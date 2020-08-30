В мире есть множество музеев на различную тематику. Но есть и такие, в существование которых трудно поверить!

Редакция 24 канала сделала подборку самых необычных музеев, которые есть почти в каждом уголке мира.

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Музей обмана, Германия

Главный девиз музея – "Не верьте своим глазам". И к нему стоит прислушаться. Ведь здесь, по словам основателя ячейки тотальной лжи Райнхарда Цабки, все подделка.

Например, если вы думаете, что это старинное таинственное здание, которому на первый взгляд лет 200, – это полная ложь! На самом деле, музею всего несколько десятков лет.



Музей обмана в Кирице

В распоряжении посетителей/посетительниц музея десять залов "суррогатной реальности", где живут своей жизнью и усы Гитлера, отрезанное ухо Ван Гога, и сказочный летающий ковер.



Летающий ковер и другие экспонаты в Музее обмана / Фото: venividi

А когда вы переступаете порог музея, вас угощают настоящим зельем, которое дарует вечную молодость, и невероятно вкусным тортом. А вся экспозиция музея досталась его директору по наследству от правнучки барона Мюнхаузена.

Музей канализации, Франция

Как для парфюмерной столицы мира, Музей канализации – место довольно необычное и с ароматом совсем не парфюмным. Однако, это уникальная возможность исследовать небольшой участок функционирующей канализационной системы города, которая способна отбросить вас на несколько веков назад. Ведь вы имеете возможность пройтись по туннелям, которые проложили почти два века назад.



Из канализационной системы в Париже сделали музей / Фото: fishki.net

Для впечатлительных туристов обустроили специальные пандусы. Также туристические участки тоннелей обеспечивают светом и подачей свежего воздуха.

В галереях "подземного царства" посетителям/посетительницам предлагают осмотреть отдельные механизмы, оборудование, компьютерные системы мониторинга. А мониторить есть что – на сегодня протяженность канализационной системы Парижа достигает 2100 километров.

Интересно, что этому антиподу парфюмерной индустрии известный писатель Виктор Гюго посвятил 50 страниц своего романа "Отверженные". Также канализацию города вспомнили в своих работах Умберто Эко в "Маятнике Фуко" и Гастон Леру в "Призраке оперы".

Музей плохого искусства, США

Как ни странно, посмотреть на работы горе-художников съезжаются туристы/туристки со всего мира. В 1993 году музей открыл антиквар Скотт Уилсон, достав первую картину – "Люси в поле с цветами" – с помойки.

В 1993 году музей открыл антиквар Скотт Уилсон, получив первую картину – "Люси в поле с цветами" – с помойки.

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Три выставочных зала насчитывают около 600 экспонатов и восемь тысяч посетителей/посетительниц на год. Они тематически разбиты на блоки – "Под кайфом", "Ничтожные черты" и "Малосимпатичные пейзажи и натюрморты".



Музей плохого искусства в Бостоне / Фото: homsk.com

Как отмечают в музее, ежемесячно они получают заявки от 20 художников, но отметку "худшие" проходят только пять из них.

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Но не думайте, что хранить "художественный мусор" дело из легких. Однажды из музея похитили картину. За возвращение "ужасной пропажи" назначили вознаграждение размером 6,5 миллиона долларов. Однако полотно, видимо, очень пришлось ворам по душе, и ни за какие деньги они его отдавать не хотели. Ведь "выкидыш культуры" так и не вернули.



Странные и "не очень" картины из музея / Фото: today.com

Музей шепота, США

Из названия музея и не сразу поймешь, что шептать внутри никому. Ведь это мрачное здание с высокими потолками и жуткой атмосферой, где хранятся заспиртованные человеческие патологии.



В Музее шепота хранятся страшные, а порой и отвратительные вещи / Фото: morbidanatomy.blogspot.com

Биологические аномалии могут быть интересными с медицинской точки зрения. Однако другие люди могут испытать глубокое эмоциональное потрясение в результате созерцания действительно уродливых экспонатов.



Музей шепота / Фото: pinterest

Музей разбитых сердец, Хорватия

Музей, посвященный "остаткам" несчастной любви, основала разведенная пара Олинка Вистице и Дражен Грубисич.

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Музей разбитых сердец / Фото: аrt-holst.com.ua

Экспозиция состоит из предметов, предоставленными экс-влюбленными. Так, в музее можно увидеть даже топор, которым девушка разбила вещи своей подруги. Также есть и достаточно тривиальные, но частные вещи – игрушки, письма, фотографии.

Интересно, что каждый экспонат сопровождается историями неудачного любовного опыта. Таким образом организатор и организаторша хотели предоставить музею своеобразного терапевтического эффекта, чтобы помочь парам пережить разрыв отношений.

Музей нижнего белья, Бельгия

Экстравагантный музей заинтересует тех, кому импонируют пикантные экспонаты. Ведь в этом очаге исподнего представлены элементы одежды звезд шоу-бизнеса и политиков, которые хоть раз в своей жизни надевали то, что подарили музею.

Кстати, этот важный факт подтверждают специальные сертификаты.

Однако желающих отдать "грязное белье" на добрые намерения музея нашлось не так уж и много. Несколько десятков экспонатов уместились в одном выставочном зале.

В музее находятся и фотоколлажи нижнего белья. Владелец арт-центра – художник Жан Бюкуа – особенно гордится коллажем с изображением экс-президента Франции Николя Саркози и его трусами.



Гордость музея – трусы Николя Саркози / Фото: lanouvellegazette.be

Музей секса, Нидерланды

С 1985 года первый в мире Музей секса в Амстердаме привлекает множество туристов и туристок.

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В музее вам, конечно, не предложат поучаствовать в "частных экспериментах", но, как минимум, удивят и вдоволь разыграют вашу фантазию. Ведь этот храм Венеры наполнен многочисленными эротическими изображениями, манекенами, муляжами, статуэтками, сувенирами и даже секс-аттракционами.



Музей секса / Фото: twitter.com

Стоит отметить, что вход в организации секс-культуры строго 18+.

Музей фаллосов, Исландия

Из названия понятно, какую именно экспозицию предлагает исландский музей. Но надо уточнить, что природоведческий музей специализируется на изучении половых органов животных и млекопитающих. Начиная с 1974 года, коллекция пополнялась пенисами и уже насчитывает 280 экспонатов.

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Музей фаллосов / Фото: warnet.ws

Крупнейший – часть полового органа синего кита длиной 170 сантиметров и весом 70 килограммов. А весь орган имел бы длину 12 метров и весил бы 900-1500 килограммов. Самый маленький экспонат – пенис хомячка длиной 2 миллиметра. Чтобы его разглядеть (если вам это нужно), необходимо использовать увеличительное стекло.

Интересно, что в секции исландского фольклора можно увидеть член водяного, которого якобы поймали в 18 веке, эльфа и "рождественского мальчика", которого считают родственником Санта Клауса.



Музей фаллосов / Фото: pinterest

В 2011 году экспозиция пополнилась мужским половым органом.

Музей волос, Турция

Если вы имеете неестественные чувства к волосам, то турецкий музей предложит вам 16 тысяч экземпляров для детального осмотра. Он этим делом занимается еще с 1979 года. Правда, неизвестно зачем.

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Музей волос / Фото: easemytrip.com

Когда-то это была гончарня. Существует даже сказка, что ее владелец – Чез Галип – основал музей по причине разбитого в юности сердца. Будто бы его возлюбленная должна была уехать из города и на память о себе оставила прядь волос. Галип рассказывал эту историю посетителям и посетительницам гончарни, и они из-за эмпатии начали и сами оставлять там прядки волос. Со временем у него накопилось столько, что пришлось открыть целый музей.



Музей волос / Фото: poznavatelno.net

Музей смерти, США

Для тех, кому не терпится увидеть, как выглядит смерть, существует специальный музей – так сказать, для наглядности.



Музей смерти / Фото: onetwotrip.com

С 1995 года портал "загробной жизни" собирает экспонаты, которые под разным углом раскрывают тему смерти. Здесь можно увидеть сцены массовых самоубийств, убийств, "черные" рисунки, головы, которые слетели с гильотины, механизмы для наказания.

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Поэтому место это не для слабонервных. Музей радушно принимает всех желающих, однако табличка у кассы не рекомендует посещать музей детям, беременным и людям со слабой нервной системой.

Музей мусора, США

Экспонаты для музея его владельцы искали не иначе как на свалках. Сначала артефакты помещались в обычном гараже, а потом они стали таким великим множеством, что пришлось их поселить в двухэтажном помещении.



Музей мусора / Фото: orangesmile.com

Стоит заметить, что до того, как стать мусором, вещи были просто бытовыми вещами – посуда, мебель, техника, газеты. Но у каждого свой путь.

Музей марихуаны, Нидерланды

В 1991 году музей веселого садоводства открыл Бен Дронкерс, ведь для него разведение конопли было делом жизни.

Посетители и посетительницы музея имеют возможность узнать, как растение использовали в древности. Оказывается, марихуану можно не только курить.



Музей марихуаны / Фото: taringa.net

Сегодня музей предлагает шесть тысяч экспонатов. Стоит заметить, что некоторые из них "живые".

Музей курения, Франция

В Париже, недалеко от площади Бастилии, расположен Музей курения. Он был открыт в 2001 году, и его идея – рассказать историю возникновения этой привычки.

На 60 квадратных метров представлены коллекция уникальных курительных трубок, разные сорта табака, гравюры, фотографии и мельница для высохшей листьев. Кроме того, в музее есть множество различных кальянов, ящички для хранения табака, гильотинка для сигар, которые являются антикварными.

Интересно, что в этом музее есть небольшая теплица, где выращивают табак и кустики помидоров, которые тоже содержат никотин.



В музее множество различных экспонатов, связанных с курением / Фото: tripmydream.ua

Музей бананов, США

В Калифорнии, США, расположен необычный Музей бананов. Здесь более 10 тысяч экспонатов, которые так или иначе связаны с этим фруктом.

Сам музей был основан в 1976 году. С тех пор члены Banana Club собрали целую коллекцию этого фрукта всех его видов и попали в Книгу рекордов Гиннеса.

В Музее бананов есть бананы из стекла, мыла, дерева, керамики и других материалов, а также виды различных банановых конфет и напитков. Кроме того, здесь есть диваны и софы в виде бананов.



Музей бананов в США / Фото: sobaka.ru