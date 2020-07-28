Внутренний туризм этим летом очень популярен, ведь большинство стран закрыты для украинского путешественника. 24 канал подготовил подборку удивительных мест Тернопольщины.

Тернопольщина относится к трем историко-этнографическим землям Украины. Тернополь сохранил свое уникальное ландшафтное и историческое наследие. Самые интересные места Тернопольщины в подборке 24 канала.

Больше регионов в спецпроекте: Живописная Украина: самые красивые уголки страны, которые стоит увидеть

Путешествовать по Тернопольской области очень интересно, ведь здесь путешественников ждут таинственные пещеры, богатые полноводные реки, водопад и каньоны, десятки замков, памятников и музеев. Гостеприимная тернопольская земля действительно часто упоминается как территория Украины с наибольшим количеством исторических сооружений, сохранившихся в отличном состоянии.



Тернопольская область: какие места стоит посетить / Иллюстрация 24 канала

Тернополь – озеро, парки и святыни

В 1540 году был основан город областного значения Тернополь. Его основал Ян Амор Тарнавский.

В свое время Тернополь находился в составе Речи Посполитой, Австрийской империи, Австро-Венгрии и ЗУНР. Из-за таких исторических изменений, город сохранил множество архитектурных и природных памятников.



Уютный город Тернополь / Фото: discover.ua

Тернопольский пруд

Жемчужина Тернополя – это пруд или озеро. Его искусственно создал в 1548 году основатель Тернополя и владелец местной крепости Тарновский. Водоем был создан в пойме реки Серет, чтобы защищать жителей от нападений турок и татар.

Сейчас Тернопольское озеро имеет площадь 300 гектаров и входит в список крупнейших искусственных озер Украины.



Тернопольский пруд – украшение города / Фото: discover.ua

Во времена Советского Союза Тернопольский пруд имел название "Комсомольский", и в 1980-х годах на озере создали два миловидных острова – остров "Влюбленных" и "Чайка". На последнем можно брать на прокат катамараны и отдыхать в пределах большого гидропарке "Топильче". Также озеро все чаще подвергается положительным урбанистическихм изменениям: там обустраиваются комфортабельные пляжи и лаунж-зоны, а фестивали с разнообразной тематикой радуют тернополян на протяжении целого года.

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Театральная площадь и бульвар Тараса Шевченко

Невозможно обойти вниманием Театральную площадь и Бульвар Тараса Шевченко, которые расположены совсем рядом. Кроме ряда вкусных и уютных заведений, которые компактно разместились на этих улицах, стоит обратить внимание на величественный Тернопольский драматический театр имени Тараса Шевченко, который является настоящим украшением города. Что удобно – эти места расположены совсем рядом с Тернопольским прудом.



Тернопольский драматический театр имени Тараса Шевченка в центре города / Фото: discover.ua

Живописные улицы города

Также не забудьте прогуляться по таким живописным улицам города в центре Тернополя, как Валовая и Гетмана Сагайдачного. Что касается исторических достопримечательностей, то стоит наведаться в Тернопольский замок на побережье озера (XVI в.), в Воздвиженскую церковь (XV в.), в Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы (XVIII в.) и Церковь Рождества Христова (XVII ст.). Также с удовольствием проведите день с семьей в Парке имени Тараса Шевченко и Парке Национального возрождения.



Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы / Фото: discover.ua

Плебановский виадук

В селе Плебановка на Тернопольщине можно увидеть старый мост-виадук, почти как в фильмах о Гарри Поттере. Эти мосты выглядят как портал из одного склона поселения в другой.

Виадук построили еще в 1896 году австрийские инженеры, когда прокладывали железную дорогу Тернополь – Копычинцы.



Плебановский виадук будто из настоящей сказки! / Фото: soroka.ternopil.ua

Он привлекает внимание туристов и местных жителей своими высокими 9 арками на подъезде к Новомосковску со стороны Черновцов. Гигантские каменные укрепления не только служат опорой для железнодорожного сообщения, но и замечательным местом проведения фотосессий и прогулок.

Червоноградский (Джуринский) водопад

Червоноградский или Джуринский водопад – уникальная естественная достопримечательность Тернопольской области. Он расположен возле сел Нырков и Устечко.

Рядом с водопадом высятся остатки Червоноградского замка. Как отмечается в легенде, татары хотели облегчить себе доступ к замку, потому прорыли новое русло для реки Джурин, тем самым образовав водопад.



Червоноградский (Джуринский) водопад / Фото: commons.wikimedia.org

Несмотря на большое количество водопадов в соседних областях в Карпатах, Джуринский не менее поражает своей красотой. Он признан крупнейшим водопадом Украины, ведь его полная высота составляет 16 метров, и он три каскада.

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Вишневецкий дворец

Замечательная историческая постройка, датированная XVI веком, расположена в городе Вишневец Збаражского района. Построен дворец на месте оборонного замка XIV века. В свое время он был главной резиденцией княжеского рода Вишневецких, в частности, последнего из знаменитого рода – великого польского магната Михаила Сервация. После его смерти дворец перешел в собственность польских шляхтичей Мнишеков.



Вишневецкий дворец поражает своей помпезностью / Фото: medium.com

Живописный дворец был построен в стиле классицизма с элементами французского ренессанса по проекту архитекторов Якуба Бланже Депре и Владислава Городецкого. Как прежде, так и сегодня он поражает свое красотой: с балкона дворца открывается прекрасный вид на Вишнивецкий пруд и Вознесенскую церковь, в которой российский царь Лжедмитрий принимал брак с Мариной Мнишек.

Что интересно, в 1848 году здесь побывал даже знаменитый французский писатель Оноре де Бальзак, который отметил, что дворец в Вишневце является "маленьким Версалем".

Днестровский каньон

Одно из природных чудес Украины – это Днестровский каньон, который образует красивую "подкову" в городе Залещики.

Каньон считается крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в Европе. Он простирается от села Нижнев Ивано-Франковской области и в Хотин Черновицкой области. Его "путь" пролегает через четыре района Тернопольской области – Монастыриский, Бучацкий, Залещицкий и Борщевский.



Город Залещики удивляет своей уникальной природой / Фото: khustnews.in.ua

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А город Залещики, которій омывается со всех сторон водой Днестровского каньона, является одним из самых любимых мест туристов. Здесь стоит отправиться в поселок Крещатик на смотровую площадку, где перед вами откроется удивительная панорама города.

Костел святого Станислава

В Черткове расположен доминиканский костел святого Станислава. Он построен в стиле неоготики еще в XVII веке на месте старого собора. В течение длительного времени костел входил в комплекс оборонного монастыря, который окружали стены с башнями и бойницами. Уже перед Первой мировой войной он был полностью перестроен. От старого костела оставили только один фрагмент оборонительной стены.



Костел святого Станислава в Чорткове / Фото: uk.m.wikipedia.org

В конце XIX века старый костел пришлось перестроить, чтобы вместить на литургии больше прихожан, и по проекту польского архитектора Яна Саса-Зубжицкого был построен новый храм в стиле надвислянской готики. Сегодня костел является хранилищем иконы Божией Матери Святой Вервицы, к которой можно прийти помолиться. В Чортков можно добраться автобусом из областного центра.

Пещера "Оптимистическая"

На Тернопольщине расположена самая большая гипсовая пещера, которая имеет длину 250 километров и занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Пещера называется "Оптимистическая" и является пятой по длине карстовой пещерой в мире.

Кстати, исследователи до сих пор до конца не знают естественное образование пещеры.



В пещере "Оптимистической" разместилось настоящее подземное царство / Фото: amazingukraine.pro

Экстремалы-путешественники могут посетить уникальную пещеру только со специальным снаряжением в сопровождении инструктора-спелеолога, а также увидеть интересное действо в арт-музее, который открылся в 2012 году. Лучше сюда попасть своим ходом на автомобиле, пользуясь картами.

Збаражский замок

Идеально сохраненное и отреставрированное фортификационное оборонительное сооружение в городе Збараж Тернопольской области привлекает туристов со всей Украины. Збаражский замок сейчас является основным центром национального заповедника "Замки Тернопольщины" и одним из лучше всего сохранившихся замков Тернопольского региона. Расположен замок на Замковой горе, откуда также открывается красивая панорама на Збараж.



Збаражский замок / Фото: autotravel.ua

Построили здание еще в XVII веке князья Христофор и Юрий Збаражские по проекту архитектора Винченцо Скамоцци. Живописный замок в стиле ренессанса и утреннего барокко в 1649 году был центром военных действий, когда украинские казаки во главе с Богданом Хмельницким держали его в осаде. Тогда же в нем засели поляки, но "взять" замок украинским казакам так и не удалось. Впоследствии Збаражский замок несколько веков служил резиденцией литовских князей и польских шляхтичей.

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Зарваницкий духовный центр

В маленьком селе Зарваница Теребовлянского района есть настоящий "Ватикан" – это Зарваницкий духовный центр. Еще с XIX века духовный центр является важным паломническим местом для верующих. До карантина сюда приходили и приезжали более тысячи верующих.



Зарваницкий духовный центр / Фото: vilne.org.ua

Во времена СССР религиозные сооружения села сжигали и разрушали, но уже после обретения независимости Украины Зарваница снова начала возрождать свои святыни.

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