обходится без палатки, то обязательно выбирайте из нашего списка локацию для следующего маршрута. Лучшие места для отдыха в палатках Кинбурнская коса, Николаевская область Кинбурнская коса – это курортный регион на побережье Черного моря Николаевской области. Этот курорт популярен среди туристов благодаря изолированию от цивилизации, экологической чистоте и заповедной природе. Длина Кинбурнского полуострова – 8, 5 км, ширина – 3,8 км. Коса покрыта травянистой растительностью, сосновым и дубовым лесом.

Кинбурнская коса вас изрядно удивит

Палатка в кемпинге туристу обойдется в 100 гривен. Это наиболее бюджетный вариант отдыха на Кинбурнской косе. Всего лишь за 100 гривен в сутки вы можете жить на берегу моря в собственной палатке, или в той, что вам предоставит кемпинг. В кемпинге "Кинбурнское пространство" туристу могут предоставить двух-, трех - или четырехместную палатку с матрацем, одеялом.

Переночевать в палатке возле моря на Кинбурнской косе можно только в палатках, для установки которых четко очерчены три участка:

"Ковалевский" – от озера Чирнино до лесного квартала №139;

"Римбовская" – от границы "Зеленый" до озера Соленого;

"Кинбурнская стрелка" – от крепости до маяка на шпиле косы.

Как доехать:

Если вы хотите добраться до Кинбурнской косы на общественном транспортом, то лучше всего отправляться из Очакова. Отсюда с причала № 333 ходит быстроходный катер. На своем авто стоит отправляться только на джипе, ведь легковая машина застрянет в песке. Езжайте по маршруту Олешки – Голая Пристань – Геройское – Васильевка – Покровское – конечный пункт село Римба.

Остров Джарылгач, Херсонская область

Остров Джарылгач, который называют украинскими Мальдивами, расположенный в Каркинитском заливе Черного моря. Он является крупнейшим островом в Украине. Здесь обитают много диких животных: кабаны, олени, зайцы, которые довольно часто попадают туристам на глаза.

Устройте себе незабываемый летний отдых на острове Джарылгач

На острове нет стационарного жилья, поэтому здесь идеально останавливаться на несколько дней с палатками, их можно ставить свободно и без ограничений. Учтите, что на острове практически нет древесины для костра, поэтому берите с собой газовые горелки.

Как доехать:

Чтобы попасть на остров, нужно сначала доехать до Херсона, а далее до Скадовска, куда регулярно отправляются автобусы и маршрутки. Дорога займет у вас до 2 часов. Летом на Джарылгач от Скадовского причала можно доплыть на лодке или катере, которые доставляют всех желающих за 30 минут.

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Бакота, Хмельницкая область

На Днестре, в 55 км от железнодорожной станции Каменец-Подольский, на территории Национального природного парка "Подольские Товтры", расположена Бакота. Это затопленное село, которого на карте уже не найти. 40 лет назад его затопили в связи со строительством Днестровского гидроузла.

Встречайте невероятные восходы солнца в Бакоте

В Бакоте можно незабываемо отдохнуть на чистом берегу, покупаться в теплой воде, покататься на лодке или катамаране, пожарить шашлыки или порыбачить. Также туристы могут посетить руины скального монастыря.

Скальный монастырь в Бакоте

Бакота – палаточный край, хостелов здесь нет, поэтому можете собираться компанией и приезжать сюда на отдых, который вам сильно понравится.

Как доехать:

На автомобиле сюда можно добраться следуя по шоссе Каменец-Подольский – Старая Ушица. Если у вас нет авто, то можете сесть на маршрутку из Каменец-Подольского до Старой Ушицы. На автобусе до села ехать около часа, после чего нужно преодолеть еще 2-3 километра полевой и скалистой дороги. Также до Бакоты можно добраться на катере или туристическом пароме по реке Днестр.

Озеро Песочное, Волынская область

В центральной части Шацкого национального природного парка расположено озеро Песочное. По площади оно небольшое, но поражает кристально чистой водой. Все – из-за серебра и глицерина, входящих в ее состав. Озеро имеет песчаные берега и дно, поэтому прекрасно подходит для отдыха.

Озеро Песочное удивит вас кристально чистой водой

На территории озера вы можете поставить собственную палатку. Цена за одного человека 65 грн за 1 сутки. За автомобиль надо заплатить 25 грн за 1 сутки. Дети до 12 лет могут проживать бесплатно.

Как доехать:

С центральных автовокзалов Ровно и Луцка можно добраться на автобусах. На собственном транспорте нужно следовать по дороге Львов – Брест, а доехав до пгт. Шацк, повернуть в направлении села Мельники.

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Актовский каньон, Николаевская область

Если вы любите путешествовать по Украине, но еще никогда не были в Актовском каньоне, то вам обязательно стоит сюда наведаться. Расположен он на реке Мертвовод вблизи села Актовое Вознесенского района Николаевской области. Каньон состоит из устаревших выветренных гранитов, перерезанных Мертвоводом на 40-50 метров.

Актовский каньон – замечательное место для уикенда

Это идеальное место для уикенда, чтобы насладиться природой, прекрасным восходом и заходом солнца. На рассвете скалы окрашиваются в нежно розовый цвет лучами утреннего солнца, поэтому такое зрелищное утро вам точно запомнится.

Каньон считается единственным в Европе, который по геолого-ландшафтным показателям в точности повторяет знаменитые каньоны Северной Америки. Здесь не очень людно, поэтому отдых в палатке создаст вам незабываемый релакс наедине с природой.

Как доехать:

Из Вознесенска нужно ехать до села Трикраты. По пути вы увидите Арбузинский каньон. Проедете еще немного – и вы уже на месте. Лучше ехать до каньона на собственном авто, ведь маршрутки заезжают в эти края довольно редко.

Лиман Хаджибей, Одесская область

Хаджибейский лиман – лиман на побережье Черного моря расположенный в 10 километрах от Одессы. Длина лимана – около 31 км, а ширина – 3,5 км. Глубина лимана не очень большая, в среднем около 3 метров.



Хаджибейский лиман

Лиман отделен от моря песчано-ракушечной пересыпью длиной 5 метров и не имеет связи с морем. Дно Хаджибейского лимана покрыто слоем черной грязи, которая имеет лечебные свойства.

Как доехать:

От Одессы до Хаджибейского лимана идет, так называемый "камышовый" трамвай (маршрут № 20).

Бирючий остров, Херсонская область

Бирючий остров является продолжением Федотовой косы и до 1929 года отделялся от нее проливом, который впоследствии исчез в результате намыва песка, и тогда образовался сплошной полуостров. Длина острова около 20 км, максимальная ширина до 5 км. Остров расположен в Азовском море.

Остров Бирючий поразит каждого туриста

Этот курорт относится к заповедной зоне. Здесь практично нетронутая природа, пустынные чистые пляжи, отсутствие промышленности и цивилизации, редкая растительность и животный мир. Такое место наилучшим образом подойдет тем, кто любит спокойный релаксирующий отдых.

На острове живет много экзотических животных, среди которых одомашненные благородные олени, лани, муфлоны, а также лисы и енотовидные собаки. Из птиц – фазаны, лебеди, белые цапли и дикие утки. Обратите внимание, для того, чтобы побывать на острове туристам необходимо специальное разрешение Херсонского областного управления лесного хозяйства

Как доехать:

Добраться до места можно самостоятельно, на автомобиле или железной дороге. Есть два варианта по железнодорожному пути. Первый – до Геническа (Херсонская область), далее на катере до острова (40 мин). Второй вариант – на поезде в Мелитополь (Запорожская область). Далее на такси или автобусе в направлении Кирилловки, а от нее еще 20 км на такси.

Лучшие места для отдыха в палатках / Инфографика 24 канала