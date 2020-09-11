Украина богата местами, в которые можно отправиться на отдых. Мы собрали для вас самые красивые места из всех уголков, где вы хорошо отдохнете, наберетесь сил и сделаете множество невероятных фото.

Выходные – отличный повод, чтобы отправиться в неизвестное место и открыть для себя просторы Украины. Даже если у вас есть несколько дней на отдых, не отказывайте себе в мини отпуске. Выбирайте уголки нашей страны, которые окутаны красотой, живописностью, легендами и историческими памятниками.

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Черновцы

Черновцы – жемчужина Буковины, которая манит к себе многих туристов. Город прославился своей историей, архитектурой, роскошными храмами, старинными площадями, уютными улочками и неповторимым контрастом старого центра.

В Черновцы отовсюду едут за спокойствием, колоритными местными красотами и, бесспорно, чтобы увидеть местный Хогвартс – Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича.



Черновицкий университет

Черновцы – очень красивый город, который сохранил украинскую самобытность и насыщенную культурную жизнь. Гуляя по живописным Черновцам, стоит пройтись по улице Ольги Кобылянской, которая является главной пешеходной улицей Буковины.

По-особенному выглядят Черновцы после захода солнца. Фонари и мерцающие огни придают городу еще большей загадочности. Кажется, будто ты находишься в Вене. Старинные дворики очаровывают своим шармом, а каждая архитектурная деталь в полусвете открывается по-новому.



Вечерние Черновцы

Коростышевский каньон

Коростышевский каньон располагается в Житомирской области. Следовательно, попасть в это волшебное место будет легче тем, кто живет поблизости. Впрочем, если вы готовы потратить немного времени на дорогу – готовьте свой телефон для невероятных фото.



Коростишевский каньйон

Если вы хотите провести пассивный отдых подальше от города или желаете отдохнуть у костра, наслаждаясь живописным пейзажем – тогда смело езжайте именно в каньон, и перед вами откроется потрясающая картина.

Львовские замки и заповедник "Тустань"

Во Львовской области достаточно много замков. Самые известные среди них – Золочевский, Подгорецкий и Олесский. Олесский замок – один из старейших замков в Украине, который окутан древней историей, мистикой и искусством.



Поговаривают, что в Подгорецком замке есть призрак женщины

Подгорецкий замок – один из лучших в Европе образцов сочетания ренессансного дворца с бастионными укреплениями. Его строили под руководством известных архитекторов Андре дель Аквы и Гийома Левассера де Боплана. Не менее впечатляющий замок Львовщины стоит в городе Золочев. Одним из самых интересных экспонатов Золочевского замка являются камни с зашифрованными надписями, которые до сих пор не удалось расшифровать.

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На территории национального природного парка "Сколевские Бескиды", который расположен в Сходницком месторождении минеральных вод, привлекает туристов водопад Гуркало, Каменецкий водопад и заповедник "Тустань". Довольно уникальной является мощная средневековая крепость на скалах вблизи села Урич. На сегодня там высятся лишь скалы, которые держали на себе когда деревянный город-крепость.

Ближе всего к Тустани ехать из Львова – всего 120 километров, из Киева – 660 километров. С юга Украины, в частности, из Одессы – почти 850 километров. Оптимально ехать из Киева в Ровно, потом на Львов. Из Львова – в Стрый, в селе Верхнее Синевидное свернуть на Урыч.

Одесса

В Одессу стоит отправляться не только летом на море, но и в любую пору года, ведь у нее есть, чем поразить. В народе ее называют жемчужиной Украины. Вас сочень впечатлит знаменитая Дерибасовская по которой ездят кареты. Каждый дом на этой улице достоин внимания. Одесситы, как правило, называют Дерибасовскую душой города.



Черное море в Одессе влюбляет в себя с первых минут

На Дерибасовской вы увидите памятник 12-му стулу из одноименного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова. По легенде, нужно на него сесть и загадать желание. Одесситы уверяют, что задуманное обязательно осуществится. Правда или легенда – убедитесь сами. Когда будете прогуливаться по этой улице – обратите внимание на "Пассаж". Стены этого дома украшают роскошные скульптуры и лепка, а крыша постройки сделана из стекла.

Конечно, куда же без Оперного театра, который одесситы считают своим украшением. В театре всегда предлагают интересные спектакли, поэтому его стоит посмотреть не только снаружи, но и изнутри. Потемкинская лестница – еще одна визитная карточка Одессы. Она привлекает огромное внимание туристов, ведь побывать в городе и не прийти сюда – это значит не увидеть настоящую Одессу. Поэтому одна из обязательных задач в Одессе – пройтись по знаменитой лестнице.



Оперный театр ночью по-особенному красив

Даже те, кто никогда не были в Одессе, неоднократно слышали про знаменитый рынок "Привоз". Местные говорят, что на нем можно найти все, что пожелает душа.

Каменец-Подольский

Город Каменец-Подольский славится своим знаменитым замком-крепостью. Старый Замок стал символом не только Каменца-Подольского, но и всего Подолья. Это один из немногих историко-архитектурных памятников всей Украины, который прошел сквозь эпохи и сохранил свой первоначальный вид.



В Каменце-Подольском проводится фестиваль воздушных шаров

Также рекомендуем вам посетить Хотинскую крепость, которая находится всего в 30 километрах от Каменца-Подольского. Туда часто курсируют как экскурсионные автобусы, так и маршрутки. Вокруг Хотинской крепости невероятная красивая природа, а самая изюминка этого места – Днестр

Яремче

Горы красивы в любое время года. Туда стоит отправляться весной, летом, осенью и зимой. Впрочем когда бы вы ни решились посетить Яремче – увидеть там вам будет что.

Водопад Прибой – это визитная карточка города Яремче. Хотя высота водопада невелика – всего 3-5 метров, но его мощность поражает. Полюбоваться этим водопадом можно в самом центре города на реке Прут, которая протекает через все Яремче. Быстрый Прут сбрасывает тонны горной воды в большой природный котлован. Любоваться водопадом можно совершенно бесплатно, как и фотографироваться на его фоне или набирать горную воду с собой.



Яремчанский мост

В карпатском городе действуют сувенирные рынки, на которых вы сможете приобрести себе и близким гуцульские атрибуты культуры и быта, настоящее домашнее вино или сыр.

В Яремче есть заповедник с дикими животными. Похож он на мини зоопарк. На входе, покупая билет, вы также можете купить еду для животных. На территории заповедника вы сможете увидеть косуль, оленей разнообразных птиц, диких кабанов и кроликов.



Заповедник в Яремче

Ворохта

Ворохта – тихий поселок, расположенный неподалеку Яремче с типичными гуцульскими застройками, столетним виадуком и деревянными церквями. В Ворохте можно увидеть два из шести украинских виадуков. Оба имеют более 100 метров, что делает их одними из самых длинных в Европе.

Панорама Ворохты / Фото Виктора Чубаева

Именно из Ворохты лучше начинать восхождение на самую высокую гору Украины Говерлу (2061 м). Протяженность маршрута 4 километра. Возле Говерлы находится также гора Поп Иван.

В поселке находится памятник гуцульской деревянной архитектуры XVII века – церковь Рождества Богородицы, одна из самых маленьких на Гуцульщине. Рядом с ней есть новая, достаточно большая, построенная в 30-х годах XX в. Рядом с вокзалом есть небольшая римско-католическая часовня, построенная 1903-1904 годах в неаполитанском стиле, недавно восстановлена.

А какие ваши любимые места в Украине? Делитесь своим опытом в комментариях!