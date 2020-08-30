У світі є безліч музеїв на різну тематику. Але є й такі, в існування яких складно повірити!

Редакція 24 каналу зробила підбірку дуже незвичайних музеїв, які є майже в кожному куточку світу.

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Музей брехні, Німеччина

У Музеї брехні головним гаслом вважають фразу "Не вірте своїм очам". І до цих слів таки варто прислухатися! Як каже засновник осередку тотальної неправди Райнхард Цабка, тут – все підробка.

Наприклад, якщо ви думаєте, що це старовинна таємнича будівля, якій на перший погляд років 200, – то це повна брехня! Насправді, музею всього кілька десятків років.



Музей брехні у Киріці / Фото: arthuss.com.ua

В розпорядженні гостей музею десять залів "сурогатної реальності", де живуть своїм життям і вуса Гітлера, і відрізане вухо Ван Гога, і казковий літаючий килим.



Літаючий килим та інші експонати у Музеї брехні / Фото: venividi

А коли ви переступаєте поріг музею, вас частують справжнісіньким зіллям, яке дарує вічну молодість, та неймовірно смачним тортом. А вся експозиція музею дісталась його директору у спадок від правнучки барона Мюнхаузена.

Музей каналізації, Франція

Музей каналізації – місце доволі незвичне і з ароматом зовсім не парфумним. Проте, це унікальна нагода дослідити невеличку ділянку функціонуючої каналізаційної системи міста, яка спроможна відкинути вас назад у часі. Адже ви маєте можливість пройтися тунелями, які проклали майже два століття тому.



З каналізаційної системи у Парижі зробили музей / Фото: fishki.net

Для вразливих туристів облаштували спеціальні пандуси. Також туристичні ділянки тунелів забезпечують світлом та подачею свіжого повітря.

В галереях "підземного царства" відвідувачам/відвідувачкам пропонують оглянути окремі механізми, устаткування, комп’ютерні системи моніторингу. А моніторити є що – на сьогодні довжина каналізаційної системи Парижу досягає 2100 кілометрів.

Цікаво, що цьому антиподу парфумерній індустрії відомий письменник Віктор Гюго присвятив 50 сторінок свого роману "Знедолені". Також каналізацію міста згадали в своїх роботах Умберто Еко в "Маятнику Фуко" та Гастон Леру в "Привиді опери".

Музей поганого мистецтва, США

Як не дивно, подивитися на роботи горе-митців у бостонському Музеї поганого мистецтва з’їжджаються туристи зі всього світу. Девіз музею – наше мистецтво занадто погане, аби його ігнорували.

У 1993 році музей відкрив антиквар Скотт Вілсон, діставши першу картину – "Люсі в полі з квітами" – зі смітника.

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Три виставкові зали налічують близько 600 експонатів і вісім тисяч відвідувачів/відвідувачок на рік. Вони тематично розбиті на блоки – "Під кайфом", "Нікчемні риси" і "Малосимпатичні пейзажі та натюрморти".



Музей поганого мистецтва у Бостоні / Фото: homsk.com

Як зазначають в музеї, щомісяця вони отримують заявки від 20 художників, але позначку "найгірші" проходять лише п’ять з них.

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Та не думайте, що зберігати "мистецьке сміття" справа із легких. Одного разу з музею викрали картину. За повернення "жахливої пропажі" призначили винагороду розміром 6,5 мільйона доларів. Проте полотно, мабуть, дуже припало злодіям до душі, і ні за які гроші вони його віддавати не хотіли. Адже "викидень культури" так і не повернули.



Дивні і "не дуже" картини з музею / Фото: today.com

Музей шепоту, США

З назви музею і не одразу зрозумієш, що шепотіти всередині нікому. Адже це похмура будівля з височезними стелями та моторошною атмосферою, де зберігаються людські заспиртовані патології.



У Музеї шепоту зберегіються страшні, а часом і огидні речі / Фото: morbidanatomy.blogspot.com

Біологічні аномалії можуть бути цікавими з медичної точки зору. Проте інші люди можуть зазнати глибокого емоційного потрясіння через споглядання направду потворних експонатів.



Музей шепоту / Фото: pinterest

Музей розбитих сердець, Хорватія

Музей, присвячений "залишкам" нещасного кохання, заснувала розлучена пара Олінка Вістіце і Дражен Грубісіч.

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Музей розбитих сердець / Фото: аrt-holst.com.ua

Експозиція складається з предметів, наданими екс-закоханими. Так, в музеї можна побачити навіть сокиру, яким дівчина розтрощила речі своєї подруги. Також є і досить тривіальні, але приватні речі – іграшки, листи, світлини.

Цікаво, що кожний експонат супроводжується історіями невдалого любовного досвіду. Таким чином організатор та організаторка хотіли надати музею своєрідного терапевтичного ефекту, аби допомогти парам пережити розрив стосунків.

Музей спідньої білизни, Бельгія

Екстравагантний музей зацікавить тих, кому імпонують пікантні експонати. Адже в цьому осередку спіднього представлені елементи одягу зірок шоу-бізу та політиків, які хоч раз в своєму житті одягали те, що подарували музею.

До речі, цей важливий факт підтверджують спеціальні сертифікати.

Проте охочих віддати "брудну білизну" на добрі наміри музею знайшлося не так вже й багато. Кілька десятків експонатів вмістилися в одній виставковій залі.

У музеї розмістилися й фотоколажі спідньої білизни. Власник арт-центру – художник Жан Бюкуа – особливо пишається колажем із зображенням екс-президента Франції Ніколя Саркозі та його трусами.



Гордість музею – труси Ніколя Саркозі / Фото: lanouvellegazette.be

Музей сексу, Нідерланди

З 1985 року перший в світі Музей сексу в Амстердамі вабить безліч туристів і туристок.

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В музеї вам, звісно, не запропонують взяти участь в "приватних експериментах", але, щонайменш, здивують та вдосталь полоскочуть вашу фантазію. Адже цей храм Венери наповнений численними еротичними зображеннями, манекенами, муляжами, статуетками, сувенірами та навіть секс-атракціонами.



Музей сексу / Фото: twitter.com

Варто зазначити, що вхід до осередку секс-культури суворо 18+.

Музей фалосів, Ісландія

З назви зрозуміло, яку саме експозицію пропонує ісландський музей. Але треба уточнити, що природознавчий музей спеціалізується на вивченні статевих органів тварин та ссавців. Починаючи з 1974 року, колекція поповнювалася пенісами і вже налічує 280 експонатів.

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Музей фалосів / Фото: warnet.ws

Найбільшим – є частина статевого органу синього кита довжиною 170 сантиметрів та вагою 70 кілограмів. А весь орган мав би довжину 12 метрів та важив би 900-1500 кілограмів. Найменший експонат – пеніс хом’яка довжиною 2 міліметри. Щоб його роздивитись (якщо вам це треба), необхідно використати збільшувальне скло.

Цікаво, що в секції ісландського фольклору можна побачити член водяного, якого ніби піймали у ХVIII столітті, ельфа та "різдвяного хлопчика", якого вважають родичем Санта Клауса.



Музей фалосів / Фото: pinterest

В 2011 році експозиція поповнилась чоловічим статевим органом.

Музей волосся, Туреччина

Якщо ви маєте неприродні почуття до волосся, то турецький музей запропонує вам 16 тисяч екземплярів для детального огляду. Він цією справою займається ще з 1979 року. Правда, невідомо навіщо.

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Музей волосся / Фото: easemytrip.com

Колись це була гончарня. Існує навіть оповідка, що її власник – Чез Галіп – заснував музей через розбите в юності серце. Ніби його кохана мала поїхати з міста і на згадку про себе залишила прядку волосся. Галіп розповідав цю історію відвідувачам та відвідувачкам гончарні, і вони через емпатію почали й самі лишати там прядки волосся. З часом його назбиралося стільки, що довелося відкрити цілий музей.



Експонати у Музеї волосся / Фото: poznavatelno.net

Музей смерті, США

Для тих, кому не терпиться побачити, як виглядає смерть, існує спеціальний музей – так би мовити, для наочності.



Музей смерті / Фото: onetwotrip.com

З 1995 року портал "потойбічного життя" збирає експонати, які під різним кутом розкривають тему смерті. Тут можна побачити сцени масових самогубств, вбивств, "чорні" малюнки, голови, які злетіли з гільйотини, механізми для покарання.

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Тож місце це не для слабкодухих. Музей радо приймає всіх охочих, проте табличка біля каси не рекомендує відвідувати музей дітям, вагітним та людям із слабкою нервовою системою.

Музей сміття, США

Експонати для музею його власники шукали не деінде, як на сміттєзвалищах. Спочатку артефакти вміщувались в звичайному гаражі, а потім вони так розмножились, що довелося їх поселити в двоповерховому приміщенні.



Музей сміття / Фото: orangesmile.com

Варто зауважити, що до того, як стати сміттям, речі були просто побутовими речами – посуд, меблі, техніка, газети. Але у кожного свій шлях.

Музей марихуани, Нідерланди

В 1991 році музей веселого садівництва відкрив Бен Дронкерс, адже для нього розведення коноплі було справою життя.

Відвідувачі та відвідувачки музею мають змогу дізнатися, як рослину використовували в давнину. Виявляється, марихуану можна було не тільки курити.



Музей марихуани / Фото: taringa.net

Музей пропонує шість тисяч експонатів. Варто зауважити, що деякі з них "живі".

Музей куріння, Франція

У Парижі, недалеко від площі Бастилії, розташований Музей куріння. Він був відкритий у 2001 році, і його ідея – розповісти історію виникнення цієї звички.

На 60 квадратних метрів представлені колекція унікальних курильних трубок, різні сорти тютюну, гравюри, фотографії та млин для висохшого листя. Крім того, в музеї є безліч різних кальянів, шухлядки для зберігання тютюну, гильотинки для сигар, які є антикварними.

Цікаво, що в цьому музеї є невелика теплиця, де вирощують тютюн і кущики помідорів, які теж містять нікотин.



У музеї безліч різних експонатів, які пов'язані із курінням / Фото: tripmydream.ua

Музей бананів, США

У Каліфорнії, США, розташований незвичний Музей бананів. Тут понад 10 тисяч експонатів, які так чи інакше пов'язані з цим фруктом.

Сам музей був заснований у 1976 році. З тих пір члени Banana Club зібрали цілу колекцію цього фрукта в усіх його видах і потрапили до Книги рекордів Гіннеса.

У Музеї бананів є банани зі скла, мила, дерева, кераміки та інших матеріалів, також види різних бананових цукерок і напоїв. Крім того, тут є дивани та софи у вигляді бананів.



Музей бананів у США / Фото: sobaka.ru