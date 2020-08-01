У багатьох слово "каньйон" викликає асоціації з Диким Заходом. Але не обов’язково їхати до Колорадо, щоб помилуватися величчю природи. В Україні також є на що подивитись.

Редакція 24 каналу зробила підбірку найвеличніших каньйонів України, які заворожують своєю красою.

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6 найгарніших каньйонів України

Актівський каньйон

У Миколаївській області більше 3 мільйонів років тому утворився гранітний масив. Людина на цю територію прийшла понад 17 тисяч років тому.

Зараз це місце отримало назву Актівський каньйон і розташований на річці Мертвовод. Також він входить до складу Національного природного парку "Бузький Гард" та регіонального ландшафтного парку "Гранітно-Степове Побужжя".



Актівський каньйон / Фото: myukraine.org.ua

Арбузинський каньйон

Поруч із селом Трикрати в Миколаївській області на річці Арбузинка розташований Арбузинський каньйон.

Цей каньйон має лише великі строкаті валуни, адже утворився він у скелях вулканічного походження через водну ерозію протоків річки Південний Буг. До речі, вулкан, який створив ці скелі, ще не повністю охолов, тому ґрунт тут майже ніколи не промерзає.

Його дуже часто називають Малим Актівським каньйоном, адже вони розташовані один неподалік від одного.



Арбузинський каньйон / Фото: location4film.com.ua

Буцький каньйон

На Черкащині, на річці Гірський Тікич, розташувався Буцький каньйон.

Довжина каньйону близько 2,5 кілометрів, а ширина – 80 метрів. Буцький каньйон утворився у протерозойських гранітах, приблизний вік яких складає 2 мільярди років.

Одна зі скель названа на честь видатного українського науковця-петрографа Сергія Родіонова – Скеля Родіонова. Буцький каньйон нагадує скандинавські фіорди.



Буцький каньйон / Фото: tamtour.com.ua

Дністровський каньйон

Цей каньйон утворився вздовж річки Дністер. Він розташований на межі 4 областей: Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької.

Загальна довжина складає близько 250 кілометрів, тому він є одним з найбільших каньйонів Європи.



Вид на містечко Заліщики, розташоване у Дністровському каньйоні / Фото: ternopillya.livejournal.com

Смотрицький каньйон

Смотрицький каньйон розташований у межах Кам’янець-Подільського району Хмельниччини. Каньйон – це глибока вузька долина річки Смотрич із стрімкими схилами. Ці схили можуть сягати до 50 метрів у висоту.

У межах каньйону є постійні та сезонні водоспади.



Смотрицький каньйон / Фото: uk.wikipedia.org

Тетерівський каньйон

Тетерівський каньйон, що на Житомирщині, входить до 5 найбільших мальовничих каньйонів України. Його ширина варіюється від 20 до 100 метрів. Поміж нього протікає річка Тетерів, яка в деяких місцях стає дуже широкою та глибокою.

В околицях ще збереглися руїни палацу Терещенка та Тригірський монастир.



Тетерівський каньйон / Фото: news.dks.ua

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