Знаменитое издание The Guardian посвятило обложку нового выпуска протестам в Беларуси. Таким образом работники средства массовой информации поддержали белорусский народ. В частности, акцентировали внимание на женщинах, которые сотнями тысяч вышли на улицы городов, демонстрируя свою силу и несокрушимость.

Обложку опубликовали сегодня, 21 августа, и она быстро разлетелась по сети. Пока граждане Беларуси борются с диктатурой Лукашенко, их поддерживают миллионы людей в разных уголках планеты.

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На красном фоне обложки изображена женщина с цветком в руке, которая уверенно смотрит вперед. Очень красноречивой является подпись такого изображения: "Сила цветов: женщины возглавляют движение за перемены". В нелегкое для своей страны время женщины не остаются в стороне, а принимают участие в протестах, хотя и страдают от действий силовиков. Они показывают свою силу и несокрушимость, не боятся высказывать собственное мнение в борьбе за демократию.



Новая обложка The Guardianото: theguardian.com

Протесты в Беларуси: главное