Туристические места в разных уголках Украины в этом году заполонили именно украинцы. О самых интересных и удивительных местах Ивано–Франковской области – читайте в нашем материале.

Ивано-Франковщина – едва ли не самая богатая область на зрелищные места. Здесь можно подняться на вершину самых высоких гор Украины, полюбоваться красотой ледяных водопадов, а также покататься на лыжах. Больше об интересных местах на Ивано-Франковщине – рассказывает 24 канал.

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Кроме того, здесь не менее увлекательными и комфортными будут путешествия для семей с детьми.

Ивано-Франковская область: какие места стоит посетить

Ивано-Франковск

Город, который сейчас носит имя знаменитого каменяра Ивана Франко, был основан в 1662 году.

Здесь много интересных мест, а еще – есть большое живописное озеро, на берегах которого любят отдыхать местные жители. Одно из самых известных мест города – фонтан Яйцо перед городской ратушей.



Фонтан-яйцо / Фото: lookmytrips.com

Говорят, что оно появилось здесь после того, как Янукович упал на этом месте от удара "тупым твердым предметом" в голову, который оказался яйцом.

Ивано-Франковск с высоты птичьего полета / Фото: Guide.karpaty

На Майдане Шептицкого есть две основные архитектурные достопримечательности, одна из них – Коллегиальный фарный костел Пресвятой Девы Марии, который является самым старым сооружением Ивано-Франковска, а другая – это Собор Святого Воскресения Христова, который был возведен в XVIII веке.

Центр города Площадь Рынок и знаменитая "стометровка" – любимое место отдыха горожан и туристов. Интересно, длина улицы не 100 метров, а почти 500!



"Стометровка" в Ивано-Франковске / Фото: pravda.if.ua

Черногора

В Ивано-Франковскую съезжаются туристы, чтобы попробовать свои силы в походах, ведь в этом регионе самые высокие горы Украины.

Именно здесь любителей активного отдыха ждут:

Бребенескул – 2035 метра;

Петрос – 2020 метров;

Ребра – 2001 метра;

Поп Иван Черногорский высотой 2028 метров и на нем есть руины старой еще довоенной польской обсерватории.

Обсерватория на горе Поп Иван Черногорский / Фото: Guide.karpaty

К горному массиву принадлежит и самая высокая гора Украины Говерла (2061 м). На Черногорском хребте можно встретить немало животных, большинство из которых занесены в Красную книгу Украины. Одно из самых высокогорных озер Украины тоже здесь. Озеро Несамовитое растеклось на высоте 1750 м над уровнем моря.

А весной съезжаются любители рафтинга в село Дземброня, чтобы сплавиться по Черному Черемошу, горной реке длиной в 87 километров.

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Водопады Франковщины

Именно на Ивано-Франковщине расположены самые живописные водопады Украины. Манявский водопад – это настоящее чудо природы. Кроме того, это один из самых высоких в Украине водопадов, его высота около 20 метров.

Вода спадает здесь несколькими каскадами, а у подножия Манявского водопада сформировалось озерцо, в котором можно искупаться. Кроме этого, стоит рассмотреть окрестности, ведь рядом есть монастырь Манявский скит. Монастырь в XVII веке основал выходец из Афона монах Иов Княгиницкий.

Один из самых полноводных водопадов Украины – это Пробой, который расположен в Яремче. Высота падения 8 метров.

Каскадный водопад Пробой в Яремче

Кроме водопада, в Яремче еще есть архитектурные памятники: Ильинская церковь, церковь Иоанна Милостивого и ресторан "Гуцульщина", который построен без единого гвоздя.

Водопад Женецкий Гук образовался на потоке Женец возле сел Микуличин и Татаров в послевоенные годы в результате наводнения. Вода свободно падает с высоты 15 метров.

Скалы Довбуша

Еще одно удивительное место – это скально-пещерный комплекс "Скалы Довбуша", который расположен возле села Бубнище. Комплекс назван в честь главаря опрышков – Олексы Довбуша.

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Неповторимые формы огромных скал, гигантских камней, в которых вы непременно увидите причудливые образы разных существ. Высота некоторых достигает 80 метров.

Скалы Довбуша окутаны легендами

По легендам, каждая скала отражает часть тела Довбуша. Каждая из скал имеет свое необычное название: Голец, Колобок, Австрийка, Парус, Тюльпан, Бивачка, Броненосец и Шуршун.

Также недалеко от скал есть Мертвое озеро. По легенде, именно здесь Довбуш прятал свои сокровища. А еще здесь можно посетить таинственное место под названием Чертова расщелина", 20 см в ширину. Согласно легенде, тот, кто пройдет через нее, избавятся от грехов.

Карпатский трамвай

Выгодская узкоколейная железная дорога в Карпатах вблизи поселка выгода была построена еще в XIX веке – для вывоза древесины с гор.

Сейчас она особенно популярна среди туристов, ведь увидеть невероятные пейзажи гор с поезда-большое удовольствие. Карпатский трамвай довезет вплоть до Мизунских порогов – каскадного водопада.

Маршрут карпатского трамвая пролегает по самым живописным местам / Фото: Guide.karpaty

Косовский базар

Со всех уголков страны приезжают на легендарный Смоднянский рынок, ведь здесь можно почувствовать гуцульский колорит на полную.

Косовский базар поражает своим колоритом / Фото: Guide.karpaty

Буковель

Горнолыжный курорт Буковель – крупнейший горнолыжный курорт Украины, на котором насчитывается около 60 самых разнообразных трасс. Для детей действует каток и сноутюбинг.

Поскольку здесь используют снежные пушки – за хорошее покрытие для снаряжения зимой можете не беспокоиться.

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В летний сезон здесь можно поупражняться на скалодроме, покататься в специально оборудованном велопарке с трассами различной сложности. А еще здесь есть огромное озеро, детский клуб и развлекательный центр и много других развлечений.

На горнолыжном комплексе "Буковель" есть трассы для новичков / Фото: Guide.karpaty

Виадуки Ворохты

В поселке Ворохта находится 2 известных виадука. Обоим более 100 лет. Каменный арочный мост через реку Прут является одним из старейших и самых длинных каменных виадуков Европы.

Построили его в 1895 году во времена Австро-Венгерской империи пленные итальянцы, а длина – 200 метров.

Виадук в Ворохте является одним из старейших в Европе / Фото: Guide.karpaty

Коломыя

В Коломые есть известный на весь мир Музей писанок, который выполнен в форме гигантского пасхального яйца. Высота яйца 14 метров, а диаметр – 10 метров.

В музее можно увидеть уникальные древние писанки не только Украины, но и из США, Канады, Чехии, Франции, Индии, Китая, Египта и других стран.



Музей писанки в Коломые / Фото: Guide.karpaty