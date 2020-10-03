В Украину уже пришла настоящая осень с дождем и холодным ветром. Несмотря на это, на Хмельнитчине синоптики обещают теплую и иногда даже солнечную погоду! Об интересных местах – читайте в нашем материале.

Хмельнитчина является одной из старейших областей Западной Украины. Поэтому здесь есть на что посмотреть! Самым известным городом региона считается переполненный историческими памятниками на каждый квадратный метр Каменец-Подольский. Но есть множество других, не менее интересных мест, рассказывает 24 канал.

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Хмельницкая область: какие места стоит посетить

Современный Хмельницкий

На первый взгляд, Хмельницкий ничем особенным не поражает – такой себе среднестатистический областной центр с населением почти 300 тысяч человек. Но, как оказалось, это не так. За последние годы он превратился в настоящий прогрессивный молодежный город с множеством парков и других интересных мест, которые прекрасно подходят для пеших прогулок.

Прежде всего стоит посетить здешнюю набережную, которая располагается недалеко от центра. Несколько лет назад ее существенно облагородили – теперь здесь проходят многочисленные фестивали, а хмельницкая молодежь проводит здесь свое свободное время.

Кроме того, Хмельницкий может похвастаться единственным в Украине памятником барону Мюнхгаузену и уникальными скульптурами из металлолома Николая Мазура, что стоят в парке имени Михаила Чекмана. Хотя последние сейчас находятся в плачевном состоянии, но даже несмотря на такой вид не оставят вас равнодушными.

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Среди прочего отметим живописный ботанический сад Хмельницкого национального университета, на территории которого произрастают растения, занесенные в Красную книгу Украины, и экзотические виды. А изюминкой этого места считается японский сад, к созданию которого приложили руку студенты. Таким образом, кроме редких туй Эльвангера, бассейна из райграса и гинкго, здесь появилась экспозиция из камней под названием "Страна знаний" – ландшафтные работы, символизирующие философию, географию, физико-математические, общественно-исторические и другие науки.

Одно из самых красивых мест Хмельницкого, ботанический сад: здесь всегда есть, на что посмотреть

Однако особого внимания заслуживает один из самых интересных исторических памятников, а именно – старое кладбище на улице Каменецкой. И пусть вас не пугает, что это кладбище, поскольку привлекает оно другим: здесь разместились настоящие произведения искусства – изысканные надгробия конца XVIII – начала XIX веков. Также интересно это место благодаря могилам известных жителей нынешнего Хмельницкого, или бывшего Проскурова.

Сказочный Каменец-Подольский

Думаете, что в Украине только Львов дышит историей и поражает архитектурными шедеврами на каждом шагу? На самом деле, есть по крайней мере еще один подобный город на западе, который ничем не уступает вышеупомянутому областному центру. Речь идет о Каменец-Подольском, где каждое здание в Старом городе – это нечто уникальное и впечатляющее. Вообще, само расположение города уже является особенным – Каменец разместился фактически на острове-горе, который окружает каньон реки Смотрич.

Каменец-Подольский с высоты: видео

Самые интересные и красивые места, конечно, можно увидеть в центре города. Особенно завораживают площадь Рынок с ратушей и так называемые колоритные армянские кварталы, где советуем посетить нетуристическую, но не менее завораживающее улицу Длинную – именно на ней старинный дух города сохранился едва ли не лучше всего.

В городе прослеживается влияние многих культур, в том числе и мусульманской. К примеру, показательную трансформацию в свое временя пережил кафедральный костел Святых апостолов Петра и Павла, который был построен как католический. Потом он стал мечетью, и к нему был пристроен 36-метровый минарет, однако после изгнания турок этот храм увенчали бронзовой Мадонной и он снова стал католическим.

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Сохранился в Каменец-Подольском и один из немногих украинских замков-крепостей, к которому ведет Турецкий мост, и который окружают многочисленные башни. Правда, большинство из них со временем растворились в городской застройке, как, к примеру, Казематная башня. Фактически Каменец-Подольская крепость состоит из двух частей: старого и нового замков, а также городских фортификаций. Примечательно, что старую часть замка построили еще до появления огнестрельного оружия, следовательно его башни были полностью каменными. Относительно нового, то замок окружают земляные валы и рвы, которые расположены на площади примерно в 3 гектара.

Каменец-Подольская крепость – одна из немногих, что сохранились в Украине

Бывший риф Подольские Товтры

Остатки барьерного рифа, которые расположены недалеко от Каменца-Подольского. Сформировали риф местные живые организмы – остатки известковых водорослей, моллюсков, специфических морских червей и тому подобное.

Товтры имеют площадь более 25 тысяч гектаров, большинство которой покрыто лесами. Они раскинулись на территории трех областей: Львовской, Тернопольской и Хмельницкой. В основном эти горы невысоки – всего 20-25 метров, правда их абсолютная высота достигает 440 метров, а самой высокой является центральная часть – плосковершинная главная прядь.

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Вербецкая товтра является наиболее уникальной, ведь имеет аж 4 вершины или Четыре кавалера. На этих вершинах накоплены не только странные камни, но и растут удивительные цветы.



Подольские Товтры – горы на месте бывшего моря / Фото smak.ua

Острые скалы и провалы, удивительные растительный и животный миры – все это можно встретить в Товтрах. На территории Подолья они получили название Медоборы, которое не имеет ничего общего ни с медом, ни с медоносными растениями, а происходит из языка древних индоевропейских племен иллирийцев и означает "между долинами".

Затопленая Бакота и пещерный монастырь

Настоящее затопленное село расположено в Хмельницкой области. После 1981 года в связи со строительством Новоднестровской ГЭС село разместилось на дне Днестровского водохранилища.

До затопления Бакоту полностью сравняли с землей, а жителей выселили в соседние города. Но некоторые местные говорят, что под водой видели остатки домов и церквей.



В Бакоте открываются прекрасные виды на Днестр

Но все, что осталось от Бакоты – это заброшенные фруктовые сады, Михайловский пещерный монастырь и кельи, в которых жили в свое время монахи.

А вот Михайловский пещерный монастырь считается одним из старейших в Среднем Приднестровье! Он был основан в XI веке на месте когда-то языческого капища. Монастырь состоит из трех пещер, расположенных в два яруса. Глубина этих пещер более 7 метров, а общая площадь – 760 квадратных метра. Кроме того, на стенах святыни есть посвящение Михаилу и написано имя основателя, а также первого игумена – Григорий.

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Есть еще известна легенда, что во времена татаро-монгольского нашествия здесь прятались как монахи, так и простые люди. А монголы со своей стороны поставили ультиматум, будут жить только те, кто отречется от христианства. Но никто не вышел, монголы устали ждать и замуровали входы в пещеры. Все люди, которые там были, погибли.

Монастырь подвергся и разрушению в XV веке. Когда рухнула большая скала, был существенно разрушен, а во время польско-литовской войны за Подолье произошел окончательный упадок святилища.

В целом это место считается одним из красивейших в Украине из-за прекрасных видов на воды Днестра, которые открываются с горы. Также здесь сформировался свой микроклимат, который является очень мягким и теплым, и его часто сравнивают с ялтинским. А сами воды Днестра здесь насыщены серебром.



Михайловский пещерный монастырь в Бакоте сейчас не действует / Фото yastrub-tour.com.ua

Когда-то могучий город Фельштин и его интересности

В Хмельницкой области раскинулось весьма интересное село Гвардейское, как в прошлом было городком Фельштин. Город основал Николай Гербурт в 1584 году, который и назвал его в честь своего родового гнезда в Моравии. В свое время Фельштин имел и Магдебургское право, а также собственный замок, правда деревянный – некоторые его руины сохранились и сегодня. Свое нынешнее название Гвардейское получило во второй половине 40-х годов XX века в честь Первой гвардейской общевойсковой и Третьей гвардейской танковой армий.

Нынешнее Гвардейское может похвастаться несколькими архитектурными и историческими памятниками, а также памятником науки и техники международного значения. Украшением поселка считается костел святого Войцеха, с момента освящения которого в 2016 году исполнилось 225 лет. Заметим, что сначала, в 1594 году, за средства Николая Гербурта было построено деревянный костел, а уже после турецких властей в 1753 году его отстроили из камня. Освящение же храма состоялось 26 июля 1791 года в память о Конституции 3 мая, а позже ему был присвоен титул Божьего провидения. Во времена советской оккупации в помещении святыни были и склады алкоголя и минудобрений, из-за чего начали разрушаться стены, и дом культуры, а также кинотеатр. Вернулся он в приход в 1990 году.



Во времена СССР в костеле святого Войцеха сохраняли даже алкоголь и минудобрения / Фото 1ua.com.ua

Сам храм поражает своим величием! К подножию двухъярусного здания ведет широкая аллея, а ее фасад оснащен центральным и двумя боковыми входами. А в пяти нишах костела установлены статуи святых и Девы Марии.

Кстати, до 1990 года храм находился в ужасном состоянии, практически ничего не удалось уберечь, уцелела только одна икона и крест.

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Если же вы уже будете в селе Гвардейское, то советуем сходить на старое еврейское кладбище, где в 2007 году был установлен памятный знак об ужасных событиях Второй мировой войны. А в километре от села, в направлении Хмелевки и Нафтуловки, стоит памятник международного значения, который был включен в список наследия ЮНЕСКО – пункт "Фельштин" геодезической дуги Струве.

Интересно, что ранее эта дуга была предназначена для определения параметров Земли, ее формы и размера. Всего таких пунктов насчитывается 265 и располагаются они в 10 странах мира. В Украине еще два пункта дуги Струве, входящие в наследие ЮНЕСКО, размещаются также в Хмельницкой области ("Екатериновка", "Барановка) и один в Одесской области ("Старонекрасовка").

Курорт Сатанов

Не без оснований Сатанов называют Подольской Швейцарией – эта уникальная местность среди равнин с кучей сопок, густо поросших лесом, и с рекой и озером в долине известна не только в Европе, но и во всем мире. Дело в том, что здесь найдено шесть минеральных источников, различных по составу и уникальных по своим лечебным свойствам.

Сатанов захватывает своей живописностью

Кроме того, в Сатанове богатое историческое наследие. Так, местный христианский монастырь XVI века, в котором побывал Петр I, свидетельствует о том, что эта территория была оплотом христианства. Но наряду с этой религией спокойно сосуществовало язычество – в частности, в прошлом здесь располагался центр языческой религии восточных славян. Язычники со всего мира съезжаются сюда и до сих пор. Связана с язычеством и соседняя гора Богит, на которой размещалось большое святилище-городище, а в его центре стоял один из наиболее чтимых в Киевской Руси Збручский идол. Также за рукотворным валом, насыпанным древними славянами, располагается городище-святилище Звенигород, которое было главным и самым большим по размерам в составе Збручского культового центра. Уже в настоящем археологи на этой территории открыли и исследовали три капища с жертвенными ямами, жертвенные камеры, восемь домов, два колодца для жертвоприношений, а также жилища жрецов.

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Есть в Сатанове еще одно загадочное сооружение – "дольмен". Это величественные ворота, сложенные из каменных глыб, которые, вероятно, имели астрономическое предназначение, а по другой версии, олицетворяли мистический портал между двумя мирами. К слову, это сооружение именуют "украинским Стоунхенджем".

Можно увидеть в Сатанове и более привычные архитектурные памятники. Здесь до нашего времени сохранился замок XVII века, еврейская синагога 1532 года, памятник "Плачущий Иисус" (1653 год), древнее еврейское кладбище (первое захоронение датировано 1576 годом) и Свято-Троицкий монастырь (939 год), который изначально был пещерным.



Сатанов поражает не только историей, но и архитектурой

Атлантида существует

Еще одна загадочная и удивительная природная достопримечательность Хмельницкой области расположилась недалеко от села Завалье, что в Каменец-Подольском районе, и имеет красноречивое название Атлантида.

Атлантида – единственная в Украине трехуровневая горизонтальная пещера, общая протяженность которой более 2,5 километра.

А название села окутано легендой, которая связана собственно с пустотами пещеры. По легенде, в верхней части склона над пещерой когда-то стояла небольшая церковь, но однажды она провалилась под землю в карстовую пропасть. В связи с этим село стали называть Завалье. Заметим, что о существовании самой пещеры люди еще не знали, но в то же время понимали, почему случаются подобные явления.

Еще 50 лет назад о пещере Атлантида мало кто знал

О пещере на этом месте уже заговорили во второй половине XX века. Сначала, в 1950-х годах, здесь было организовано карьер по добыче гипса, но в итоге его пришлось закрыть из-за обилия пустот. Через некоторое время, в 1969 году, остатками от карьера заинтересовались киевские спелеологи, которые как раз и открыли пещеру, а за удивительную красоту ее назвали Атлантидой.

Сейчас среди карстовых пещер Украины она занимает особое место. Стены этой пещеры состоят не из скользкой глины, а частью из кристальных образований. Именно благодаря разнообразию и красоте кристаллов Атлантида является популярной не только в Украине, но и в мире. К слову, ее даже называют настоящим минералогическим музеем.