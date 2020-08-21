Знамените видання The Guardian присвятило обкладинку нового випуску протестам в Білорусі. Таким чином працівники засобу масової інформації підтримали білоруський народ. Зокрема, закцентували увагу на жінках, які сотнями тисяч вийшли на вулиці міст, демонструючи свою силу та незламність.

Обкладинку опублікували сьогодні, 21 серпня, і вона швидко розлетілася мережею. Поки громадяни Білорусі борються із диктатурою Лукашенка, їх підтримують мільйони людей у різних куточках планети.

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На червоному тлі обкладинки зображена жінка з квіткою у руці, яка впевнено дивиться вперед. Надзвичайно промовистим є підпис такого зображення: "Сила квітів: жінки очолюють рух за зміни". У нелегкий для своєї країни час жінки не залишаються осторонь, а беруть участь у протестах, хоча й потерпають від дій силовиків. Вони показують свою силу та незламність, не бояться висловлювати власну думку у боротьбі за демократію.



Нова обкладинка The Guardianото: theguardian.com

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