Осенние дни становятся все холоднее, несмотря на это природа удивляет своими красками! Разноцветная листва превращает все уголки в волшебные. А на Ровненщине как раз можно побывать в сказке – чего только стоит Тоннель любви!

Нынешняя осень удивительно теплая и идеально подходит для путешествий. Дух истории и красота природы соединились в удивительной Ровненской области. Здесь есть все – природные феномены, старинные замки, потрясающие пейзажи и множество всего. Что посмотреть на Ровненщине – читайте на 24 канале.

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Ровненская область поражает романтическим Тоннелем любви, величественным и загадочным Таракановским фортом, уникальными Базальтовыми столбами, удивительным Белым озером, живописным Острогом. Но это еще далеко не все, чем может удивить Ровненская область. Именно на ее территории в XVI веке завершили работу над созданием Пересопницкого Евангелия. Книга имеет чрезвычайную ценность и является одним из символов украинской нации.



Ровненская область: какие места стоит посетить / Иллюстрация 24 канала

Ровно

Величественный город Ровно покоряет своим уютом с первых минут пребывания. Во время Второй мировой войны многие дома здесь были полностью уничтожены, в послевоенный период здания восстановили. Безусловно, это повлияло на архитектуру города, которая стала несколько однотипной.



Ровно с высоты птичьего полета / Фото rivne.media



Но есть в Ровно место, которое не оставляет равнодушным ни одного туриста – это центральный парк. За последние десятилетия он несколько раз менял название, однако местные жители традиционно о нем говорят "Лебединка". Все потому, что на озере поселились черные и белые лебеди, которые стали своеобразными "звездами" Ровно. Видимо, еще не нашлось человека, который бы удержался от селфи с удивительными птицами.

Также в Ровно есть своеобразная изюминка – это старые троллейбусы, которые как будто переносят в другую эпоху. Местные жители шутят, что такого раритетного транспорта, как у них, больше в Украине не найти. Однако в этом и есть некий шарм – туристы могут совершить своеобразное путешествие во времени.

Тоннель любви

Удивительный и самый любимый туристический объект в Ровненском районе возле поселка Клевань – это Тоннель любви! До 2017 года он не имел аналогов в Европе и мире, просто в этом же году открыли подобный тоннель в Китае.

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Тоннель расположен на отрезке примерно 4 километров железнодорожной колеи, она ведет от поселка Клевань до Оржев. Долгий промежуток времени поезд сбивал ветки деревьев и кустов, из-за этого образовался плотный коридор в виде арки. То есть, Тоннель любви не является чудом природы, а следствием техногенного влияния на природу.



Тоннель любви осенью / Фото rivelo.com.ua

В 2014 году японский режиссер Акийоши Имазаки даже снял романтическую драму "Клевань: Тоннель любви". Также о ровненском тоннеле есть короткометражный фильм "Мина".

Поговаривают, что когда пара увидит поезд, который здесь до сих пор курсирует, ей следует загадать желание. Местные жители уверяют, что задуманное обязательно осуществится. А некоторые из молодоженов сажают здесь цветы, которые символизируют их чувства.

Замок в Клеване и виадук

В Клеване также можно посмотреть на руины замка князей Чарторыйских. Его построили еще в XV веке. Одна из главных его архитектурных особенностей – виадучный мост. Таких в Украине остались единицы. Хорошо сохранился и один из бастионов крепости. А вот само имение пришло в упадок.



Замок в Клеване / Фото rivne1.tv

Сам замок находится на высоком треугольном холме над рекой Стублой. Вода из реки служила для наполнения рва вокруг замка.



Виадук на Ровненщине / Фото wikipedia.org

Острожский замок

Одним из самых роскошных городов Ровненской области является Острог. Это старинный населенный пункт, который еще называют "Волынскими Афинами". Славится город не только незаурядной историей, но и архитектурой. Здесь расположена первая в Восточной Европе академия, которую основали еще в 1576 году во времена правления князя Константина-Василия Острожского.

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В острожской научной среде сформировалось мощное тогда издательство – типография Ивана Федорова. Поэтому именно в Ровненской области впервые был напечатан учебник и полное издание Библии.



Здание Острожской академии, к сожалению, не сохранилось, как и книжная типография. На их месте сейчас парк. Однако учебный корпус академии оборудовали в стенах монастыря капуцинов, что тоже выглядит впечатляюще.



Острожская академия / Фото oa.edu.ua



Даже опытным туристам стоит посетить Острожский замок. Здание построили на месте деревянного укрепления, разрушенного монголо-татарами в 1241 году. Сначала это была башня-донжон, которую теперь называют каменной башней. На месте действует краеведческий музей, в котором представили редкие экспонаты.



Кроме этого, в Остроге есть Круглая, Луцкая и Татарская башни, Богоявленская церковь и Свято-Троицкий Межирицкий монастырь-крепость.

Таракановский форт

Неподалеку от города Дубно расположено село Тараканов, где сохранился уникальный форт XIX века. Когда-то это было оборонительное сооружение, которое защищало границы Российской империи. Во времена Первой мировой войны здесь велись ожесточенные бои, а уже после военных действий потребность в оборонительном сооружении исчезла.



Таракановский форт / Фото 4vlada.com



Сейчас природа уверенно захватывает Таракановский форт: деревья и кусты покрыли бывшие оборонные стены. Поэтому поспешите с путешествием туда.

Базальтовые столбы

Еще одно удивительное место в Ровненской области – базальтовые столбы. Они расположены в урочище Иванова Долина возле села Базальтовое Костопольского района.



Базальтовые столбы / Фото skyscrapercity.com



Мало кто знает, что когда-то в Ровненской области действовал вулкан. На его месте из застывшей лавы и образовались базальтовые столбы, высота которых достигает 30 метров. Этот горный камень добывают на местных карьерах, которые до сих пор работают.

Известно, что из базальта выложили булыжником улицы Парижа, Брюсселя, Вены, Москвы, Берлина и Варшавы. Камень используют при изготовлении космических кораблей и огнеупорной одежды для пожарных.

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Неподалеку от базальтовых столбов расположен живописный карьер. В урочище Янова Долина посреди водоема образовался маленький остров в форме сердца, который романтично назвали "Островом любви".

Белое озеро



Путешествие по Ровненской области: Белое озеро / Фото konkurent.ua



Белое озеро – это единственный в Украине водоем, который имеет повышенный уровень глицерина. Поэтому, заходя в воду, вы сразу же почувствуете, насколько она шелковистая на ощупь. Из-за такой ​​особенности Белое озеро славится лечебными свойствами, ведь такие глицериновые "ванны" заживляют проблемные участки кожи.



Первое, что бросается в глаза на Белом озере – это его чистота. Даже на глубине 2 метров можно увидеть дно водоема. Пологое дно позволяет туристам ехать на Белое озеро с детьми. К тому же, за умеренные цены путешественникам предлагают снять катамараны, лодки или поиграть в пляжные игры, в частности, волейбол.



Белое озеро с высоты птичьего полета / Фото rivne.travel



Красота природы здесь полностью затмевает ужасный сервис и неудобства. Да, до Белого озера нужно ехать по бездорожью, а выбрав маршрутку – еще и в давке с десятками других путешественников. Жилье заранее забронировать невозможно, поэтому вопрос о ночлеге решается на месте отдыха. Но все эти неудобства забываются, когда попадаете на Белое озеро.

Соколиные горы

Соколиные горы – это уникальный природный комплекс, который расположен в Ровненской области. Они завораживают не только своей красотой, но и легендой создания!

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По словам местных жителей, на одной из возвышенностей располагался Губковский замок, который уничтожили татары еще в 1504 году. В величественном сооружении обитал князь Семашко, по рассказам очень напоминавший графа Дракулу. Многие убеждены, что мужчина обладал магической силой и был очень жестоким.

Князь Семашко запретил дочери жениться на простом крестьянине. Даже закрыл ее в одном из подземелий замка. Но сила любви пары была настолько мощной, что они превращались в соколов и каждый вечер отправлялись на свидание друг с другом. Узнав об этом, князь превратил их в птиц, которые навеки поселились в урочище. От этой легенды пошло и название гор – Соколиные.



Соколиные горы / Фото youtube.com

Это далеко не все, чем Ровненщина сможет очаровать туристов. Живописное Дубно, музей янтаря, роскошные храмы, каменные шахты, руины средневековых замков и мистические легенды – вот что можно найти в этой области. А еще – потрясающая природа и просторы, в которых хочется поселиться.