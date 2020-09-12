Останні теплі дні – найкращий час для подорожей по українським областям, особливо, якщо синоптики прогнозують теплу погоду. Пропонуємо вам ознайомитись із найцікавішими місцями в Чернігівській області, які можна відвідати восени.

У північно-східній частині країни розташована одна з найбільших областей – Чернігівська. Чудовий клімат, безліч заповідників і цікавих місцин приваблють туристів. Редакція 24 каналу зібрала найцікавіші куточки Чернігівщини, які варто відвідати цієї осені.

Більше регіонів у спецпроекті: Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити



Чернігівська область: які місця варто відвідати / Ілюстрація 24 каналу

Чернігів

Перша згадка про Чернігів була у літописі, який датований 907 роком! Чернігів був центром племені сіверян, а IX столітті став частиною Київської Русі. Тоді ще місто було одним з найважливіших і найбагатших.

Зараз воно доволі невелике, але зберегло в собі дух Київської Русі. Мандрівники можуть зануритися у період Гетьманщини. До безлічі пам’яток тих часів можна досі доторкнутися.



Це місто закохує у себе / Фото format.cn.ua

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Красна площа

У самому центрі міста є Красна площа (не спадщина СРСР, а красна у розумінні красива), яку обов'язково треба відвідати. Також площу називають Театральною і вона є культурним і адміністративним центром міста.



Культурний і адміністративний центр міста / Фото Валентина Бобиря

Ще з часів Київської Русі тут була головна торгівельна точка міста. На початку XIX століття тут збудували красиві торговельні ряди з колонами. Місцеві купці прикрашали свої крамниці, вони мали багатий і ошатний вигляд.

У 1930-х роках ряди розібрали. Біля П'ятницької церкви облаштували сквер. А також відкрили Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка. Власне звідси й назва Театральної площі.

Чернігівський Вал

Варто відвідати Чернігівський Вал. Адже це просто цілий історичний комплекс. На Дитинці (інша назва Валу) є неймовірні оборонні споруди, справжні гармати. А увагу туристів привертає великий історичний парк, який восени забарвлюється у велику кількість кольорів. Також кілька церков, серед них – один із найдавніших в Україні християнських храмів! Спасо-Преображенський собор зачаровує неймовірною атмосферою умиротворення.



До вашої уваги – справжні гармати / Фото ua.igotoworld.com

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Болдині гори

І ще одна пам’ятка історії чекає на туристів просто у місті. На Болдиних горах насипані два відомі кургани: "Гульбище" та "Безіменний". За легендою, у першому кургані був похований богатир Ілля Муромець. Це пов’язано з тим, що тут знайшли рештки похованого чоловіка, жінки і коня. Так от, зріст цього чоловіка – понад 2 метри, обладунки теж справляли враження, що їх носив справжній велетень!



Болдині гори оповиті легендами / Фото igotoworld.com

Батурин

Батурин був резиденцією багатьох гетьманів лівобережної України. Багато часу воно вражало своєю красою і величчю. Щоправда, після нападу московського війська, місто перебувало у запустінні.

Але у 2000-х роках у Батурині пройшла масштабна реконструкція коштами держави та приватних осіб. Тут створили національний історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця". До уваги відвідувачів – шикарний палац Розумовського, будинок судді Кочубея і давні укріплення на березі річки Сейм.

Майже зруйнований палац відбудували за старими ескізами. Всередині частково відтворені інтер’єри палацу: з меблями, оздобленням, картинами, предметами побуту. Тут проводять екскурсії, якщо хочете оглянути все у спокої – обирайте будні дні.



Палац відбудували за старими ескізами / Фото steemkr.com

Вражає також фортеця-цитадель. Зразу попереджаємо: оригінальної будівлі не залишилося, її повністю зруйнували у 18 столітті. Але реконструкція відповідає первинній цитаделі, збережені навіть розміри.



Відтворено все до деталей / Фото pizzatravel.com.ua

Загалом Батурин сьогодення – це місто-музей. Тут можна довго блукати, відвідуючи різні історичні та архітектурні пам’ятки. Усе це поєднано з прекрасними парками, чистим повітрям та привітним персоналом.

Печери в Любечі

Антонієві печери розташовані у селищі Любечі. Саме тут святий Антоній народився та розпочав свою подорож до Палестини, де прийняв постриг. Згодом він заснував монастир у Києві, пізніше – в Болдиних горах. А останні роки життя провів у печерному монастирі в Любечі.



І це все споруджувалося в 11 столітті! / Фото restplace.com.ua

Цей монастир складається з двох печер. Дальня печера добре збереглася до наших днів, тут легко уявити побут святого. А от ближня печера розташована практично в центрі селища біля кам'яниці Полуботка.

Є легенда, що підземні печери святого Антонія зв’язували Київ, Чернігів та Любеч. Однак не доведено, чи справді існують такі підземні ходи.

Блакитні озера

Чернігівська область – це не лише музеї, а й культурно-духовний відпочинок. Тут є прекрасні природні місця для відпочинку. Наприклад, посидіти біля кришталево чистої води Блакитних озер. А екстремали можуть і покупатися.



Годі шукати кращі місця для відпочинку / Фото pinterest

Після затоплення піщаних кар'єрів у селі Олешня з'явилися чотири озера з неймовірно чистою та прозорою водою. А голубий відтінок водоймам надає кварцовий пісок на дні.

Навколо сосновий ліс, пляж з білим чистим піском.

Озера доволі великі. Найбільше має глибину 20 метрів та займає площу 25 гектарів.

Тростянецький парк

І ще одне чудове місце для відпочинку на природі – Тростянецький парк, диво ландшафтного дизайну, побудований у XIX столітті онуком гетьмана Скоропадського Іваном Скоропадським. Саме тут він і похований.



Чисте повітря і краса природи / Фото pizzatravel.com.ua

Аби зробити це місце ідеальним, тут створили штучні гори. Їхня висота – до 30 метрів, але загалом це місце нагадує Альпи. Тут висаджено безліч екзотичних видів рослин. Навколо парку простягаються лісозахисні смуги, площею близько 350 гектарів. А сам парк розкинувся на понад 200 гектарів. Також тут є кілька ставків. У парку проводять екскурсії, тут неймовірно гарно особливо восени.



Осінній парк / Фото cheline.com.ua

Чернігівщина – область, яка просякнута духом історії. Видатні історичні місця і чудова природа не залишать байдужими найвибагливіших мандрівників.