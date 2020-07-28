Пещеры, виадук, водопад, каньон: что посмотреть на Тернопольщине
Внутренний туризм этим летом очень популярен, ведь большинство стран закрыты для украинского путешественника. 24 канал подготовил подборку удивительных мест Тернопольщины.
Тернопольщина относится к трем историко-этнографическим землям Украины. Тернополь сохранил свое уникальное ландшафтное и историческое наследие. Самые интересные места Тернопольщины в подборке 24 канала.
Путешествовать по Тернопольской области очень интересно, ведь здесь путешественников ждут таинственные пещеры, богатые полноводные реки, водопад и каньоны, десятки замков, памятников и музеев. Гостеприимная тернопольская земля действительно часто упоминается как территория Украины с наибольшим количеством исторических сооружений, сохранившихся в отличном состоянии.
Тернопольская область: какие места стоит посетить / Иллюстрация 24 канала
Тернополь – озеро, парки и святыни
В 1540 году был основан город областного значения Тернополь. Его основал Ян Амор Тарнавский.
В свое время Тернополь находился в составе Речи Посполитой, Австрийской империи, Австро-Венгрии и ЗУНР. Из-за таких исторических изменений, город сохранил множество архитектурных и природных памятников.
Уютный город Тернополь / Фото: discover.ua
Тернопольский пруд
Жемчужина Тернополя – это пруд или озеро. Его искусственно создал в 1548 году основатель Тернополя и владелец местной крепости Тарновский. Водоем был создан в пойме реки Серет, чтобы защищать жителей от нападений турок и татар.
Сейчас Тернопольское озеро имеет площадь 300 гектаров и входит в список крупнейших искусственных озер Украины.
Тернопольский пруд – украшение города / Фото: discover.ua
Во времена Советского Союза Тернопольский пруд имел название "Комсомольский", и в 1980-х годах на озере создали два миловидных острова – остров "Влюбленных" и "Чайка". На последнем можно брать на прокат катамараны и отдыхать в пределах большого гидропарке "Топильче". Также озеро все чаще подвергается положительным урбанистическихм изменениям: там обустраиваются комфортабельные пляжи и лаунж-зоны, а фестивали с разнообразной тематикой радуют тернополян на протяжении целого года.
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Театральная площадь и бульвар Тараса Шевченко
Невозможно обойти вниманием Театральную площадь и Бульвар Тараса Шевченко, которые расположены совсем рядом. Кроме ряда вкусных и уютных заведений, которые компактно разместились на этих улицах, стоит обратить внимание на величественный Тернопольский драматический театр имени Тараса Шевченко, который является настоящим украшением города. Что удобно – эти места расположены совсем рядом с Тернопольским прудом.
Тернопольский драматический театр имени Тараса Шевченка в центре города / Фото: discover.ua
Живописные улицы города
Также не забудьте прогуляться по таким живописным улицам города в центре Тернополя, как Валовая и Гетмана Сагайдачного. Что касается исторических достопримечательностей, то стоит наведаться в Тернопольский замок на побережье озера (XVI в.), в Воздвиженскую церковь (XV в.), в Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы (XVIII в.) и Церковь Рождества Христова (XVII ст.). Также с удовольствием проведите день с семьей в Парке имени Тараса Шевченко и Парке Национального возрождения.
Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы / Фото: discover.ua
Плебановский виадук
В селе Плебановка на Тернопольщине можно увидеть старый мост-виадук, почти как в фильмах о Гарри Поттере. Эти мосты выглядят как портал из одного склона поселения в другой.
Виадук построили еще в 1896 году австрийские инженеры, когда прокладывали железную дорогу Тернополь – Копычинцы.
Плебановский виадук будто из настоящей сказки! / Фото: soroka.ternopil.ua
Он привлекает внимание туристов и местных жителей своими высокими 9 арками на подъезде к Новомосковску со стороны Черновцов. Гигантские каменные укрепления не только служат опорой для железнодорожного сообщения, но и замечательным местом проведения фотосессий и прогулок.
Червоноградский (Джуринский) водопад
Червоноградский или Джуринский водопад – уникальная естественная достопримечательность Тернопольской области. Он расположен возле сел Нырков и Устечко.
Рядом с водопадом высятся остатки Червоноградского замка. Как отмечается в легенде, татары хотели облегчить себе доступ к замку, потому прорыли новое русло для реки Джурин, тем самым образовав водопад.
Червоноградский (Джуринский) водопад / Фото: commons.wikimedia.org
Несмотря на большое количество водопадов в соседних областях в Карпатах, Джуринский не менее поражает своей красотой. Он признан крупнейшим водопадом Украины, ведь его полная высота составляет 16 метров, и он три каскада.
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Вишневецкий дворец
Замечательная историческая постройка, датированная XVI веком, расположена в городе Вишневец Збаражского района. Построен дворец на месте оборонного замка XIV века. В свое время он был главной резиденцией княжеского рода Вишневецких, в частности, последнего из знаменитого рода – великого польского магната Михаила Сервация. После его смерти дворец перешел в собственность польских шляхтичей Мнишеков.
Вишневецкий дворец поражает своей помпезностью / Фото: medium.com
Живописный дворец был построен в стиле классицизма с элементами французского ренессанса по проекту архитекторов Якуба Бланже Депре и Владислава Городецкого. Как прежде, так и сегодня он поражает свое красотой: с балкона дворца открывается прекрасный вид на Вишнивецкий пруд и Вознесенскую церковь, в которой российский царь Лжедмитрий принимал брак с Мариной Мнишек.
Что интересно, в 1848 году здесь побывал даже знаменитый французский писатель Оноре де Бальзак, который отметил, что дворец в Вишневце является "маленьким Версалем".
Днестровский каньон
Одно из природных чудес Украины – это Днестровский каньон, который образует красивую "подкову" в городе Залещики.
Каньон считается крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в Европе. Он простирается от села Нижнев Ивано-Франковской области и в Хотин Черновицкой области. Его "путь" пролегает через четыре района Тернопольской области – Монастыриский, Бучацкий, Залещицкий и Борщевский.
Город Залещики удивляет своей уникальной природой / Фото: khustnews.in.ua
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А город Залещики, которій омывается со всех сторон водой Днестровского каньона, является одним из самых любимых мест туристов. Здесь стоит отправиться в поселок Крещатик на смотровую площадку, где перед вами откроется удивительная панорама города.
Костел святого Станислава
В Черткове расположен доминиканский костел святого Станислава. Он построен в стиле неоготики еще в XVII веке на месте старого собора. В течение длительного времени костел входил в комплекс оборонного монастыря, который окружали стены с башнями и бойницами. Уже перед Первой мировой войной он был полностью перестроен. От старого костела оставили только один фрагмент оборонительной стены.
Костел святого Станислава в Чорткове / Фото: uk.m.wikipedia.org
В конце XIX века старый костел пришлось перестроить, чтобы вместить на литургии больше прихожан, и по проекту польского архитектора Яна Саса-Зубжицкого был построен новый храм в стиле надвислянской готики. Сегодня костел является хранилищем иконы Божией Матери Святой Вервицы, к которой можно прийти помолиться. В Чортков можно добраться автобусом из областного центра.
Пещера "Оптимистическая"
На Тернопольщине расположена самая большая гипсовая пещера, которая имеет длину 250 километров и занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Пещера называется "Оптимистическая" и является пятой по длине карстовой пещерой в мире.
Кстати, исследователи до сих пор до конца не знают естественное образование пещеры.
В пещере "Оптимистической" разместилось настоящее подземное царство / Фото: amazingukraine.pro
Экстремалы-путешественники могут посетить уникальную пещеру только со специальным снаряжением в сопровождении инструктора-спелеолога, а также увидеть интересное действо в арт-музее, который открылся в 2012 году. Лучше сюда попасть своим ходом на автомобиле, пользуясь картами.
Збаражский замок
Идеально сохраненное и отреставрированное фортификационное оборонительное сооружение в городе Збараж Тернопольской области привлекает туристов со всей Украины. Збаражский замок сейчас является основным центром национального заповедника "Замки Тернопольщины" и одним из лучше всего сохранившихся замков Тернопольского региона. Расположен замок на Замковой горе, откуда также открывается красивая панорама на Збараж.
Збаражский замок / Фото: autotravel.ua
Построили здание еще в XVII веке князья Христофор и Юрий Збаражские по проекту архитектора Винченцо Скамоцци. Живописный замок в стиле ренессанса и утреннего барокко в 1649 году был центром военных действий, когда украинские казаки во главе с Богданом Хмельницким держали его в осаде. Тогда же в нем засели поляки, но "взять" замок украинским казакам так и не удалось. Впоследствии Збаражский замок несколько веков служил резиденцией литовских князей и польских шляхтичей.
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Зарваницкий духовный центр
В маленьком селе Зарваница Теребовлянского района есть настоящий "Ватикан" – это Зарваницкий духовный центр. Еще с XIX века духовный центр является важным паломническим местом для верующих. До карантина сюда приходили и приезжали более тысячи верующих.
Зарваницкий духовный центр / Фото: vilne.org.ua
Во времена СССР религиозные сооружения села сжигали и разрушали, но уже после обретения независимости Украины Зарваница снова начала возрождать свои святыни.
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Дополнительный справочник
- Пещеры: "Вертеба" (с. Бильче-Золотое, Борщевский район), "Млынки" (с. Залесье, Чортковский район), Кристаллическая пещера (с. Кривче, Борщевский район), "Озерная" (с. Стрелковцы, Борщевский район), "Жемчужина" (с. Крутилов, Гусятинский район).
- Замки: Скалатский замок (м. Скалат, Подволочиский район), Токовский замок (с. Токи, Подволочиский район), Золочевский замок (г. Кременец), Золотопотоцкий замок (с. Золотой Поток, Бучацкий район), замок Творовских (с. Подзамочок, Бучацкий район), Чортковский замок (г. Чортков), Ягильницкий замок (с. Нагирянка, Чортковский район), Червоноградский замок (с. Ныркив, Залещицкий район), Бучачский замок (г. Бучач), Кудринецкий замок (с. Кудринцы, Борщевский район), Скала-Подольский замок (пгт. Скала-Подольская, Борщевский район), Сидоровский замок (с. Сидоров, Гусятинский район), Теребовлянский замок (г. Теребовля), замок Потоцких (пгт. Золотой Поток, Бучацкий район), Будановский замок (с. Буданов, Теребовлянский район), замок Концких (с. Кривче, Борщевский район).
- Дворцы: дворец Бадени (пгт. Коропец, Монастырский район), Язловецкий дворец (с. Язловец, Бучацкий район), Микулинецкий дворец (пгт. Микулинцы, Теребовлянский район), дворец Голуховских (с. Струсов, Теребовлянский район), Раивский дворец (с. Рай, Бережанский район), дворец Дзембовских (г. Кременец), Белокриницкий дворец (с. Белокриница, Кременецкий район).
- Церковные святыни: Зарваницкий духовный центр (с. Зарваница, Теребовлянский район), Бучачский монастырь (г. Бучач), костел святого Станислава (г. Чортков), Кременецкий коллегиум (г. Кременец), костел-усыпальница Сапигов (с. Бильче-Золотое, Борщевский район), синагога (с. Струсов, Теребовлянский район), синагога (пгт. Гусятин).