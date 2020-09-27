Якщо ви роздумуєте над вихідними в Україні, пропонуємо звернути увагу на Ужгород, який, до речі, святкує День міста. Цікаві місця області та міста – читайте в матеріалі.

Унікальна природа Закарпаття та клімат, який різко відрізняється від інших регіонів України, часто приваблює туристів з різних куточків України, зазначає 24 канал.

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У Закарпатській області знайдеться відпочинок для кожного: для екстремалів-туристів – похід на гірські масиви Чорногора і Свидовець; для любителів "лінивого" відпочинку – термальні води Косина і Берегового; для поціновувачів історичної спадщини – замки Ужгорода і Мукачева.



Закарпатська область: що варто відвідати / Ілюстрація 24 каналу

До Дня міста в Ужгороді підготували цікаві екскурсії та навіть вечірнє фаєр-шоу! В ужгородському скансені буде вільна екскурсія, дегустація, кузня та багато цікавих речей. Також ви на власні очі зможете побачити відкриття відомих трансільванських воріт!

Крім того, в місті близько 8 години вечора відбудеться екскурсія нічним Ужгородом. Туристи можуть потрапити до великої кількості цікавих локацій.

Ужгород

Ужгород – затишне місто європейського типу, розташоване на річці Уж, є адміністративним центром Закарпатської області. Ужгород заснований ще у 9 столітті.

Це місто приваблює туристів не тільки з України, а й з різних куточків планети, адже Ужгород має багату історію, чудові набережні та багато цікавих місць, яких більше ніде не побачиш.

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Ужгородський замок

Історія Ужгородського замку має безліч легенд і загадок. Вік фортеці сягає майже тисячі років, а ззовні замок зачаровує своєю величністю. У 16 столітті перебудовою займалися італійськи майстри, які внесли ренесансні мотиви в архітектуру. Кожен із власників замку залишив про себе згадку, а їх, до речі, було чимало.

На території Ужгородського замку розташоване внутрішнє подвір’я, де можна побачити прекрасний сад і міфічні статуї.

З невеличкого оглядового майданчика відкривається чудова панорама міста, на тлі якої можна зробити красиві фото.



Панорама з території Ужгородського замку / Фото: Уляна Корицька

Музей просто неба або Скансен

Одразу біля фортеці по праву боці є музей, відвідавши який ви будете приємно вражені. Адже цей музей просто неба в Ужгороді було створено одним із перших в Україні. Тут представлені хатини етнічних груп і нацменшин, а також зібрані матеріали з усіх куточків Закарпаття. Це ціле старе село, яке згодом стало Закарпатським музеєм народної архітектури та побуту. Він був створений у 1965 році та наразі займає площу 5,5 гектара.



Музей просто неба / Фото: uatravel.org

Липова алея

Липова алея в Ужгороді є найдовшою в Європі. Її довжина сягає 2,2 кілометра. Розташована вона на набережній Незалежності та продовжується на Студентській. Липи засадили у 1928 році, ще за часів Чехословаччини.

Тут ростуть кілька видів лип, які цвітуть у червні. З набережної відкривається прекрасний вид на річку Уж. А на початку алеї є одна із найстарших шкіл Ужгорода, яка збудована у 1912 році і є пам’яткою архітектури.



Липова алея / Фото: uatravel.org

"Совине гніздо"

"Совине гніздо" – це велична кам’яна споруда, яка датується 1781 роком. Спочатку цю споруду використовували як пивний завод, згодом – це був готель, який мав назву "Совине гніздо", звідки і пішла сучасна назва. А коли Закарпаття увійшло до складу Чехословаччини, тут з’явився винний бар.

З часів незалежності Україні на цьому місці стали проводити винні фестивалі Ужгорода та тематичні вечірки.



"Совине гніздо" / Фото: uatravel.org

Не можна оминути і таких чудових пам’яток архітектури, як Катедральний Хрестовоздвиженський собор (1841 рік), римо-католицький костел святого Георгія (1775 рік), Шелестівську Михайлівську церкву (1777 рік), Ужгородську синагогу (1910 рік), Костел Святого Юрія, Єпископську Резиденцію, Ужгородську дитячу залізницю та ботанічний сад.



Римо-католицький костел святого Георгія / Фото: Уляна Корицька

В Ужгород найкраще їхати потягом, який прямує одразу в обласний центр.

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Міні-скульптури в Ужгороді

Крім величних місцевих архітектурних споруд, на території Ужгороду можна знайти близько 40 міні-скульптур. Вони розташовані по всьому місту.

Усі ці фігурки створила одна людина – Михайло Колодко. Саме він зробив найвідомішу і найменшу статую Свободи. Офіційна її назва Маяк Ungvar, вага – 4 кілограми, а висота всього 30 сантиметрів.



Найменша статуя Свободи у світі / Фото: zakarpatpost.net

В Ужгороді також встановлено міні-скульптура Джона Лорда, засновнику рок-гурту Deep Purple, а також деякі книжкові персонажі із відомих творів. Тому, коли гуляєте містом не забувайте придивлятись до деталей.

Садибний будинок у Радванці

Виникнення будинка у Радванці датується XVI століттям. Ця споруда належить до ранніх пам'яток місцевої житлової архітектури.

Раніше він мав назву "Будівля Лісництва", адже приміщення використовували для потреб місцевого лісництва.



З XVI століття у місті почали будувати схожі садиби / Фото wikipedia.org

Театр ляльок "Бавка"

Ще одне дуже цікаве місце – це обласний ляльковий театр. Ляльковий театр в Ужгороді було створено у 1980 році. Першим директором був Володимир Лихтей, а головним режисером – Микола Волощин.

З початку своєї історії театр працював із виїздними виставами, де брали участь випускники Харківського та Дніпровського театральних інститутів.

Цікавою є й назва театру "Бавка" – так називали у верховинських селах будь-яке театральне видовище. І вже зараз у сезонному репертуарі більше 30 вистав!



Будівля лялькового театру у місті Ужгород / Фото wikimapia.org

Якщо ж вам не цікаві екскурсії містом, а хочеться чогось більш історичного та таємного – радимо відвідати Закарпатську область.

Замки Закарпаття

Замок Паланок

Мукачівський замок Паланок протягом багатьох років приймає туристів у своїх володіннях. Про нього писали ще в 11 столітті, а побудований він був для охорони і контролю торгових та військових шляхів. Укріплення свого часу витримало багато ворожих облог, найдовшою з яких стала австрійська, що тривала три роки з 1685 по 1688. Тоді замок належав відомій угорській княгині Ілоні Зріні – вона очолювала національно-визвольний рух Хорватії та Угорщини проти Австрійської імперії.



Замок Паланок в Мукачеві / Фото: photographers.ua

Середньовічні мури зберігають безліч таємниць та міфів, які досі не вдалось розгадати. Однак одне ми знаємо точно – з гори, на якій розташований замок, відкривається дивовижний вигляд на стародавнє місто Мукачево. Існує навіть легенда, що нібито цю гору насипали люди, але праця коштувала їм страшних мук, звідки й пішла ймовірна назва поселення Мукачево.

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Замок Паланок, площею майже 14 тисяч метрів квадратних, ділиться на три рівні: Верхній, Середній та Нижній замки. Також під величною історичною будівлею досі збереглись таємні підземні переходи, які свого часу вважались прихистком для людей та худоби.

Щоб до нього доїхати, потрібно сісти на будь-який транспорт, що везе до Мукачева, і власним ходом піднятись до замкової брами.

Невицький замок

Напівзруйнований замок біля села Кам'яниця Ужгородського району вперше згадується в історії приблизно у 12 столітті. Після тривалих сутичок та релігійних воєн трансільванський князь Юрій І Ракоці руйнує замок – і від нього залишається лише декілька замкових стін та одна вежа. А втім, цей замок вважають першою замковою спорудою, збудованою на теренах сучасної України.



Невицький замок неподалік села Кам'яниця / Фото: ungvar.in.ua

Якщо ви хочете добратись до Невицького замку, вам потрібно з автовокзалу "Ужгород-2" ("Перечинський автовокзал") сісти на будь-який автобус, який проїжджає через село Невицьке. На зупинці неподалік замку є інформаційні щити, на яких позначено маркований піший маршрут до Невицького замку.

Палац графів Шенборнів

У милозвучному селі Карпати неподалік Мукачева розташований палац графів Шенборнів або ж замок Берегвар. Його побудували наприкінці 19 століття – тоді палац слугував власникам резиденцією та мисливським будинком.

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У 1946 році він перетворився на санаторій "Карпати", спеціалізація якого – лікування і реабілітація після хвороб судин і серця. Окрім рідкісних рослин, які вже не один десяток років ростуть в саду-дендрарії, на території палацу також стоїть бювет з мінеральною водою. Його ще називають Джерелом Краси через цілющі властивості води.



Палац графів Шенборнів (замок Берегвар) біля Мукачева / Фото: remirotravel.lv

До замку найкраще добратись залізницею. У Мукачеві вам потрібно сісти в електричку, яка відправляється на станцію "Карпати", а звідти вже дійти до палацу власним ходом. До санаторію також можна доїхати автомобілем, прямуючи трасою Київ – Чоп. Там ви натрапите на населені пункти Сусково та Чинадійово, між якими і розміщений дивовижний палац.

Води та озера Закарпаття – ідеальне місце для відпочинку

Термальні води Закарпаття

Якщо ви ніколи не мали можливості поплавати в термальних водах, то місто Берегове і село Косине (Мукачівський район) обов’язково вам сподобаються. Відпочинкові комплекси зачаровують своє красою та спектром лікувальних послуг.



Оздоровчий комплекс у Косино / Фото: naftusia.com

Саме тут ви знайдете відкриті басейни та сауни з термальними водами, температура яких сягає понад 40 градусів. Природна мінеральна вода, зокрема в Береговому, піднімається безпосередньо із термальних свердловин глибиною понад 1 кілометр. Тисячі туристів з усієї країни приїжджають у ці краї Закарпаття, щоб сходити не лише на дегустацію смачних вин та сирів, а й чудово провести час та оздоровитись.

Бальнеологічний курорт Лумшори

Ідеальне місце для відпочинку та відновлення сил – це бальнеологічний курорт Лумшори, який бере свій початок ще з 17 століття. Село Перечинського району, що розмістилось в підніжжі найбільшої полонини українських Карпат – полонини Руна – запрошує не лише на приємне проведення часу, а й на оздоровлення в металевих чанах.

Для когось такий екзотичний відпочинок може здаватись дещо дивним, але купіль у мінеральній сірководневій воді обов’язково запам’ятається на все життя. Окрім незабутніх вражень, купання в чанах допомагає оздоровити опорно-руховий апарат та омолодити організм.



Лумшори запрошують на купання в чанах / Фото: io.ua

Враховуючи віддаленість від цивілізації, дістатися до селища досить складно. Найкраще почати свій маршрут з обласного центру електричкою, яка проходить через Перечин. Там ви пересядете на маршрутний транспорт, який регулярно відправляється з автовокзалу.

Озеро Синевир

Справжня Перлина Карпат, яка вражає своє красою та унікальною флорою і фауною в Міжгірському районі, стала не лише відмінним туристичним пунктом, а й місцем для зйомок не одної кінострічки та відеокліпу. Також озеро часто називають "Морським оком", яке вражає своєю кришталевою водою та гірськими пейзажами.

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Найбільше озеро Карпат входить до складу Національного природного парку "Синевир". Воно утворилось посеред гірського масиву Внутрішніх Горган ще 10 тисяч років тому, а його глибина подекуди сягає понад 20 метрів. Розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря.



Озеро Синевир є справжньою візитівкою Закарпаття / Фото: m.facebook.com

У Синевирі водиться три види форелі – озерна, райдужна та струмкова, а також гольян та рак річковий. Хоч купатись в озері заборонено, у Національному парку можна чудово відпочити на туристичній базі та поласувати національними стравами. Для туристів надають послуги кінних та велосипедних екскурсій, а також прогулянок по озеру на плотах.

Щоб дістатись до озера Синевир, є декілька варіантів. Найпростішим із них буде мандрівка потягом зі Львова до станції Воловець. Звідти постійно курсують автобуси сполученням "Воловець-Міжгір’я", де в останньому ви зможете пересісти в автобус, який курсує до Синевирської поляни.

Озеро Бребенескул

Найбільш високогірне озеро України під вершинами Гутин Томнатик та Бребенескул щороку манить все більше туристів. Бребенескул лежить на дні льодовикового кару на висоті 1 801 метра над рівнем моря, звідки бере свій початок однойменна річка.

Довжина озера складає менше 70 метрів, а глибина тут сягає максимум 3,2 метра, однак екологи все ж не рекомендують у ній купатись. Хоч вода, на перший погляд, чиста та кришталева, туристи часто її забруднюють різними побутовими відходами. Та й температура високогірної водойми бажає кращого – у літній період вона сягає не більше 15 градусів.



Бребенескул є найбільш високогірним озером України / Фото: verkhovyna.life

Зазвичай мандрівники відправляються сюди, щоб зробити декілька красивих фотографій на тлі мальовничої водойми, через що Бребенескул вже давно страждає від надмірної уваги постійних туристів. Все ж добратись до нього можна, відправившись у туристичний похід на три або чотири дні.

Найкраще підніматись на гору Бребенескул з таких поселень, як Заросляк, Дземброня, Видричка або Лугів. Також можна почати мандрівку з села Бистрець в Івано-Франківській області, до якого можна доїхати рейсовими автобусами із Дземброні чи Рахова.

Водоспад Шипіт

Чарівна природна пам’ятка Українських Карпат розташувалась на північних схилах гірського масиву Полонина Боржава, а саме – при підніжжі гори Гемби. Посеред крутих скель і густих лісів бурлить водоспад Шипіт, який переливається мальовничим водограєм.

Найближче поселення до водоспаду – селище Пилипець, у якому можна зручно розташуватись на ночівлю і звідти піднятись на одну з вершин гірського масиву Полонина Боржава. До Шипоту також неважко дістатися з інших сіл: Верхнього чи Нижнього Студеного.



Водоспад Шипіт вважають природним чудом України / Фото: unisontravel.by

Біля вод ріки Пилипець тут щорічно проводиться фестиваль субкультур, на який приїжджають тисячі туристів. Хоч водоспад і вражає своєю красою, насолодитись усамітненням з ним не вийде. Шипіт вважають одним з небагатьох природних чудес України, через що увага мандрівників завжди прикута до цієї місцевості.

Доїхати до цієї природної пам'ятки можна поїздом зі Львова до Воловця, а вже звідти пересісти на автобус до найближчого села, яке розташоване по сусідству з водоспадом.

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