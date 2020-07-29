Неймовірні та загадкові місця чекають мандрівників на Житомирщині. Адже тут кожен знайде відпочинок для себе: хтось – активний, а хтось – у тиші та без метушні.

Житомирщина – це чарівний поліський край, багатий на прекрасні краєвиди: густі ліси, чистоводні озера, стародавні архітектурні пам’ятки, оповиті загадковістю та духом живих легенд. Про все це читайте в матеріалі 24 каналу.

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Якщо мандрівнику хочеться добре відпочити та розслабитись на лоні природи, то найкращий варіант – це Житомирська область. Адже цей край є спокійним і тихим.



Житомирська область: які місця варто відвідати / Ілюстрація 24 каналу

Мовознавці досі сперечаються щодо походження назви обласного центру. Житомир – це спрощена форма від слова "животомир", яке означає мирне, спокійне життя.

Житомир

Житомир є одним з найстаріших міст України, його заснували у 884 році. Історія назви міста має декілька версій. За однією з них, назва міста пішла від імені руського дружинника київських князів Аскольда та Діра – Житомира. Він відмовився служити Олегу та оселився на високій скелі між лісами, неподалік від місця, де зливаються в одну ріки Тетерів і Кам’янка.

Ще одна версія, яку обґрунтував чеський історик-славіст Павел Шафарик, місто так найменовано через плем’я житичів. Плем’я займалось в основному хліборобством. Є історичні свідчення про те, що навіть у центрі міста сіяли жито й ячмінь.



Соборна площа в Житомирі / Фото: zhzh.info

Скеля Чацького

Символ Житомира – це гранітна скеля з вершинним каменем, який схожий на людську голову. Ця кам’яна глиба височіє над річкою Тетерів у межах міста. Цікаво, що ця пам’ятка – справа рук природи, а не людини.

За легендою, скеля отримала свою назву від імені козака Чацького. Він не мав шансів утекти від польських вояків і стрибнув із конем у річку Тетерів.

За ще однією версією, назва скелі передає шану житомирян видатному діячу освіти Тадеушу Чацькому.



Голова Чацького у Житомирі / Фото: we.org.ua

Скульптура утворилася в результаті вивітрювання гранітних порід.

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До слова, хто бачив житомирську скелю, при погляді на портрет Чацького помічає неймовірну схожість його характерного профілю з обрисом кам’яної "голови".

Підвісний пішохідний міст через річку Тетерів

У Житомирі через річку Тетерів у парку імені Гагаріна розкинувся підвісний пішохідний міст.



Підвісний міст у Житомирі – місце, яке полюбляють закохані пари / Фото: zhzh.info

Коли будували цей міст, то за основу був узятий проєкт мосту через Босфор.

Підвісний міст у Житомирі входить до числа найвищих мостів в Україні. Він розташований на висоті 43 метри та утримується металевими вантовими конструкціями на двох пілонах висотою в 70 метрів.

Ввечері на мості працює ілюмінація, а вдень можна спробувати ектремальний вид розваг роуп-джампінг.

Музей космонавтики імені Корольова

У самому місті на Дмитрівській вулиці розташовані цілих два музейні комплекси: дім-музей Корольова (це будинок, де народився та виріс учений) та музей космонавтики.



Музей космонавтики імені Корольова / Фото: uk.wikipedia.org

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Перший музей розповість відвідувачам історію життя інструктора Корольова. У іншому відвідувачі зможуть переглянути експозицію, яка захопить і дітей, і дорослих: скафандри, макети супутників, місяцехід та обладнання, яке побувало у космосі.



Експозиція музею / Фото: ua.igotoworld.com

Соколовський кар’єр

Окрім музеїв та інших пам'яток, у Житомирі є улюблене місце дайверів – Соколовський кар'єр.



Соколовський кар'єр із бірюзовою водою / Фото: 20.ua

Кар’єр має глибину понад 100 метрів, а видимість – 10 – 15 метрів. У південній частині, на глибині 5 – 15 метрів – багато дерев. Драйвери кажуть, що там створюється враження, ніби пливеш у лісі, тільки без листя і трави під ногами.

Туристів приваблює багаторівневе дно та бірюзова водичка кар’єру. Крім того, ще однією пам’яткою певний час були цілі "Жигулі", які лежали на дні кар’єра. Але місцеві підняли автомобіль на поверхню, бо з нього стали витікати мастило та бензин.

Водойма утворилася понад 20 років тому на місці гранітного кар’єру. Хоча граніт там вже давно не видобувають, підприємство досі працює, тому Соколовський кар’єр розташований на закритій території.

Втім, місцеві жителі кажуть, що охоронці без проблем пропускають до водойми відпочивальників та дайверів.

Камінне село

Український Стоунхедж, або Камінне село – це унікальна пам’ятка геології. Місцевість овіяна таємницями та легендами, адже валуни гігантських розмірів розкидані на кількох гектарах лісу.



Камінне село / Фото: travels-ukraine.com

Вчені досі точно не можуть пояснити появу та походження цих брил, тому існує багато припущень. Дехто з вчених вважає, що валуни – залишки древніх гір, інші – що камені були занесені льодовиком.

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А назву село отримало через дивне розташування каменів, бо воно нагадує розміщення домів у селищах. Самі брили за розміром дуже подібні до розмірів будинків.

За легендою, колись тут було красиве та заможне село, до якого вирішив навідатись Господь. Але ніхто його не впізнав та не впустив до своєї оселі, за це він перетворив поселення на гору каменів.



"Слід ноги" на камені / Фото: travels-ukraine.com

На одному з каменів, за легендою, Господь залишив свій слід. І багато хто вірить, що цей камінь має особливу енергетику і здатний виконувати бажання.

Галявина Громовище

Ще однією загадковою та містичною місциною є Галявина Громовище. Це місце, наче магніт, притягує до себе блискавки під час грози.



Галявина Громовище / Фото: ua.igotoworld.com

Місцеві мешканці під час негоди намагаються оминати його десятою дорогою. Та й взагалі – нечасто навідуються на галявину: вночі над нею не раз помічали дивне світло – у небо піднімається промінь, немов десь під землею вмикається прожектор. У більшості людей це місце викликає неспокій та перепади настрою.

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До речі, аномалію із блискавками вчені пояснюють заниженим електричним опором певних ділянок земної кулі. Це так звані "місця сили", на яких раніше будували капища, поклонялись богам, приносили жертви та бачили чудеса. Тому не дивно, що у 90-х роках минулого століття тут були знайдені кам’яні блоки, бронзова статуя якогось ідола, а також безліч римських та боспорських монет.

Поліський природний заповідник

Між річками Уборть і Болотниця в селі Селезівка є острівець дикої природи під назвою Поліський заповідник. Він має площу понад 20 тисяч гектарів.



Територія Поліського заповідника / Фото: zapovidnyk.org

Тут багато соснових лісів, мальовничих озер і струмків. У гущавині лісів водяться рисі та лосі.

На території заповідника можна відвідати музей просто неба "Древлянське село", а також – заночувати у зрубній хаті.

Мальовничі скелі

Мальовнича скеляста місцина розташована на берегах вже знайомої нам ріки Тетерів. Ця ріка прокладає свій шлях крізь виходи гранітів та утворює живописний каньйон і пороги.



Мальовничі скелі Дениші – улюблене місце альпіністів / Фото: alpinist.biz

З-поміж скель виділяються кам’яні профілі двох дельфінів – вода разом із вітром стали прекрасними природними скульпторами.

Завдяки скелям Дениші стали улюбленим місцем для тренувань альпіністів різних рівнів.

До речі, над річкою височіє унікальний дубовий ліс, вік деяких "велетів" тут сягає понад 300 років! Красу місцини доповнює Тригірський чоловічий монастир на узгір’ї.

Маєток Ганських

У Верхівні розташувався маєток Ганських, який є пам’яткою архітектури та садово-паркової культури кінця 18 – початку 19 століття.

Особливе це місце через те, що тут протягом деякого часу проживав відомий французький письменник Оноре де Бальзак. У цій чудовій місцині видатний письменник написав п’єсу "Мачуха" та працював над чотирма іншими творами.

Сам маєток звів граф Ян Ганський. Його син, Вацлав, оселився там із дружиною Евеліною Ржевуцькою. Після смерті Вацлава жінка запросила до палацу свого коханця, а згодом – чоловіка Оноре де Бальзака. У маєтку пара прожила 4 роки.



Верхівня, парк Ганських / Фото: zabytki.in.ua

У Верхівні також є літературно-меморіальний музей Оноре де Бальзака, який розташований у маєтку.

Кляштор Босих Кармелітів

У Бердичеві перлиною вважається монастир Босих Кармелітів, який заснували у 1627 році. З часом монастир став фортецею, яка майже два століття вважалась наймогутнішою в регіоні. До сьогодні мури монастиря-фортеці виглядають дуже ефектно.

Архітектурна пам’ятка побудована у стилі бароко та розташована в історичному середмісті Бердичева.

До карантину кожного року католики з різних куточків України, а також віряни з Польщі, Білорусі, Молдови та інших країн вирушали з прощею до святині.



Головна окраса Бердичева – монастир-фортеця Босих Кармелітів / Фото: news.dks.uа