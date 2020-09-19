Погода обещает быть приветливой этими выходными. Поэтому предлагаем вам ознакомиться с интересными местами на Запорожье, где можно отдохнуть и узнать много нового.

Именно в Запорожской области расположилось сердце казацкой Украины. Но туристов привлекают еще и другие, довольно неожиданные места. Об интересных местах в Запорожье – рассказывает 24 канал.

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Много веков путешествовали степью разные народы – киммерийцы, скифы, сарматы, готы и гунны, авары, хазары, половцы, печенеги, славяне. Во время существования Запорожской Сечи и после ее исчезновения к плодородным черноземам влекло не только украинцев, но и немцев, болгар, поляков, сербов, греков, албанцев. Даже сейчас в Запорожской области проживает более 130 народностей. И каждая оставляла и оставляет следы своей культуры и памятники своей истории.



Запорожская область: что стоит посетить / Иллюстрация 24 канала

Запорожье

За годы независимости Запорожье стало передовым центром технологий. Именно здесь расположены:

крупнейшая в Европе атомная станция – Запорожская АЭС;

самая мощная тепловая электростанция Украины – Запорожская ТЭС;

легендарный объект гидроэнергетики – запорожский ДнепроГЭС.

Все эти структуры вместе производят около четверти всей электроэнергии в Украине.

Днепровская гидроэлектростанция

Особого внимания заслуживает Днепровская гидроэлектростанция, расположенная в Запорожье на бульваре Винтера, 1.



ДнепроГЭС днем / Фото uhe.gov.ua

Величественная достопримечательность эпохи индустриализации края. Особые эмоции ДнепроГЭС вызывает, когда выйти на плотину, на сам мост. Ведь сила воды заставляет дрожать такое огромное сооружение!

Человек, который находится на мосту, чувствует все эти вибрации и страх перед силами природы.



ДнепроГЭС ночью / Фото we.org.ua

Длина плотины – 1300 метров, высота – 60 метров. Это высота около двух стандартных девятиэтажек. Плотина удерживает более трех миллиардов кубометров воды. Строение ДнепроГЭС началось в 1927 году, а первый запуск состоялся в 1932. Впрочем, это стоило украинскому народу значительных усилий и жертв. Особенно учитывая то, что во время Второй Мировой плотина была разрушена, поэтому пришлось возобновлять строительство почти с нуля.

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Плотина на территории Правобережного карьера

Перед тем, как построить в Африке "Ассуанськую плотину", специалисты испытали свои силы на территории Украины, а именно в Запорожье.

Здесь создали уменьшенную в 50 раз копию египетского проекта, где проводились испытания и корректировки перед тем, как приступать к строительству оригинальной плотины в Африке. А в Запорожье эта плотина находится на территории Правобережного карьера.



"Ассуанскую плотину" испытывали украинские мастера именно в Запорожье / Фото twitter.com

Музей ретро-автомобилей "Фаэтон"

А еще в Запорожье работает уникальный для страны музей ретро-автомобилей "Фаэтон", что на улице Выборгской. В музее – более 150 автомобилей из разных стран. Они заставляют туристов буквально ходить с открытым ртом. Даже если они совсем не фанаты автомобилестроения. Составители коллекции собирают уникальные экспонаты, реставрируют их, а иногда даже возвращают их "на ход". Некоторые автомобили доступны для аренды – всего за 500 гривен в час. Кроме авто здесь содержится вело-, мото- и даже военная техника.



В музее "Фаэтон" – более 150 ретроавтомобилей из разных стран

А еще в состав Запорожья входят острова Хортица и Байда, которые достойны отдельного рассказа.

Остров Хортица

В 2009 году на территории острова Хортица открылась "Запорожская Сечь" – обобщенный образ казацких сечей XVI-XVIII веков и символ славы украинского казачества. Комплекс и остров Хортица целом стали не только интересным туристическим объектом Запорожского края, но и символом возрождения духовности и национального самосознания украинцев.

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Остров на Днепре родился почти одновременно с планетой, поэтому помнит очень много. Музеи, исторические комплексы и реконструкции, панорамы – все это поможет посетителю узнать историю Хортицы с давних времен, а особенно время украинского казачества, когда остров был колыбелью Запорожской Сечи. Кроме Хортицы, в заповедник входят ближние острова и скалы: Близнецы, Три Стога, Средняя, Байда, урочище Вырва и Каменская Сечь.



Реставрированная "Запорожская Сечь" / Фото etnotur.ua

Комплекс "Запорожская Сечь"

А вот ознакомиться с жизнью казаков можно в историко-культурном комплексе "Запорожская Сечь". Реставрированные жилья казаков, укрепления с пушками, курени, хозяйственные постройки и качественная детализация поможет почувствовать атмосферу тех времен. Также в этом помогут костюмированные представления и постановки с трюками Фольклорно-этнографического конного театра "Запорожские казаки".



Казацкий конный театр / Фото zptravel.blogspot.com

Историко-мемориальный комплекс "Скифский стан"

Историко-мемориальный комплекс "Скифский стан" – музей под открытым небом. Здесь не только волшебный вид на город Запорожье, Днепр и ДнепроГЭС с самой высокой точки острова Хортица, но и старинные и отреставрированные курганы, ровесники Египетских пирамид, святилища, скифские "бабы" и огромное количество других исторических объектов.



"Скиф" на Зрительной Могиле в Скифском Состоянии / Фото petro-o.blogspot.com

Музей казацкого флота "Чайка"

Начало музея казацкого флота можно вести с 1999 года. Ведь в этом году вблизи Хортицы из-под воды подняли казацкую чайку, которая хорошо сохранилась.

Кроме того, в музее есть бригантина, байдак и лодки-однодеревки. Этот музей единственный на всю Украину.



Казацкая "Чайка" / Фото facebook.com

Запорожский дуб

На Верхней Хортице можно увидеть уникальную природную достопримечательность – Запорожский Дуб, который издавна был символом Запорожского казачества и местом паломничества миллионов людей, а сегодня является визитной карточкой Запорожья. Дубу более 700 лет, к нему часто наведывались пары во время свадьбы, чтобы почувствовать его Силу и Казацкие Корни. Жениху надо было взять на руки невесту и нести ее вокруг дуба. И далеко не у каждого хватало на это сил.



Запорожскому дубу – более 700 лет / Фото mapio.net

К сожалению, возраст таки дает о себе знать, и лишь несколько зеленых веток осталось на дубе. Хотя когда диаметр кроны составлял более 60 метров, о чем писали даже в Византийских хрониках.



Зеленая визитка Запорожья еще не так давно имела 63 метра в диаметре / Фото wiki-org

Поэтому, чтобы увидеть это чудо – стоит поспешить.

Остров Байда

Вблизи Хортицы расположен остров первой Сечи – Байда.



Байда – остров первой Сечи / Фото sich.zp.ua

Князь Дмитрий Вишневецкий, воспетый в песнях народный герой, построил на острове укрепления. Именно здесь украинцы защищали свои земли от набегов кочевников, и именно здесь зародилась казацкая вольница.

Заповедник "Каменная могила"

Национальный историко-археологический заповедник "Каменная могила" расположен в поселке Мирном Мелитопольского района по адресу улица Заповедная, 1.



Когда-то это место было дном Сарматского моря / Фото wikimedia.org

Миллионы лет назад эта местность была дном Сарматского моря, впоследствии пустыней, а еще позже – ледником. Сейчас здесь можно полюбоваться долиной реки Молочной, с пространным желтым островом, состоящий из гигантских каменных глыб – до 12 метров высотой.

Это место образовалось благодаря воде, солнцу, воздуху, которые в бешеном многотысячелетнем танце создали сложное плетение гротов и пещер, маленькую горную страну среди бескрайней степи.



Каменные "бабы" украинской степи / Фото zaporizhzhia.city

Сотни и тысячи племен и народов прятались, молились, приносили жертвы своим богам в этих пещерах. Археологи нашли минимум 70 мест с наскальными рисунками и алтарями, которые активно использовались людьми от Каменного века и вплоть до Средневековья.

Центральное же святилище на "Каменной Могиле" построено по всем канонам и напоминает известный Стоунхендж, отовсюду открытый для взглядов. Расположение в этой точке энергетического центра с положительным зарядом подтвердил еще в 1995 году один из высочайших лам Непала линии Карма Кагью Ринпоче Лопен Цечу.



Украинский "Стоунхендж" / Фото zaporizhzhia.city

А на горе Острая можно увидеть алтарь греческого бога Ареса с тайнописью. Интересно, что надпись до сих пор не расшифрован.

На территории заповедника построили музей "Первоначального искусства Каменной Могилы", где можно увидеть зуб мамонта, оружие эпохи мезолита, керамику, а также "чуринги" – священные обереги наших предков, защищавших их от болезней и злых сил.

Бердянск

Развитие города как туристического центра началось недавно, хотя городу уже почти 200 лет. Теперь, кроме великолепного моря рядом, город славится своими неординарными памятниками.



Азовское море в Бердянске / Фото uamodna.com

Этот город славится необычными памятниками: "Кресло, скелет рыбы и дырявая кружка" на улице Набережной или "Кресло исполнения желаний" на Приморской площади.

"Памятник Айболиту", который на улице Консульской. Ну а чем Бердянск хуже Одессу или Вильнюс?



Знаменитый добрый доктор Айболит / Фото bibliograflviv.blogspot.com

В целом Бердянск – все-таки курортный город, который ежегодно посещает более миллиона туристов.

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Елисеевский карьер

Елисеевский карьер скрыт от глаз человеческих невысокими холмами настолько хорошо, что можно пройти рядом в десяти метрах, и не заметить его. Однако, если подняться на один из бортов карьера, взгляд охватит невероятный вид крутых скал переливаются на солнце различными оттенками цветных минералов, и прозрачной воды. Там даже можно купаться, более того, заниматься снукерлингом – нырянием с масками, ведь глубина в некоторых местах достигает 20 метров.



Уникальное сочетание рукотворного и природного – в Елисеевском карьере / Фото primorka.city

Елисеевский карьер – рукотворное чудо, где, как говорят, можно найти всю таблицу Менделеева на площади в пять гектаров, иногда здесь находят даже драгоценные изумруды. И хотя добраться туда непросто, ведь карьер расположен в селе Елисеевка, что за 40 километров от Бердянска, это место однозначно стоит посетить.

Гуляйполе

Гуляйполе – древний город, основанный в 1785 году. И наиболее известным он стал благодаря историческим событиям 1918 – 1921 годов, связанных с революционной деятельностью легендарного предводителя крестьянского движения в Украине Нестора Ивановича Махно.

Нестор – в переводе "тот, который возвращается". Он всегда возвращался из всех своих дорог в родное Гуляйполе. Рожденный в бедной семье, он мечтал о состоятельной жизни для всех. Не имея военного образования, создал одну из самых боеспособных армий периода гражданской войны.



Нестор Махно создал воинственную степную республику / Фото из открытых источников

Экспозиция музея его имени составляет более 17 тысяч экспонатов.

Впрочем, посмотреть в городе и несмотря на музей Махно будет что, ведь недаром Гуляйполе в начале ХХ века называли "Маленькой Веной".

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В Запорожской области есть немало объектов, которые туристы часто обходят стороной, а зря. Хотя, конечно, посетить все более трехсот исторических, культурных и природных достопримечательностей края – не хватит и целой жизни.

Путешествуйте Украиной и открывайте для себя и в себе множество миров!