Журнал The Guardian посвятил новую обложку протестам в Беларуси
Знаменитое издание The Guardian посвятило обложку нового выпуска протестам в Беларуси. Таким образом работники средства массовой информации поддержали белорусский народ. В частности, акцентировали внимание на женщинах, которые сотнями тысяч вышли на улицы городов, демонстрируя свою силу и несокрушимость.
Обложку опубликовали сегодня, 21 августа, и она быстро разлетелась по сети. Пока граждане Беларуси борются с диктатурой Лукашенко, их поддерживают миллионы людей в разных уголках планеты.
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На красном фоне обложки изображена женщина с цветком в руке, которая уверенно смотрит вперед. Очень красноречивой является подпись такого изображения: "Сила цветов: женщины возглавляют движение за перемены". В нелегкое для своей страны время женщины не остаются в стороне, а принимают участие в протестах, хотя и страдают от действий силовиков. Они показывают свою силу и несокрушимость, не боятся высказывать собственное мнение в борьбе за демократию.
Новая обложка The Guardianото: theguardian.com
Протесты в Беларуси: главное
- После объявления результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа, сотни людей вышли на улицы городов. Причиной мирных акций протеста стало то, что граждане не согласны с победой Александра Лукашенко и считают выборы сфальсифицированными.
- Согласно официальным данным Лукашенко получил 80,01%, а его главная оппонентка Светлана Тихановская – 10,12%.
- Впоследствии мирные демонстрации переросли в кровавые столкновения с силовиками. ОМОН жестоко разогнал и задерживал активистов. Некоторые из протестующих просидели в СИЗО несколько дней. Им не позволяли контактировать с родными. Более того, силовики пытали и издевались над митингующими.
- Забастовки, демонстрации, мирные митинги продолжаются уже 13 дней. Главные требования активистов: проведение честных выборов, освобождения всех политзаключенных, наказание омоновцев, которые били и пытали демонстрантов.
- По состоянию на 21 августа официальная власть Беларуси подтвердила смерть четырех человек, погибших во время протестов. Правозащитники отмечают, что жертв было больше.