Внутрішній туризм цього літа є дуже популярним, адже більшість країн закриті для українського мандрівника. 24 канал підготував підбірку дивовижних місць Тернопільщини.

Тернопільщина належить одразу до трьох історико-етнографічних земель України. Тернопіль зберіг свою унікальну ландшафтну та історичну спадщину. Найцікавіші місця Тернопільщини у підбірці 24 каналу.

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Подорожувати Тернопільською областю дуже цікаво, адже тут мандрівників чекають таємничі печери, багаті повноводні річки, водоспад і каньйони, десятки замків, пам’ятників і музеїв. Гостинна тернопільська земля і справді часто згадується як територія України з найбільшою кількістю історичних споруд, що збереглись у відмінному стані.



Тернопільська область: які місця варто відвідати / Ілюстрація 24 каналу

Тернопіль – озеро, парки та святині

У 1540 році було засноване місто обласного значення Тернопіль. Його заснував Ян Амор Тарнавський.

Свого часу Тернопіль перебував у складі Речі Посполитої, Австрійської імперії, Автро-Угорщини та ЗУНР. Через такі історичні зміни, місто зберегло безліч архітектурних і природних пам’яток.



Затишне місто Тернопіль / Фото: discover.ua

Тернопільський став

Перлина Тернополя – це став або ж озеро. Його штучно створив у 1548 році засновник Тернополя та власник місцевої фортеці Тарновський. Водойма була створена у заплаві річки Серет, аби обороняти мешканців від нападів турків і татар.

Наразі Тернопільське озеро має площу 300 гектарів і входить до списку найбільших штучних озер України.



Тернопільський став – окраса міста / Фото: discover.ua

В часи Радянського Союзу Тернопільський став мав назву "Комсомольський", і у 1980-х роках на озері створили два миловидних острови – острів "Закоханих" та "Чайка". На останньому можна брати на прокат катамарани і відпочивати в межах великого гідропарку "Топільче". Також озеро все частіше зазнає позитивних урбаністичних змін, де облаштовуються комфортабельні пляжі та лаунж-зони, а фестивалі з різноманітною тематикою тішать тернополян впродовж цілого року.

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Театральний майдан і Бульвар Тараса Шевченка

Неможливо оминути увагою Театральний майдан і Бульвар Тараса Шевченка, які розташовані зовсім поряд. Окрім низки смачних та затишних закладів, які компактно розмістились на цих вулицях, варто звернути увагу на величний Тернопільський драматичний театр імені Тараса Шевченка, який є справжньою окрасою міста. Всі місця розташовані поруч із Тернопільським ставом.



Тернопільський драматичний театр імені Тараса Шевченка в центрі міста / Фото: discover.ua

Мальовничі вулиці міста

Також не забудьте прогулятись такими мальовничими вулицями міста в центрі Тернополя, як Валова і Гетьмана Сагайдачного. Щодо історичних пам’яток, то варто навідатись до Тернопільського замку на узбережжі озера, Воздвиженської церкви, Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці та Церкви Різдва Христового. Також залюбки проведіть день із сім’єю у Парку імені Тараса Шевченка та Парку Національного відродження.



Собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці / Фото: discover.ua

Плебанівський віадук

У селі Плебанівка на Тернопільщині можна побачити старий міст-віадук, майже як у фільмах про Гаррі Поттера. Ці мости виглядають як портал з одного схилу поселення до іншого.

Віадук збудували ще у 1896 році австрійські інженери, коли прокладали залізницю Тернопіль – Копичинці.



Плебанівський віадук – наче зі справжньої казки! / Фото: soroka.ternopil.ua

Він привертає увагу туристів та місцевих жителів своїми високими 9 арками на під’їзді до Теребовлі з боку Чернівців. Гігантські кам’яні укріплення не лише слугують опорою для залізничного сполучення, а й чудовим місцем проведення фотосесій та прогулянок.

Червоногородський (Джуринський) водоспад

Червоногородський або Джуринський водоспад – унікальна природня пам’ятка Тернопільської області. Він розташований біля сіл Нирків та Устечко.

Поруч із водоспадом височіють рештки Червоногородського замку. Як зазначається в легенді, татари хотіли полегшити собі доступ до замку, тому прокопали нове русло для річки Джурин, тим самим утворивши водоспад.



Червоногородський (Джуринський) водоспад / Фото: commons.wikimedia.org

Попри велику кількість водоспадів у сусідніх областях у Карпатах, Джуринський не менше вражає своєю красою. Він визнаний найбільшим водоспадом України, адже його повна висота складає 16 метрів, і він має три каскади.

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Вишнівецький палац

Чудова історична споруда, датована XVI століттям, розташована у місті Вишнівець Збаразького району. Побудований палац на місці оборонного замку XIV століття. Свого часу вона була головною резиденцією князівського роду Вишневецьких, зокрема, останнього зі знаменитого роду – великого польського магната Михайла Сервація. Після його смерті палац перейшов у власність польських шляхтичів Мнішеків.



Вишнівецький палац вражає своєю величністю / Фото: medium.com

Мальовничий палац був збудований в стилі класицизму з елементами французького ренесансу згідно з проектом архітекторів Якуба Бланже Депре та Владислава Городецького. Як колись, так і сьогодні він вражає своє красою. З балкону палацу відкривається чудовий краєвид на Вишнівецький став та Вознесенську церкву, у якій російський цар Лжедмитрій брав шлюб з Мариною Мнішек.

Що цікаво, у 1848 році тут побував навіть знаменитий французький письменник Оноре де Бальзак, який відзначив, що палац у Вишнівці є "малим Версалем".

Дністровський каньйон

Одне з природніх чудес України – це Дністровський каньйон, який утворює красиву "підкову" в місті Заліщики.

Каньйон вважається найбільшим в Україні та одним з найбільших у Європі. Він простягається від села Нижнів Івано-Франківської області і до Хотина Чернівецької області. Його "шлях" пролягає через чотири райони Тернопільської області – Монастириський, Бучацький, Заліщицький та Борщівський.



Місто Заліщики дивує своє унікальною природою / Фото: khustnews.in.ua

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А місто Заліщики, яке омивається з усіх боків водою Дністровського каньйону, є одним з найулюбленіших місць туристів. Тут варто відправитись до селища Хрещатик на оглядовий майданчик, де перед вами відкриється найдивовижніша панорама міста.

Костел святого Станіслава

У Чорткові розташований домініканський костел святого Станіслава. Він збудований у стилі неоготики ще в XVII столітті на місці старого собору. Протягом тривалого часу костел входив у комплекс оборонного монастиря, який оточували стіни з вежами та бійницями. Уже перед Першою світовою війною він був повністю перебудований. Від старого костела залишили лише один фрагмент оборонного муру.



Костел святого Станіслава в Чорткові / Фото: uk.m.wikipedia.org

Наприкінці XIX століття старий костел довелось перебудувати, щоб вмістити на літургії більше прихожан, і за проектом польського архітектора Яна Саса-Зубжицького було зведено новий храм в стилі надвіслянської готики. Сьогодні костел є сховищем ікони Божої Матері Святої Вервиці, до якої можна прийти помолитись. До Чорткова можна добратись автобусом з обласного центру.

Печера "Оптимістична"

На Тернопільщині розташована найбільша гіпсова печера, яка має довжину 250 кілометрів і занесена у Книгу рекордів Гіннеса. Печера має назву "Оптимістична" і є п’ятою за довжиною карстовою печерою у світі.

До речі, дослідники досі до кінця не знають природнє утворення печери.



В печері "Оптимістичній" розмістилось справжнє підземне царство / Фото: amazingukraine.pro

Екстремали-мадрівники можуть відвідати унікальну печеру лише зі спеціальним спорядженням в супроводі інструктора-спелеолога, а також побачити цікаве дійство в арт-музеї, який відкрився у 2012 році. Найкраще сюди потрапити власним ходом на автомобілі, послуговуючись картами.

Збаразький замок

Ідеально збережена та відреставрована фортифікаційна оборонна споруда в місті Збараж Тернопільської області приваблює туристів з усієї України. Збаразький замок наразі є основним осередком національного заповідника "Замки Тернопілля" і одним з найкраще збережених замків тернопільського регіону. Розташований замок на Замковій горі, звідки також відкривається красива панорама на Збараж.



Збаразький замок / Фото: autotravel.ua

Збудували споруду ще у XVII столітті князі Христофор і Юрій Збаразькі за проєктом архітектора Вінченцо Скамоцці. Мальовничий замок в стилі ренесансу та ранішнього бароко у 1649 році був центром воєнних дій, коли українські козаки на чолі з Богданом Хмельницьким тримали його в облозі. Тоді ж у ньому засіли поляки, але "взяти" замок українським козакам так і не вдалось. Згодом Збаразький замок декілька століть служив резиденцією литовських князів і польських шляхтичів.

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Зарваницький духовний центр

У маленькому селі Зарваниця Теребовлянського району є справжній "Ватикан" – це Зарваницький духовний центр. Ще з ХІХ століття духовний центр важливим відпустовим місцем для вірян. До карантину сюди приходили та приїжджали понад тисячі вірян.



Зарваницький духовний центр / Фото: vilne.org.ua

У часи СРСР релігійні споруди села спалювали та руйнували, але вже після здобуття незалежності України Зарваниця знову почала відроджувати свої святині.

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