Туристичні місця в різних куточках України цьогоріч заполонили саме українці. Про найцікавіші та дивовижні місця Івано-Франківщині – читайте в нашому матеріалі.

Івано-Франківщина – чи не найбагатша область на видовищні місця. Тут можна піднятись на вершину найвищих гір України, помилуватись красою крижаних водоспадів, а також покататись на лижах. Більше про цікаві місця на Івано-Франківщині – розповідає 24 канал.

Крім того, тут не менш захоплюючими та комфортними будуть подорожі для сімей з дітьми.



Івано-Франківська область: які місця варто відвідати / Ілюстрація 24 каналу

Івано-Франківськ

Місто, яке зараз носить ім'я славетного каменяра Івана Франка, було засноване у 1662 році.

Тут багато цікавих місцин, а ще є велике мальовниче озеро, на берегах якого люблять відпочивати місцеві жителі. Одне з найвідоміших місць міста – фонтан Яйце перед міською ратушею.



Фонтан-яйце / Фото: lookmytrips.com

Говорять, що воно з'явилось тут після того, як Янукович впав на цьому місці від удару "тупим твердим предметом" в голову, який виявився яйцем.



Івано-Франківськ з висоти пташиного польоту / Фото: Guide.karpaty

На Майдані Шептицького є дві основні архітектурні пам'ятки, одна з них – Колегіальний фарний костел Пресвятої Діви Марії, який є найстарішою спорудою Івано-Франківська, а інша – це Собор Святого Воскресіння Христового, який був зведений у XVIII столітті.

Центр міста площа Ринок і славетна "стометрівка" – улюблене місце відпочинку місцян та туристів. Цікаво, довжина вулиці не 100 метрів, а майже 500!



"Стометрівка" в Івано-Франківську / Фото: pravda.if.ua

Чорногора

До Івано-Франківщини з'їжджаються туристи, аби спробувати свої сили в походах, адже цей регіон має найвищі гори України.

Саме тут на любителів активного відпочинку чекають:

Бребенескул – 2035 метри;

Петрос – 2020 метрів;

Ребра – 2001 метра;

Піп Іван Чорногорський, який має висоту 2028 метрів та на якому є руїни старої ще довоєнної польської обсерваторії.



Обсерваторія на горі Піп Іван Чорногірський / Фото: Guide.karpaty

До гірського масиву належить і найвища гора України Говерла, висота якої понад 2 тисячі метрів. На чорногірському хребті можна зустріти чимало тварин, більшість з яких занесені до Червоної книги України. Одне з найвищих високогірних озер України теж тут. Озеро Несамовите розлилось на висоті 1750 метрів над рівнем моря.

А навесні любителі рафтингу з'їжджаються у село Дземброня, аби сплавитися по Чорному Черемошу, гірською річкою довжиною у 87 кілометрів.

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Водоспади Франківщини

Саме на Івано-Франківщині розташовані наймальовничіші водоспади України. Манявський водоспад – це справжнє диво природи. Крім того, це один з найвищих в Україні водоспадів, його висота близько 20 метрів.

Вода спадає тут кількома каскадами, а біля підніжжя Манявського водоспаду сформувалось озерце, в якому можна покупатись. Крім цього, варто розглянути околиці, адже поруч є монастир Манявський скит. Монастир у XVII столітті заснував виходець з Афону монах Йов Княгиницький.

Один з найповноводніших водоспадів України – це Пробій, який розташований у Яремче. Висота падіння 8 метрів.



Каскадний водоспад Пробій у Яремчі / Фото: Guide.karpaty

Крім водоспаду, в Яремче ще є архітектурні пам'ятки: Іллінська церква, церква Іоанна Милостивого і ресторан "Гуцульщина", який побудований без єдиного цвяха.

Водоспад Женецький Гук утворився на потоці Женець біля сіл Микуличин і Татарів у післявоєнні роки внаслідок повені. Вода вільно падає з висоти 15 метрів.

Скелі Довбуша

Ще одне дивовижне місце – це скельно-печерний комплекс "Скелі Довбуша", який розташований біля села Бубнище. Комплекс названий на честь ватажка опришків – Олекси Довбуша.

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Неповторні форми величезних скель, гігантських каменів, у яких ви неодмінно побачите химерні образи різних істот. Висота деяких сягає 80 метрів.



Скелі Довбуша оповиті низкою легенд / Фото: Guide.karpaty

За легендами, кожна скеля відображає частину тіла Довбуша. Кожна зі скель має свою незвичну назву: Голець, Колобок, Австрійка, Парус, Тюльпан, Бівачка, Броненосець та Шуршун.

Також неподалік від скель є Мертве озеро. За легендою, саме тут Довбуш ховав свої скарби. А ще тут можна відвідати таємниче місце під назвою "Чортова ущелина", 20 сантиметрів завширшки. А той, хто пройде через неї – позбудуться гріхів, говорять місцеві.

Карпатський трамвай

Вигодська вузькоколійна залізниця в Карпатах поблизу селища Вигода була побудована ще у XIX столітті – для вивозу деревини з гір.

Нині вона особливо популярна серед туристів, адже побачити неймовірні пейзажі гір з потяга – неабияке задоволення. Карпатський трамвай довезе аж до Мізунських порогів – каскадного водоспаду.



Маршрут карпатського трамвая пролягає наймальовничішими місцинами / Фото: Guide.karpaty

Косівський базар

З усіх куточків країни приїжджають на легендарний Смоднянський ринок, адже тут можна відчути гуцульський колорит на повну.



Косівський базар вражає своїм колоритом / Фото: Guide.karpaty

Буковель

Гірськолижний курорт Буковель – найбільший гірськолижний курорт України, на якому налічується близько 60 найрізноманітніших трас. Для дітей ще й діє каток та сноутюбинг.

Оскільки тут використовують снігові гармати – за гарне покриття для спорядження взимку можете не турбуватися.

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У літній сезон тут можна повправлятись на скеледромі, покататися у спеціально обладнаному велопарку з трасами різної складності. А ще тут є величезне озеро, дитячий клуб і розважальний центр та багато інших розваг.



Гірськолижний комплекс "Буковель" має траси для новачків / Фото: Guide.karpaty

Віадуки Ворохти

А ось у селищі Ворохта є найвідоміші українські віадуки. Обидва мають понад 100 років. Кам'яний арковий міст через річку Прут є одним з найстаріших та найдовших кам'яних віадуків Європи.

Збудували його у 1895 році за часів Австро-Угорської імперії полонені італійці, а довжина – 200 метрів.



Віадук у Ворохті є одним з найстаріших у Європі / Фото: Guide.karpaty

Коломия

У Коломиї є відомий на весь світ Музеєм писанок, який виконаний у формі гігантського великоднього яйця. Висота яйця 14 метрів, а діаметр – 10 метрів.

У музеї можна побачити унікальні давні писанки не тільки України, але й з США, Канади, Чехії, Франції, Індії, Китаю, Єгипту та інших країн.



Музей писанки у Коломиї / Фото: Guide.karpaty