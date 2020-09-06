Осінь – не привід припиняти відпочивати. Подорож Україною – гарний варіант для коротких вихідних. В цьому матеріалі ми розповімо про Вінницьку область та незвичні та навіть містичні місця, які варто відвідати.

Винницька область – лежить в середній течії Південного Бугу. Вона багата на природні та історичні пам’ятки. Дух історії всієї місцевості оповитий таємничістю та загадковістю. 24 канал зробив підбірку дивовижних і небанальних туристичних місць, які можна подивитись на Вінниччині.

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Вінницька область: які місця варто відвідати / Ілюстрація 24 каналу

Вінниця

Перша згадка про місто була в літописах Великого князівства Литовського та датується 1363 роком. Цього ж року на території теперішнього міста звели дерев'яну фортецю на високій кручі, нижче місця впадання в Буг його лівої притоки – річки Віннички.



Вулиця Соборна у Вінниці / Фото zruchno.travel

Назва міста, яку ми знаємо сьогодні, вперше зустрічається в документі, який був підписаний 13 червня 1385 року в Кракові.

Є декілька версій щодо походження назви міста:

"вінниця" – винокурня, де варилися винні пива;

старослов'янське "вьно" – посаг, придане (мовляв, Вінниця і землі, що оточують її, були в 14 столітті визволені від татар литовським князем Ольгердом і подаровані ним його племінникам);

від річки Віннички, яка протікає у місті.

Вінницька арка і шпиль

Символ міста – сніжно-біла арка, яка розташована при вході в Центральний парк. Її звели у 1961 році, але вигляд вона має футуристичний. Поруч із нею височіє металевий шпиль, який чимось нагадує ракету.



Вінницька арка-"кішка" / Фото vinnitsa.info

Ввечері конструкція красиво підсвічується різнобарвною ілюмінацією.

Цікаво, що арку і стелу проєктували як символ космонавтики: композиція з арки та шпилю символізує собою поверхню земної кулі та стрімкий політ ракети.

Місцеві називають конструкцію по-різному, навіть "ластівкою". Але дружина архітектора Романа Мархеля розповіла, що чоловік любив котів, а іграшкова фігурка кішки стала праобразом відомої арки.

Водонапірна вежа

Ця історична споруда є справжньою візитівкою Вінниці, вона розташована на Європейській площі. Її звели у 1912 році на тогочасній найвищій точці міста та використовували як оглядову вежу та каланчу.

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Пам’ятка чудово збереглася та практично має первозданний вигляд. Відмінністю від початкового проекту служить лише розташування головних міських годинників із двометровими циферблатами: після реконструкції вони змістилися ярусом нижче і кожну годину тішать городян і гостей міста мелодійним дзвоном.

Загальна висота споруди – 28 метрів. Із Водонапірної вежі відкривається фантастичний краєвид на Вінницю.

З 1985 року у приміщенні вежі розташовані музейні експозиції. А з 2008 її обладнали підсвіткою.



Водонапірна вежа у Вінниці / Фото wikipedia.org

Ввечері вежа виглядає по-особливому романтично.

Вулиця Соборна

Вінниця – взагалі дуже романтичне місто. Такий висновок можна зробити, хоча б прогулюючись центральною Соборною вулицею. Тут роз’їжджають милі трамвайчики, а око милують давні пам’ятки: Преображенський собор, білосніжний костел Діви Марії та готель "Савой".

Вінницькі мури

Вінницькі мури – є найстарішими історичними пам'ятками міста. У XVII столітті у місті був зведений єзуїтський монастир, костел, колегіум і конквіт. Усі ці споруди оточили потужними фортечними стінами з контрфорсами, бійницями і бойовими вежами. Таке укріплення стало головною оборонною спорудою міста.



Вінницькі мури / Фото ukraine-is.com

До сьогодні залишились невеликі частини – кутова південно-західна вежа із південною і частиною західної стін, проте навіть їхній вигляд захоплює. А ось монастир перетворився у Краєзнавчий музей, де можна ознайомитись із історією міста.

Фонтан Roshen

Вздовж міської набережної розкинувся величний Південний Буг, через який перекинутий Центральний міст. Тут і розташований славнозвісний фонтан Roshen.



Набережна Вінниці / Фото lovi-moment.com.ua

Це найбільший в Україні і в Європі плавучий фонтан. Також він входить у десятку найкращих і найбільш видовищних фонтанів світу. Фонтан унікальний завдяки своїй "зимуючій технології", яка дозволяє опускати конструкцію під лід.

Найгарнішим фонтан стає в вечірню пору. Адже в цей час починається ефектне світло-музичне та лазерне шоу, на яке приїжджають подивитись туристи з усіх куточків країни.



Набережна Вінниці: фонтан / Фото anga.ua

Використання лазерного проєктора з екраном, який складається із водно-повітряної суміші, дозволяє демонструвати на конструкцію відео у форматі 3D.

Відвідини такої краси – чудова ідея для романтичного вікенду.

Острів Кемпа

Острів Кемпа – унікальний та є одним з найбільших островів на Південному Бузі. Він розташований недалеко він фонтану Roshen.

Вінничани дуже пишаються таким мальовничим куточком природи у середмісті.



Острів Кемпа / Фото abykudy.com.ua

На його території у 70 – 80-х роках минулого століття був проведений фестиваль "Зорі над Бугом". Тому острів має друге ім'я – Фестивальний. Зараз Кемпа вважається заповідною територією.

Музей "Автомотовелофоторадіо"

Музей "Автомотовелофоторадіо" зацікавить своїми експонатами поціновувачів раритетної техніки. В основі експозиції авто-ретро-музею – приватна колекція раритетних автомобілів та іншої техніки колекціонера Стрембіцького.



Музей раритетних речей у Вінниці / Фото plus.google.com

У музеї представлено понад 100 експонатів, які були зібрані протягом 35 років. Серед них: раритетні автомобілі, мотоцикли, велосипеди, патефони, телевізори, фотоапарати, радіоприймачі.

Найвідоміші та цікаві для туристів є такі колекції:

армійський ГАЗ-67;

унікальний пожежний і санітарний автомобілі;

тривісний "Вілліс";

ГАЗ-М-20 "Перемога";

автоколекція мініатюрних авто;

велосипеди;

патефони;

фотоапарати;

старі друкарські машинки, рахівниці.

Крім того, у Музеї "Автомотовелофоторадіо" можна оглянути радянські мотоцикли та мотоцикли часів Другої світової війни.

Музей-садиба Пирогова

Одне з найцікавіших місць у Вінниці – це Національний музей-садиба Пирогова. У цій садибі з 1861 по 1881 роки жив та працював видатний вчений, геніальний хірург, анатом, творець воєнно-польової хірургії, засновник Товариства Червоного Хреста, педагог і громадський діяч Микола Пирогов.

Музей-садиба Пирогова розташований у південно-західній частині Вінниці.



Музей-садиба видатного українського вченого Миколи Пирогова у Вінниці / Фото kidstour.com.ua

До об’єктів культурної спадщини та пам'яток садово-паркового мистецтва тут входять:

будинок, в якому жив Пирогов, і де розміщена експозиція про його життя і діяльність;

музей-аптека з інтер'єрами приймальні та операційної Пирогова;

церква-некрополь, де покоїться забальзамоване тіло ученого;

меморіальний парк, в якому збереглися дерева, посаджені науковцем.

Музей належить до найважливіших об'єктів культурної спадщини України.

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Ставка Гітлера

Загадкове та найбільш містичне місце на Вінниччині – це колишня ставка Адольфа Гітлера, яка має назву "Вервольф" і росташована недалеко від села Стрижавка.

Чому саме на Віннччині та для чого потрібен був цей комплекс – досі невідомо.

Раніше комплекс складався з 80 зовнішніх будівель та декількох підземних бункерів. Але на сьогодні від такого потужного комплексу залишились лише величезні купи бетону.



Одне із наймістичніших місць України – ставка Гітлера на Вінничині / Фото ukr.media

Будівництво ставки було розпочато восени 1941 року і тривало аж до кінця 1943 року. За словами істориків, в якості робочої сили німці використовували військовополонених та місцевих жителів. Всього до будівництва було задіяно понад 10 тисяч людей, майже всіх їх вбили по завершенню робіт.

Під час наступу частин Червоної армії в березні 1944 року всі комунікації ставки були підірвані відступаючими фашистами.

До речі, у перекладі з німецької "Вервольф" означає перевертень. За даними вчених, обираючи місце для ставки, Гітлер консультувався із 400 магами, екстрасенсами і астрологами з Інституту окультних наук у Берліні.

Історики певні, у "Вервольфі" Гітлер був тричі, загальна тривалість перебування – 156 днів: за свідченнями його біографів, на жодній з інших ставок фюрер не провів так багато часу.

"Вервольф" мав стати магічним центром. Навколо нього мали об’єднатися розрізнені країни Європи і початися завоювання світу. Про цю ставку говорила і відома віщунка Ванга.

Іллінецька астроблема

Ще одним таємничим та унікальним місцем на Вінничині є Іллінецька астроблема. Це – найдавніший в Європі метеоритний кратер, віком близько 400 – 430 мільйонів років.



Місце падіння метеориту в Україні – Іллінецька астроблема / Фото liveinterne

Численні наукові дослідження довели, що Іллінецький кратер має космічне походження та тепер є природним свідченням планетарного масштабу – зіткнення Землі з кометою або астероїдом.

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Через масштабне зіткнення утворився кратер з первинним діаметром близько 7 кілометрів і глибиною до 600 – 800 метрів. Космічне тіло, за припущеннями вчених, важило близько 40 мільйонів тонн, а в діаметрі могло досягати 300 метрів.

До речі, у 1974 році тут вперше були знайдені діаманти! Це лише другий кратер на Землі, де були виявлені ці дорогоцінні камені.



Діамантова печера на території Іллінецького кратера / Фото lovi-moment.com.ua

Найбільший у світі агат, який утворився в результаті зіткнення з метеоритом, відшукали також тут. Зараз він перебуває на експозиції в Берлінському музеї.

Додамо, що знайдені в цій унікальній місцевості уламки метеорита дуже високо цінуються у всьому світі. Наприклад, уламок, вагою в 3 кілограми, який зберігають у Вінницькому планетарії, оцінюють в 200 тисяч доларів. Туристи, які хочуть відвідати Іллінецьку астроблему, можуть спробувати власноруч знайти шматочок стародавнього метеорита.

Скіфські вали, або Немирівське городище

Скіфські вали, або Немирівське городище – це справжня перлина історичних артефактів, древніх легенд, міфів та доказів величності скіфів. Це – одне з найбільших міст скіфського часу (ранньої Залізної доби України), розташоване поміж Дністром і Дніпром.



Скіфські вали на Вінничині / Фото wikipedia.org

Земляні вали тут ще й дотепер подекуди сягають 7 – 9 метрів висоти, завширшки – 32 метри, а по периметру їхня протяжність сягає до 4,5 кілометрів. Первинна висота валів становила понад 30 метрів.

Деякі історики датують Немирівське городище 7 – 5 століттям до нашої ери та вважають, що ці землі були місцем перебування скіфів. Доказів цьому – безліч: численні розкопки свідчать про те, що ці місця населяли древні народи. Вони залишили після себе бронзові та кістяні наконечники стріл, гончарні вироби, бронзові прикраси, предмети побуту та багато іншого.

Немирів

Містечко Немирів прославилось на всю Україну своїми досягненнями у виробництві алкогольних напоїв, проте це ще й надзвичайно мальовничий куточок Вінничини.

При в’їзді до міста з боку траси на березі річки стоїть одна з візитівок Немирова – паровий млин-електростанція. Його збудували у 1905 році чеські майстри за проектом архітектора Пехера.



Одна із візитівок Немирова – колоритний паровий млин-електростанція / Фото zabytki.in.ua

Одна з перших електростанцій в Україні має форми модернізованого центральноєвропейського бароко.

Проте головною окрасою міста є палац княгині Марії Щербатової.

Внучка Болеслава Потоцького, Марія, у 1880 році наказала розібрати старий палац та звести нову резиденцію. Будівництво палацу здійснювалося дуже довго – з 1885 по 1917 рік. Графиня декілька разів змінювала архітекторів, оскільки хотіла, щоб вони втілили її мрію – збудували палац, який вона колись бачила в Англії.



Вражаюча резиденція княгині Щербатової / Фото wikimedia.org

Будувався палац так довго ще й тому, що ворожка напророкувала Щербатовій смерть по завершенню будівництва.

До слова, кінцевого вигляду палацу княгині так і не довелося побачити – її спіткала трагічна доля: Марію Щербатову разом із сином Дмитром і донькою Олександрою у січні 1920 року розстріляв п'яний червоноармієць.

Резиденція Щербатової у Немирові вражає своєю розкішшю, тут збереглося первісне планування і більшість деталей декору.

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Палац оточує величезний парк, який після 1885 року переробили на пейзажний. Згодом він розрісся і зараз його площа складає 85 гектарів. У цій мальовничій місцевості росте понад 150 видів дерев.

Тульчин

Тульчин – ще одне, на перший погляд, провінційне, проте насправді славетне та відоме багатою історією містечко на Вінниччині.

Головною його окрасою є палац Потоцьких, зведений у 1785 році. Його ще називають Подільським Версалем та Верхнім палацом. У палаці раніше розташовувались: театр, манеж, бібліотека, картинна галерея, турецькі лазні, велика оранжерея та ландшафтний парк. Але, на жаль, на початку 20 століття велику частину історичних споруд зруйнували. Проте деякі будівлі збереглись непогано – з первинним плануванням, колонами і навіть величезним родинним гербом на одному з фасадів. Під маєтком є розгалужена система підземних ходів, які ведуть до інших об'єктів мальовничого містечка.



Палац Потоцьких у Тульчині / Фото ua-archi.livejournal.com

До пандемії коронавірусу на території палацу проводили щорічний фестиваль оперної музики Opera Fest Tulchyn. Цей фестиваль був однією з найбільш гучних оперних подій в Європі та найбільшою в Україні.

Музей-квартира Миколи Леонтовича

Ще одним знаковим місцем у Тульчині є музей-квартира видатного українського композитора Миколи Леонтовича.



Музей-квартира славетного українського композитора Леонтовича / Фото our-travels.info

Цікаво, що саме у Тульчині була створена композиція "Щедрик", яку у світі знають як "Carol of the Bells". До речі, у червні 2018 року у Тульчині відкрили пам’ятник, присвячений славнозвісній мелодії.

Село Печера

Якщо ви зібралися в Тульчин, рекомендуємо обов’язково відвідати село Печера, розташоване неподалік від районного центру. Населений пункт вражає мальовничістю краєвидів: село розташоване на схилах Південного Бугу. Ріка у цій місцині з обох сторін затиснута поміж скель та утворює каскад порогів.



Південний Буг у селі Печера / Фото pizzatravel.com.ua

Також у селі розташований шедевр видатного київського архітектора Владислава Городецького – мавзолей-каплиця Потоцьких-Свейковських.



Каплиця, спроектована Городецьким у селі Печера на Вінничині / Фото lowcost.ua

Черепашинецький кар'єр

Недалеко від міста розташоване село Черепашинці. Воно відоме завдяки своєму відомому кар'єру, яке не поступається виглядом заморським курортам!



Неймовірний кар'єр на Вінниччині / Фото dobovo.com

Вода в озері прозора та має блакитно-бірюзове забарвлення, а саму водойму оточують мальовничі скелясті береги та рослинність.



Прекрасний краєвид водойми у Черепашинцях / Фото kazatin.com

Береги навколо кар'єру глиняні та піщані урвища, які мають висоту до 8 метрів. Проте, тут є й пологий пляж.