Журнал The Guardian присвятив нову обкладинку протестам в Білорусі
Знамените видання The Guardian присвятило обкладинку нового випуску протестам в Білорусі. Таким чином працівники засобу масової інформації підтримали білоруський народ. Зокрема, закцентували увагу на жінках, які сотнями тисяч вийшли на вулиці міст, демонструючи свою силу та незламність.
Обкладинку опублікували сьогодні, 21 серпня, і вона швидко розлетілася мережею. Поки громадяни Білорусі борються із диктатурою Лукашенка, їх підтримують мільйони людей у різних куточках планети.
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На червоному тлі обкладинки зображена жінка з квіткою у руці, яка впевнено дивиться вперед. Надзвичайно промовистим є підпис такого зображення: "Сила квітів: жінки очолюють рух за зміни". У нелегкий для своєї країни час жінки не залишаються осторонь, а беруть участь у протестах, хоча й потерпають від дій силовиків. Вони показують свою силу та незламність, не бояться висловлювати власну думку у боротьбі за демократію.
Нова обкладинка The Guardianото: theguardian.com
Протести в Білорусі: головне
- Після оголошення результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня, сотні людей вийшли на вулиці міст. Причиною мирних акцій протесту стало те, що громадяни не погоджуються з перемогою Олександра Лукашенка та вважають вибори сфальсифікованими.
- Згідно з офіційними даними Лукашенко отримав 80,01%, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.
- Згодом мирні демонстрації переросли у криваві сутички із силовиками. ОМОН жорстоко розганяв та затримував активістів. Дехто з протестувальників просиділи у СІЗО декілька днів. Їм не дозволяли контактувати з рідними. Ба більше, силовики мордували та катувати мітингарів.
- Страйки, демонстрації, мирні мітинги тривають вже 13 днів. Головні вимоги активістів: проведення чесних виборів, звільнення усіх політв'язнів, покарання ОМОНівців, які били та катували демонстрантів.
- Станом на 21 серпня офіційна влада Білорусі підтвердила смерть чотирьох людей, які загинули під час протестів. Правозахисники наголошують, що жертв було більше.