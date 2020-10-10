Осінні дні стають дедалі холоднішими, попри це природа дивує своїми барвами! Різнокольорове листя перетворює всі куточки на чарівні. А на Рівненщині якраз можна побувати в казці – чого тільки вартий Тунель Кохання!

Цьогорічна осінь на диво тепла та ідеально підходить для подорожей. Дух історії та краса природи з'єднались в дивовижній Рівненщині. Тут є все – природні феномени, старовинні замки, приголомшливі краєвиди та безліч усього. Що подивитись на Рівненщині – читайте на 24 каналі.

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Рівненщина приголомшує романтичним Тунелем кохання, величним і загадковим Тараканівським фортом, унікальними Базальтовими стовпами, дивовижним Білим озером, мальовничим Острогом. Та це ще далеко не все, чим може здивувати Рівненська область. Саме на її території у XVI столітті завершили роботу над створенням Пересопницького Євангелія. Книга має надзвичайну цінність та є одним із символів української нації.



Рівненська область: які місця варто відвідати / Ілюстрація 24 каналу

Рівне

Величне місто Рівне підкорює своїм затишком з перших хвилин перебування. Під час Другої світової війни багато будинків тут були вщент знищені, у післявоєнний період будівлі відновили. Безумовно, це вплинуло на архітектуру міста, яка стала дещо однотипною.



Рівне з висоти пташиного польоту / Фото rivne.media

Та є у Рівному місце, яке не залишає байдужим жодного туриста – це центральний парк. За останні десятиріччя він кілька разів змінював назву, однак місцеві жителі традиційно на нього кажуть "Лебединка". Все тому, що на озері оселились чорні та білі лебеді, які стали своєрідними "зірками" Рівного. Мабуть, ще не знайшлось людини, яка б втрималась від селфі з дивовижними птахами.

Також у Рівному є своєрідна цікавинка – це старі тролейбуси, які наче переносять в іншу епоху. Місцеві жителі жартують, що такого раритетного транспорту, як в них, більше в Україні не знайти. Однак в цьому і є якийсь шарм – туристи можуть здійснити своєрідну мандрівку в часі.

Тунель кохання

Дивовижний і улюблений туристичний об’єкт у Рівненському районі біля селища Клевань – це Тунель Кохання! До 2017 року він не мав аналогів у Європі та світі, просто у цьому ж році відкрили подібний тунель в Китаї.

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Тунель розташований на відрізку приблизно 4 кілометрів залізничної колії, вона веде від селища Клевань до Оржів. Довгий проміжок часу потяг збивав гілки дерев і кущів, через це утворився щільний коридор, який має вигляд арки. Тобто, Тунель Кохання не є дивом природи, а наслідком техногенного впливу потяга.



Тунель кохання восени / Фото rivelo.com.ua

У 2014 році японський режисер Акійоші Імазакі навіть зняв романтичну драму "Клевань: Тунель Кохання". Також про рівненський тунель є короткометражний фільм "Міна".

Подейкують, що коли пара побачить потяг, який тут досі курсує, їй слід загадати бажання. Місцеві жителі запевняють, що задумане обов'язково здійсниться. А дехто з молодят саджає тут квіти, які символізують їхні почуття.

Замок у Клевані та віадук

У Клевані також можна подивитися на руїни замку князів Чарторийських. Його побудували ще у XV столітті. Одна з головних його архітектурних особливостей – віадучний міст. Таких в Україні залишилися одиниці. Добре зберігся й один з бастіонів фортеці. А от сам маєток занепав.



Замок у Клевані / Фото rivne1.tv

Сам замок розміщено на високому трикутному пагорбі над рікою Стублою. Вода з річки слугувала для наповнення рову, що навколо замку.



Віадук на Рівненщині / Фото wikipedia.org

Острозький замок

Одним із найрозкішніших міст Рівненської області є Острог. Це старовинний населений пункт, який ще називають "Волинськими Афінами". Славиться місто не тільки непересічною історією, але й архітектурою. Тут розташована перша у Східній Європі академія, яку заснували ще у 1576 році за часів правління князя Костянтина-Василя Острозького.

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В острозькому науковому осередку сформувалось найпотужніше тоді видавництво – друкарня Івана Федорова. Відтак саме на Рівненщині вперше було надруковано підручник та повне видання Біблії.

Будівля Острозької академії, на жаль, не збереглась, як і книгодрукарня. На їхньому місці зараз утворився парк. Однак навчальний корпус академії обладнали в стінах монастиря капуцинів, що теж виглядає вражаюче.



Острозька академія / Фото oa.edu.ua

Навіть досвідченим туристам варто відвідати Острозький замок. Споруду побудували на місці дерев'яного укріплення, зруйнованого монголо-татарами 1241 року. Спершу це була башта-донжон, яку тепер називають Мурованою вежею. На місці діє краєзнавчий музей, в якому представили рідкісні експонати.

Окрім цього, в Острозі є Кругла, Луцька і Татарська вежі, Богоявленська церква та Свято-Троїцький Межиріцький монастир-фортеця.

Тараканівський форт

Неподалік від міста Дубно розташоване село Тараканів, де зберігся унікальний форт ХІХ століття. Колись це була оборонна споруда, яка захищала кордони Російської імперії. У часи Першої світової війни тут велись запеклі бої, а вже після військових дій потреба в оборонній споруді зникла.



Тараканівський форт / Фото 4vlada.com

Наразі природа впевнено захоплює Тараканівський форт: дерева та кущі вкрили колишні оборонні мури. Відтак поспішіть з мандрівкою туди.

Базальтові стовпи

Ще одне дивовижне місце на Рівненщині – базальтові стовпи. Вони розташовані в урочищі Іванова Долина, що поблизу села Базальтове Костопільського району.



Базальтові стовпи / Фото skyscrapercity.com

Мало хто знає, що колись на Рівненщині діяв вулкан. На його місці із застиглої лави й утворились базальтові стовпи, висота яких сягає 30 метрів. Цей гірський камінь видобувають на тамтешніх кар’єрах, які й досі працюють.

Відомо, що з базальту викладали бруківкою вулиці Парижа, Брюсселя, Відня, Москви, Берліна і Варшави. Камінь використовують під час виготовлення космічних кораблів та вогнетривкого одягу для пожежників.

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Неподалік від базальтових стовпів розташований мальовничий кар’єр. В урочищі Янова Долина посеред водойми утворився маленький острів у формі серця, який романтично назвали "Островом кохання".

Біле озеро



Мандрівка Рівненщою: Біле озеро / Фото konkurent.ua

Біле озеро – це єдина в Україні водойма, яка має підвищений рівень гліцерину. Тому, заходячи у воду, ви одразу ж відчуєте, наскільки вона шовковиста на дотик. Через таку особливість Біле озеро славиться лікувальними властивостями, адже такі гліцеринові "ванни" загоюють проблемні ділянки шкіри.

Перше, що впадає у вічі на Білому озері – це його чистота. Навіть на глибині 2 метрів можна побачити дно водойми. Пологий схід у воді дозволяє туристам їхати на Біле озеро з дітьми. До того ж, за помірні ціни мандрівникам пропонують винайняти катамарани, човни чи пограти у пляжні ігри, зокрема, волейбол.



Біле озеро з висоти пташиного польоту / Фото rivne.travel

Краса природи тут повністю затьмарює жахливий сервіс та незручності. Так, до Білого озера потрібно їхати бездоріжжям, а обравши маршрутку – ще й в тисняві з десятками інших мандрівників. Житло заздалегідь забронювати неможливо, тому питання про нічліг вирішується на місці відпочинку. Та всі ці незручності забуваються, коли потрапляєте на Біле озеро.

Соколині гори

Соколині гори – це унікальний природний комплекс, який розташований в Рівненській області. Вони заворожують не тільки своєю красою, а й легендою створення!

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Зі слів місцевих жителів, на одній з височин розташовувався Губківський замок, який знищили татари ще в 1504 році. У величній споруді мешкав князь Семашко, що з розповідей дуже нагадував графа Дракулу. Багато хто переконаний, що чоловік мав магічну силу та був дуже жорстоким.

Князь Семашко заборонив доньці одружуватись із простим селянином. Навіть закрив її в одному з підземель замку. Але сила кохання пари була настільки потужною, що вони перетворювались на соколів та щовечора вирушали на побачення один з одним. Дізнавшись про це, князь перетворив їх на птахів, які навіки оселились в урочищі. Від цієї легенди пішла і назва гір – Соколині.



Соколині гори / Фото youtube.com

Це далеко не все, чим Рівненщина зможе зачарувати туристів. Мальовниче Дубно, Музей бурштину, розкішні храми, копальні каменю, руїни середньовічних замків та містичні легенди – ось що можна знайти в цій області. А ще – приголомшлива природа та простори, в яких хочеться оселитись.