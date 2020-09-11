Україна багата на місця в які можна відправитися на відпочинок. Ми зібрали для вас найкрасивіші місця з усіх куточків, де ви добре відпочинете, наберетеся сил і зробите безліч неймовірних фото.

Вихідні – чудова нагода, аби вирушити у невідоме місце і відкрити для себе простори України. Навіть якщо у вас є декілька днів на відпочинок, не відмовляйте собу у міні відпустці. Обирайте куточки нашої країни, які оповиті красою, мальовничістю, легендами та історичними пам’ятками.

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Чернівці

Чернівці – перлина Буковини, яка манить до себе багатьох туристів. Місто прославилось своєю історією, архітектурою, розкішними храмами, старовинними площами, затишними вуличками та неповторним контрастом старого центру.

До Чернівців звідусіль їдуть за спокоєм, колоритними місцевими красотами і, безперечно, аби побачити місцевий Хогвартс – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.



Чернівецький університет

Чернівці – дуже красиве місто, яке зберегло українську самобутність і насичене культурне життя. Гуляючи мальовничими Чернівцями, варто пройтися вулицею Ольги Кобилянської, що є головною пішохідною вулицею Буковини.

По-особливому виглядають Чернівці після заходу сонця. Ліхтарі та мерехтливі вогні надають місту ще більшої загадковості. Здається, ніби ти перебуваєш у Відні. Старовинні дворики чарують своїм шармом, а кожна архітектурна деталь у напівсвітлі відкривається по-новому.



Вечірні Чернівці

Коростишівський каньйон

Коростишівський каньйон розташовується у Житомирській області. Відтак, потрапити в це чарівне місце буде легше тим, хто живе поблизу. Втім, якщо ви готові витратити трохи часу на дорогу – готуйте свій телефон для неймовірних фото.



Коростишівський каньйон

Якщо ви хочете провести пасивний відпочинок подалі від міста чи бажаєте відпочити біля багаття, насолоджуючись мальовничим краєвидом – тоді сміливо їдьте саме до каньйону і перед вами відкриється приголомшлива картина.

Львівські замки та заповідник "Тустань"

У Львівській області досить багато замків. Найвідоміші серед них – Золочівський, Підгорецький та Олеський. Олеський замок – це один з найстаріших замків в Україні, який оповитий давньою історією, містикою та мистецтвом.



Подейкують, що у Підгорецькому замку є привид жінки

Підгорецький замок – один з найкращих в Європі зразків поєднання ренесансного палацу з бастіонними укріпленнями. Його будували під керівництвом відомих архітекторів Андре дель Акви і Гійома Левассера де Боплана. Не менш вражаючий замок Львівщини стоїть у місті Золочів. Одним із найцікавіших експонатів Золочівського замку є камені з зашифрованими написами, які досі не вдалось розшифрувати.

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На території національного природного парку "Сколівські Бескиди", яке розташоване у Східницькому родовищі мінеральних вод приваблює туристів водоспад Гуркало, Кам'янецький водоспад та заповідник "Тустань". Неабияк унікальною є могутня середньовічна фортеця на скелях поблизу села Урич. На сьогодні там височіють лише скелі, які тримали на собі колись дерев'яне місто-фортецю.

Найближче до Тустані їхати зі Львова – всього 120 кілометрів, з Києва – 660 кілометрів. З півдня України, зокрема, з Одеси – майже 850 кілометрів. Оптимально їхати з Києва до Рівного, потім на Львів. Зі Львова – до Стрия, у селі Верхнє Синєвидне звернути на Урич.

Одеса

В Одесу варто відправлятися не лише влітку на море, але й у будь-яку пору року, адже вона має чим вражати. В народі її називають перлиною України. Вас неабияк вразить знаменита Дерибасівська по якій їздять карети. Кожен будинок на цій вулиці вартий уваги. Одесити, зазвичай, називають Дерибасівську душею міста.



Чорне море в Одесі закохує у себе з перших хвилин

На Дерибасівській ви побачите пам’ятник 12-му стільцю з однойменного роману Іллі Ільфа та Євгена Петрова. За легендою, потрібно на нього сісти та загадати бажання. Одесити переконують, що задумане обов’язково здійсниться. Правда чи легенда – переконайтесь самі. Коли будете прогулюватися цією вулицею – зверніть увагу на "Пасаж". Стіни цього будинку прикрашають розкішні скульптури та ліпка, а дах споруди зроблений зі скла.

Звісно, куди ж без Оперного театру, який одесити вважають своєю окрасою. У театрі завжди пропонують цікаві вистави, тому його варто подивитись не тільки ззовні, але й зсередини. Потьомкінські сходи – ще одна візитна картка Одеси. Вони привертають чималу увагу туристів, адже побувати в місті та не прийти сюди – це означає, що не побачити справжню Одесу. Тому одне із обов’язкових завдань в Одесі – пройтися знаменитими сходами.



Оперний театр вночі по-особливому красивий

Навіть ті, хто ніколи не були в Одесі, неодноразово чули про славнозвісний ринок "Привоз". Місцеві кажуть, що на ньому можна знайти все, що забажає душа.

Камянець-Подільський

Місто Кам'янець-Подільський славиться своїм знаменитим замком-фортецею. Старий Замок став символом не тільки Кам'янця-Подільского, а й усього Поділля. Це одна із небагатьох історико-архітектурних пам‘яток цілої України, яка пройшла крізь епохи і зберегла свій первісний вигляд.



У Кам'янці-Подільському проводиться фестиваль повітряних куль

Також рекомендуємо вам відвідати Хотинську фортецю, яка знаходиться всього у 30 кілометрів від Кам'янця-Подільського. Туди часто курсують як екскурсійні автобуси так і маршрутки. Навколо Хотинської фортеці неймовірна красива природа, а найбільша окраса цього місця – Дністер

Яремче

Гори красиві у будь-яку пору року. Туди варто вирушати навесні, влітку, осінню і зимою. Втім коли б ви не наважилися відвідати Яремче – побачити вам там буде що.

Водоспад Прибій – це візитна картка міста Яремче. Хоча й висота водоспаду невелика – всього 3-5 метрів, але його потужність вражає. Полюбуватися цим водоспадом можна в самому центрі міста на річці Прут, яка протікає через все Яремче. Швидкий Прут скидає тонни гірської води у великій природний котлован. Милуватися водоспадом можна абсолютно безкоштовно, як і фотографуватися на його тлі або набирати гірську воду з собою.



Яремчанський міст

У карпатському місті діють сувенірні ринки, на яких ви зможете придбати собі та близьким гоцульські атрибути культури і побуту, справжнє домашнє вино чи сир.

У Яремче є заповідник з дикими тваринами. Схожий він на міні зоопарк. На вході купуючи квиток ви також можете придбати їжу для тварин. На території заповідника ви зможете побачити коcуль, оленів, диких кабанів, різноманітних птахів та кроликів.



Заповідник у Яремче

Ворохта

Ворохта – тихе селище, розташоване неподалік Яремча з типовими гуцульськими забудовами, сторічним віадуком та дерев’яними церквами. У Ворохті можна побачити два з українських шести віадуків. Обидва мають більше 100 метрів, що робить їх одними з найдовших в Європі.



Панорама Ворохти / Фото Віктора Чубаєва

Саме з Ворохти найкраще розпочинати сходження на найвищу гору України Говерлу (2061 м). Протяжність маршруту 4 кілометри. Неподалік Говерли розташована також гора Піп Іван.

У селищі знаходиться пам'ятник гуцульської дерев'яної архітектури XVII століття – церква Різдва Богородиці одна з найменших на Гуцульщині. Поруч з нею є нова, досить велика, побудована в 30-х роках XX ст. Поруч з вокзалом є невелика римсько-католицька каплиця, побудована 1903-1904 роках в неаполітанському стилі, нещодавно відновлена.

А які ваші улюблені місця в Україні? Діліться своїм досвідом у коментарях!