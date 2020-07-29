Вінсент Ван Гог – один із найвизначніших художників у світі, який стояв поруч із Леонардо да Вінчі та Пабло Пікассо. Він пробував себе у різних професіях і лише у 27 років віднайшов своє покликання у малюванні. Про те, яким був творчий шлях митця – читайте у матеріалі журналістів LifeStyle 24 з нагоди 130 роковин із дня його смерті.

Майбутній художник народився 30 березня 1853 року в селі Гроот-Зюндерт у Нідерландах. Коли Вінсенту виповнилося 11 років, його перевели із сільської школи до інтернату в іншому місті. Там він почувався некомфортно, йому здавалося, що він покинутий і не хотів проявляти свого таланту. Він навіть не уявляв, що про нього знатиме увесь світ. Які труднощі на шляху до визнання пройшов Ван Гог – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Цікаве з біографії

Вінсент Ван Гог в дитинстві нічим не відрізнявся від інших дітей. І навчанню також не хотів приділяти час. Він протягом тривалого часу намагався віднайти себе, пробував себе у різних сферах. У 16-річному віці Вінсент навіть працював стажером у художньо-торговій фірмі свого дядька. Пізніше його направили до гаазької філії, згодом потрапив до Лондона. Саме у цьому місті він відкрив для себе Британський музей і Національну галерею. Там захопився творами Франсуа Мілле та Жюль Бретон.

Згодом майбутній митець переїхав до Франції. Звідти він писав листи своєму братові Тео, які були наповнені біблійними цитатами та звітами про церковні служби. Цей період його життя називають найбільш релігійним. Через деякий час він звільнився з художньої фірми, незважаючи на жвавий інтерес до мистецтва.

Після повернення до Англії, голландець працював помічником вчителя у школі-інтернаті для хлопчиків. Проте ця робота не оплачувалася. Свій заробіток він знайшов у приватному освітньому закладі, де не мав жодних перспектив. На Різдво приїхав додому і вже не став повертатися назад. Влаштувався у книжковий магазин неподалік Роттердама продавцем.

У 24-річному віці він знову починає цікавитися релігією і приймає рішення вивчати теологію. Проте вступний іспит йому не вдалося скласти, оскільки не було дисципліни до навчання. Він довго шукав себе, не міг визначитися із професією і лише у 27 років почав творчий шлях митця.

Психічний розлад

Відомо, що Вінсент Ван Гог страждав від порушень психіки. Йому приписують біполярний та пограничний розлад особистості, а також були наявні напади психозу. Декілька разів він навіть добровільно відправлявся на лікування до психіатричних лікарень. Саме в одній із них – у Сен-Ремі – він написав знамениту на увесь світ картину "Зоряна ніч". Пізніше у листі до брата Тео він розповідав, що надихнувся пейзажем, який побачив із вікна своєї палати.

Цього ранку я виглянув з вікна і побачив довколишній ландшафт задовго до світанку, коли на небі була одна-однісінька ранкова зоря, яка здавалася дуже великою. Добіньї і Руссо уже її малювали, виражаючи усю властиву їй інтимність, увесь неосяжний спокій і величність, але також додаючи до картини щось дуже особисте, щось розпачливе. До таких емоцій я не відчуваю відрази,

– писав Ван Гог.



Вінсент Ван Гог "Зоряна Ніч" / Фото з відкритих джерел

Сама ж картина була написана вдень. На полотні Ван Гог зобразив усі свої емоції. Також до реальності додав вигадані елементи. Зокрема, місто біля підніжжя Малих Альп. Таким чином він прагнув помісти на картину спогади про ті голладські села, у яких полюбляв прогулюватися в юності.

У 1889 році у тій самій психлікарні митець написав автопортрет. Увагу привертають скляні очі, що прорізають у киплячому житті дві дірки для порожнечі. У них бачимо лютий розпач, який неможливо приховати.



Автопортрет Вінсента Ван Гога / Фото з відкритих джерел

Самогубство

Одного разу до Ван Гога приїхав Тео з дружиною і дитиною. Оскільки він був дуже самотнім, то провів чудовий день в родинному колі та насолодився цим часом. Через місяць Вінсент вирішив сам відправитися до брата в Париж. Там брати посварилися через гроші та умови, у яких Тео зберігав картини Ван Гога в Парижі. Він відчув, що став тягарем для брата і того ж дня поїхав назад.

Ввечері 27 липня 1890 року Ван Гог вийшов з дому. Він взяв мольберт і фарби та попрямував до пшеничного поля. Там дістав позичений у когось револьвер і вистрілив собі у груди. Вінсент зазнав важкого поранення, проте зміг дістатися до готелю, де його знайшов доктор Гаше. Він залетефонував Тео і той приїхав наступного дня. Останні хвилини свого життя художник стискав руку брата. Саме Тео почув останні слова Ван Гога: "Мені хотілося б піти з життя ось так". Вночі у митця стався епілептичний напад, а вже 29 липня 1890 року він пішов з життя.

Найвідоміші полотна



Вінсент Ван Гог "Спальня в Арлі" / Фото з відкритих джерел



Вінсент Ван Гог "Сіяч і призахідне сонце" / Фото з відкритих джерел



Вінсент Ван Гог "Пшеничне поле з круками" / Фото з відкритих джерел



Вінсент Ван Гог "Портрет доктора Гаше" / Фото з відкритих джерел



Вінсент Ван Гог "Арлезіанка" / Фото з відкритих дже рел



Вінсент Ван Гог "Портрет Арманда Руліна" / Фото з відкритих джерел