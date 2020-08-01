У многих слово "каньон" вызывает ассоциации с Диким Западом. Но не обязательно ехать в Колорадо, чтобы полюбоваться величием природы. В Украине также есть на что посмотреть.

Редакция 24 канала сделала подборку величайших каньонов Украины, которые завораживают своей красотой.

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6 самых красивых каньонов Украины

Актовский каньон

В Николаевской области более 3 миллионов лет назад образовался гранитный массив. Человек на эту территорию пришел более 17 тысяч лет назад.

Сейчас это место получило название Актовский каньон и расположен на реке Мертвовод. Также он входит в состав Национального природного парка "Бугский Гард" и регионального ландшафтного парка "Гранитно-Степное Побужье".

Актовский каньон / Фото: myukraine.org.ua

Арбузинський каньон

Рядом с селом Трикраты в Николаевской области на реке Арбузинка расположен Арбузинський каньон.

Этот каньон имеет только большие пестрые валуны, ведь образовался он в скалах вулканического происхождения из-за водной эрозии протоков реки Южный Буг. Кстати, вулкан, который создал эти скалы, еще не полностью остыл, поэтому почва здесь почти никогда не промерзает.

Его очень часто называют Малым Актовским каньоном, ведь они расположены неподалеку друг от друга.

Арбузинский каньон / Фото: location4film.com.ua

Букский каньон

В Черкасской области, на реке Горный Тикич, расположился Букский каньон.

Длина каньона около 2,5 километров, а ширина – 80 метров. Букский каньон образовался в протерозойских гранитах, примерный возраст которых составляет 2 миллиарда лет.

Одна из скал названа в честь выдающегося украинского ученого-петрографа Сергея Родионова – Скала Родионова. Букский каньон напоминает скандинавские фьорды.

Букский каньон / Фото: tamtour.com.ua

Днестровский каньон

Этот каньон образовался вдоль реки Днестр. Он расположен на границе 4 областей: Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой.

Общая длина составляет около 250 километров, поэтому он является одним из самых больших каньонов Европы.

Вид на городок Залещики, расположенный в Днестровском каньоне / Фото: ternopillya.livejournal.com

Смотрицкий каньон

Смотрицкий каньон расположен в пределах Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Каньон – это глубокая узкая долина реки Смотрич со стремительными склонами. Эти уклоны могут достигать до 50 метров в высоту.

В пределах каньона есть постоянные и сезонные водопады.

Смотрицкий каньон / Фото: uk.wikipedia.org

Тетеревский каньон

Тетеревский каньон, в Житомирской области, входит в 5 крупнейших живописных каньонов Украины. Его ширина варьируется от 20 до 100 метров. Через него протекает река Тетерев, которая в некоторых местах становится очень широкой и глубокой.

В окрестностях еще сохранились руины дворца Терещенко и Тригорский монастырь.

Тетеревский каньон / Фото: news.dks.ua

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