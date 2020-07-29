Винсент Ван Гог – один из величайших художников в мире, который стоит рядом с Леонардо да Винчи и Пабло Пикассо. Он пробовал себя в разных профессиях и лишь в 27 лет нашел свое призвание в рисовании. О том, каким был творческий путь художника, – читайте в материале журналистов LifeStyle 24 по случаю 130 годовщины со дня его смерти.

Будущий художник родился 30 марта 1853 года в селе Гроот-Зюндерт в Нидерландах. Когда Винсенту исполнилось 11 лет, его перевели из сельской школы в интернат в другом городе. Там он чувствовал себя некомфортно, ему казалось, что он брошен, и мальчик не хотел проявлять свой талант. Он даже не представлял, что о нем будет знать весь мир. Какие трудности на пути к признанию прошел Ван Гог – читайте в материале 24 канала.

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Интересное из биографии

Винсент Ван Гог в детстве ничем не отличался от других детей. И учебе также не хотел уделять время. Он в течение длительного времени пытался найти себя, пробовал себя в разных сферах. В 16-летнем возрасте Винсент даже работал стажером в художественно-торговой фирме своего дяди. Позже его направили в Гаагский филиал, впоследствии попал в Лондон. Именно в этом городе он открыл для себя Британский музей и Национальную галерею. Там увлекся произведениями Жана-Франсуа Милле и Жюля Бретона.

Впоследствии будущий художник переехал во Францию. Оттуда он писал письма своему брату Тео, которые были наполнены библейскими цитатами и отчетами о церковных службах. Этот период его жизни называют наиболее религиозным. Через некоторое время он уволился из художественной фирмы, несмотря на живой интерес к искусству.

После возвращения в Англию голландец работал помощником учителя в школе-интернате для мальчиков. Однако эта работа не оплачивалась. Свой заработок он нашел в частном образовательном учреждении, где не было никаких перспектив. На Рождество приехал домой и уже не стал возвращаться назад. Устроился в книжный магазин неподалеку от Роттердама продавцом.

В 24-летнем возрасте он снова начинает интересоваться религией и принимает решение изучать теологию. Однако вступительный экзамен ему не удалось сдать, поскольку не было дисциплины для учебы. Он долго искал себя, не мог определиться с профессией и только в 27 лет начал творческий путь художника.

Психическое расстройство

Известно, что Винсент Ван Гог страдал от нарушений психики. Ему приписывают биполярное и пограничное расстройство личности, а также были приступы психоза. Несколько раз он даже добровольно отправлялся на лечение в психиатрическую больницу. Именно в одной из них – в Сен-Реми – он написал знаменитую на весь мир картину "Звездная ночь". Позже в письме к брату Тео он рассказывал, что вдохновился пейзажем, который увидел из окна своей палаты.

В это утро я выглянул из окна и увидел окружающий ландшафт задолго до рассвета, когда на небе была одна-одинешенька утренняя заря, которая казалась очень большой. Добиньи и Руссо уже ее рисовали, выражая всю присущую ей интимность, весь необъятный покой и величественность, но также добавляя к картине что-то очень личное, что-то отчаянное. К таким эмоциям я не испытываю отвращения,

– писал Ван Гог.

Винсент Ван Гог "Звездная ночь" / Фото из открытых источников

Сама же картина была написана днем. На полотне Ван Гог изобразил все свои эмоции. Также к реальности добавил вымышленные элементы. В частности, город у подножия Малых Альп. Таким образом он стремился поместить на картину воспоминания о тех голландских селениях, по которым любил прогуливаться в юности.

В 1889 году в той же психбольнице художник написал автопортрет. Внимание привлекают стеклянные глаза, что прорезают в кипящей жизни две дырки для пустоты. В них видим яростное отчаяние, которое невозможно скрыть.

Автопортрет Винсента Ван Гога / Фото из открытых источников

Самоубийство

Однажды к Ван Гогу приехал Тео с женой и ребенком. Поскольку он был очень одиноким, то провел замечательный день в семейном кругу и насладился этим временем. Через месяц Винсент решил сам отправиться к брату в Париж. Там братья поссорились из-за денег и условий, в которых Тео хранил картины Ван Гога в Париже. Он почувствовал, что стал бременем для брата и в тот же день уехал обратно.

Вечером 27 июля 1890 года Ван Гог вышел из дома. Он взял мольберт и краски и направился к пшеничному полю. Там достал одолженный у кого-то револьвер и выстрелил себе в грудь. Винсент получил тяжелое ранение, однако смог добраться до отеля, где его нашел доктор Гаше. Он позвонил Тео и тот приехал на следующий день. Последние минуты своей жизни художник сжимал руку брата. Именно Тео услышал последние слова Ван Гога: "Мне хотелось бы уйти из жизни вот так". Ночью у художника случился эпилептический приступ, а уже 29 июля 1890 года он ушел из жизни.

Самые известные полотна



Винсент Ван Гог "Спальня в Арле" / Фото из открытых источников



Винсент Ван Гог "Сеятель и заходящее солнце" / Фото из открытых источников



Винсент Ван Гог "Пшеничное поле с воронами" / Фото из открытых источников



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