Черкасская область расположена в самом сердце Украины, и там действительно есть на что посмотреть и где отдохнуть. О самых удивительных местах области - читайте в нашем материале.

Неприметная, на первый взгляд, Черкасчина на самом деле может удивить ярого путешественника – здесь и невероятной красоты природа; и недоступные и уникальные памятники архитектуры; и богатая история, которая тянется еще со времен Триполья.

Больше регионов в спецпроекте: Живописная Украина: самые красивые уголки страны, которые стоит увидеть



Черкасская область: что стоит посетить

Географический центр Украины расположен в небольшом селе Марьяновка Черкасской области. Поэтому эту область можно смело называть сердцем Украины.



Село Марьяновка / Фото: esu.com

Черкассы

Не менее впечатляет и история главного города области – в Черкассах когда-то был немалый порт, который принимал пароходы со всей Европы. Портом служил нынешний микрорайон Таможня, который в конце 19 – начале 20 века был настоящим городом. Сейчас судоходство не так распространено, впрочем наведаться в город стоит, чтобы сполна насладиться красотой Днепра.

Живописная дорога в Черкассы

Буддистский храм "Белый лотос"

Еще одной изюминкой уютных Черкасс является буддистский храм "Белый лотос". Он единственный такой в Украине.

Храм построили за прообразом одного из самых известных буддистских храмов, который расположен в Лаосе.

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"Белый лотос" является одним из крупнейших буддистских храмов Европы

Буцкий каньон

"Маленькая Швейцария" – именно так еще часто называют Буцкий каньон. Этому уникальному гранитному каньону уже более двух миллиардов лет. Он образовался тогда, когда только формировались почвы нашей планеты.

На территории каньона также есть еще водопад Вир.

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Буцкий каньон –гранитове чудо Украины

Лесковский дворец

Недоступный для посещения, впрочем достойный, чтобы быть увиденным. Лесковский дворец расположен неподалеку от города Монастырище. Возведенный в 19 веке, дворец прекрасно сохранился до наших дней.

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Впрочем, к сожалению, пока он принадлежит Министерству обороны и недоступен для посещения.

Леськовский дворец с высоты птичьего полета / Фото: twitter.com/ukrainer

Национальный дендропарк "Софиевка"

Ландшафтное произведение искусства, которое известно по всей Европе – это дендропарк "Софиевка". Парк был сооружен в 18 веке графом Станиславом Потоцким для его возлюбленной.

В парке много величественных статуй, миловидные водоемы, а также в "Софиевке" растут десятки редких деревьев, привезенных из Азии и Италии. Именно отсюда немало уникальных видов были распространены в Украине. Сам парк расположен в Умани.

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"Софиевка" в любое время года / Фото: myukraine.org.ua

Мотронинский монастырь

В селе Мельники можно встретить легендарный Мотронинский монастырь. Впервые его построили еще в 1036 году на территории скифского древнерусского городища. С тех пор монастырь неоднократно разрушали и восстанавливали.

Согласно легендам, монастырь имеет разветвленную систему подземных ходов. Также здесь собирал материалы для знаменитых "Гайдамаков" Тарас Шевченко.

Мотронинский монастырь открыт для посетителей / Фото: ua.igotoworld.com

Достоин внимания и Холодный Яр, в котором расположен монастырь. Место усеяно памятниками и старинными находками разных эпох – здесь есть и скифские курганы, и остатки трипольских поселений, и могилы украинских казаков.



Пейзажи Холодного Яра / Фото: mapio.net

Чигирин и Суботов

Чигрин и Сабитов – легендарные места казацкой славы Украины. Чигирин был гетманской столицей Богдана Хмельницкого, а Сабитов – семейным хутором атамана. Здесь сохранилась Ильинская церковь, в которой размещена усыпальница гетмана. Ее можно узнать, если вспомнить как выглядит пятигривневая купюра.

Церковь в селе Суботов / Фото: Татяна Чернецкая

В Чигирине стоит осмотреть комплекс зданий резиденции Богдана Хмельницкого, церковь Святых апостолов Петра и Павла, реконструкцию башни бастиона Дорошенко.

Места казацкой славы / Фото: Татяна Чернецкая

Заповедник "Трахтемиров"

Трахтемировский полуостров еще недавно был "оккупирован" власть имущим, однако в 2014-м его территория стала доступной для всех. Сейчас посмотреть на охотничий дом олигарха может каждый – он стоит неухоженным.

Охотничий домик на Трахтемирове

Прежде Трахтемиров славился живописной природой и древней историей. Сейчас здесь можно встретить многочисленные могилы казаков.

Интересно и здание недостроенной Каневской ГАЭС, на территорию которой можно свободно попасть. Почти 30 лет забвения предоставили сооружению грозного постапокалиптического вида.

Пейзажи заповедника "Трахтемиров" / Фото: studway