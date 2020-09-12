Последние теплые дни – лучшее время для путешествий по украинским областям, особенно если синоптики прогнозируют теплую погоду. Предлагаем вам ознакомиться с наиболее интересными местами в Черниговской области, которые можно посетить осенью.

В северо-восточной части страны расположена одна из крупнейших областей – Черниговская. Прекрасный климат, множество заповедников и интересных местностей привлекают туристов. Редакция 24 канала собрала самые интересные уголки Черниговщины, которые стоит посетить этой осенью.

Больше регионов в спецпроекте: Живописная Украина: самые красивые уголки страны, которые стоит посмотреть



Черниговская область: какие места стоит посетить / Иллюстрация 24 канала

Чернигов

Первое упоминание о Чернигове было в летописи, датированной 907 годом! Чернигов был центром племени северян, а IX веке стал частью Киевской Руси. Тогда еще город был одним из самых важнейших и богатых.

Сейчас он довольно небольшой, но сохранил в себе дух Киевской Руси. Путешественники могут окунуться в период Гетманщины. К множеству памятников тех времен можно еще прикоснуться.



Этот город влюбляет в себя / Фото format.cn.ua

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Красная площадь

В самом центре города есть Красная площадь (не наследие СССР, а красная – в понимании красивая), которую обязательно надо посетить. Также площадь называют Театральной и она является культурным и административным центром города.



Культурный и административный центр города / Фото Валентина Бобыря

Еще со времен Киевской Руси здесь была главная торговая точка города. В начале XIX века здесь построили красивые торговые ряды с колоннами. Местные купцы украшали свои лавки, они имели богатый и нарядный вид.

В 1930-х годах ряды разобрали. У Пятницкой церкви обустроили сквер. А также открыли Черниговский областной академический украинский музыкально-драматический театр имени Тараса Шевченко. Собственно отсюда и название Театральной площади.

Черниговский Вал

Обязательно стоит посетить Черниговский Вал. Ведь это просто целый исторический комплекс. На Детинце (другое название Вала) невероятные оборонительные сооружения, настоящие пушки. Вниманию туристов – большой исторический парк. Также несколько церквей, среди них – один из древнейших в Украине христианских храмов! Спасо-Преображенский собор очарует невероятной атмосферой умиротворения.



Вашему вниманию – настоящие пушки / Фото ua.igotoworld.com

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Болдина гора

И еще одна достопримечательность истории ждет туристов прямо в городе. На Болдиных горах насыпаны два известных кургана: "Гульбище" и "Безымянный". По легенде, в первом кургане был похоронен богатырь Илья Муромец. Это связано с тем, что здесь нашли останки погребенного мужчины, женщины и лошади. Так вот, рост этого человека – более 2 метров, доспехи тоже производили впечатление, что их носил настоящий великан!



Болдина гора окутаны легендами / Фото igotoworld.com

Батурин

Батурин был резиденцией многих гетманов Левобережной Украины. Много времени он поражал своей красотой и величием. Правда, после нападения московского войска, город находился в запустении.



Но в 2000-х годах в Батурине прошла масштабная реконструкция средствами государства и частных лиц. Здесь создали национальный историко-культурный заповедник "Гетманская столица". Вниманию посетителей – шикарный дворец Разумовского, дом судьи Кочубея и древние укрепления на берегу реки Сейм.



Почти разрушенный дворец отстроили по старым эскизам. Внутри частично воссозданы интерьеры дворца: с мебелью, отделкой, картинами, предметами быта. Здесь проводят экскурсии, если хотите осмотреть все спокойно – выбирайте будние дни.



Дворец восстановили по старым эскизам / Фото steemkr.com



Поражает также крепость-цитадель. Сразу предупреждаем: оригинального здания не осталось, его полностью разрушили в 18 веке. Но реконструкция соответствует первичной цитадели, сохранены даже размеры.



Воспроизведено все до деталей / Фото pizzatravel.com.ua



В общем Батурин сегодня – это город-музей. Здесь можно долго бродить, посещая различные исторические и архитектурные памятники. Все это сопряжено с прекрасными парками, чистым воздухом и приветливым персоналом.

Пещеры в Любече

Антониевы пещеры расположены в поселке Любече. Именно здесь святой Антоний родился и начал свое путешествие в Палестину, где принял постриг. Затем он основал монастырь в Киеве, позже – в Болдиных горах. А последние годы жизни провел в пещерном монастыре в Любече.



И это все сооружалось в 11 веке! / Фото restplace.com.ua

Этот монастырь состоит из двух пещер. Дальняя пещера хорошо сохранилась до наших дней, здесь легко представить быт святого. А вот ближняя пещера расположена практически в центре поселка у каменицы Полуботка (ее тоже стоит осмотреть).

Есть легенда, что подземные пещеры святого Антония связывали Киев, Чернигов и Любеч. Однако не доказано, действительно ли существуют такие подземные ходы.

Голубые озера

Черниговская область – это не только музеи, но и культурно-духовной отдых. Здесь есть прекрасные природные места для отдыха. Например, посидеть у кристально чистой воды Голубых озер. А экстремалы могут и покупаться.



Не найти лучшие места для отдыха! / Фото pinterest

После затопления песчаных карьеров в селе Олешня появились четыре озера с невероятно чистой и прозрачной водой. А голубой оттенок водоемов обеспечен кварцевым песком на дне.

Вокруг сосновый лес, пляж с белым чистым песком.

Озера довольно большие. Имеют самую большую глубину 20 метров и занимает площадь 25 га.

Тростянецкий парк

И еще одно замечательное место для отдыха на природе – Тростянецкий парк, чудо ландшафтного дизайна, построенный в 19 веке внуком гетмана Скоропадского Иваном Скоропадским. Именно здесь он и похоронен.



Чистый воздух и красота природы / Фото pizzatravel.com.ua

Чтобы сделать это место идеальным, здесь создали искусственные горы. Их высота – до 30 метров, но в целом это место напоминает Альпы. Здесь высажено множество экзотических видов растений. Вокруг парка простираются лесозащитные полосы, площадью около 350 га. А сам парк раскинулся на более чем 200 га. Также здесь есть несколько прудов. В парке проводят экскурсии, здесь невероятно красиво, особенно осенью.



Осенний парк / Фото cheline.com.ua

Черниговщина – область, которая пропитана духом истории. Выдающиеся исторические места и замечательная природа не оставят равнодушными самых взыскательных путешественников.