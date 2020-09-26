Прекрасное время года для путешествий и ярких фото – это осень. А чтобы полюбоваться всеми осенними красками, предлагаем подборку самых красивых парков Украины.

Некоторые парки очень известны и любимы как среди туристов, так и среди местных. Поэтому, собирайте друзей, семью и отправьтесь в путешествие к самым ярким осенним паркам, отмечает 24 канал.

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9 самых красивых осенних парков Украины

Карпатский национальный природный парк

На территории Ивано-Франковской области расположен Карпатский национальный парк. Он является одним из крупнейших природных парков в Украине. Площадь парка более 50 тысяч гектаров!

Парк на протяжении всех лет привлекает туристов, ведь здесь есть множество интересностей. Например: пещеры, скалы, водопады и дикие животные, которые живут в лесах Карпат.



Природный парк, который просто завораживает / Фото "Отдых"

Сколевские Бескиды

На Львовщине расположился парк "Сколевские Бескиды", который охватывает части бассейнов рек Стрый и Опир. Площадь – более 35 тысяч гектаров.

В парке сохранились остатки чистых буковых лесов, а также еловые и пихтовые насаждения. Представляете, некоторым деревьям более 100 лет! А всего здесь более 600 видов различных растений.



Сколевские Бескиды расположены на Львовщине / Фото wikimedia.org

Межреченский парк

Крупнейший региональный ландшафтный парк расположен в Черниговской области. Площадь парка более 102 тысяч гектаров. Его создали в 2002 году.

Здесь множество различных видов растений, а также здесь можно встретить серого журавля, черного аиста и много других редких видов птиц.



Место, где можно встретить много редких животных / Фото discover.vn.ua

Дендропарк "Софиевка"

Его считают шедевром мирового садово-паркового искусства конца XVII-XIX веков. Здесь более 2 тысяч видов деревьев и местных и экзотических кустов. Среди экзотических: таксодиум, тюльпанное дерево, платан, гинкго.

Расположен парк в Умани, а основан был в 1796 году магнатом Станиславом Потоцким. Название "Софиевка" парк получил в честь жены магната, Софии Витт-Потоцкой.

Помимо разных видов деревьев в парке также можно увидеть различные архитектурные памятники, статуи и фонтаны.



"Софиевка" – одно из любимых мест всех украинцев / Фото travel.tochka.net

Днестровский каньон

Один из крупнейших каньонов Украины и Европы – это Днестровский. А вот Национальный природный парк расположен в границе Борщевского, Залещицкого, Бучацкого и Монастырисского районов Тернопольской области.

По сравнению с другими, парк довольно молодой и ему всего лишь 10 лет.

Здесь можно полюбоваться одной из красивейших рек страны – Днестр, и насладиться величием Днестровского каньона.

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Могущество каньона перехватывает дыхание / Фото destinations.com.ua

Парк "Подольские Товтры"

А этот парк расположен в нескольких районах Хмельницкой области. Национальный парк "Подольские Товтры" в 2008 году вошел в семь природных чудес Украины.

Общая площадь парка более 261 тысячи гектаров. Здесь можно вдоволь насладиться природой.



Национальный парк "Подольские Товтры" / Фото pap

Национальный природный парк "Пирятинский"

А на Полтавщине в долине реки Дунай расположен природный парк "Пирятинский". Общая площадь – 12 тысяч гектаров.

Он лежит в окрестностях города Пирятин и близлежащих сел. Вы просто посмотрите, насколько разноцветными являются деревья в парке!



Пирятинский парк / Фото pyriatyn.org.ua

Дендропарк "Александрия"

В 80 километрах от Киева в городе Белая Церковь расположился дендропарк "Александрия". Через парк протекает река Рось.

Дендропарк "Александрия" является образцом пейзажной парковой композиции. Ведь здесь туристов ждут различные архитектурные сооружения, скульптуры.



Дендропарк "Александрия" в Белой Церкви / Фото ukraine-is.com

Парк Шенборна

Парк в историческом урочище Воеводино. Каждый год это место привлекает много туристов со всех уголков страны. Здесь лес, экзотические деревья и природное озеро создают настоящую изюминку Закарпатья.

В парке Шенборна можно узнать историю каменной мельницы и прогуляться по мосту Четырех Евангелистов, который выполнен в стиле барокко. Также здесь можно полюбоваться удивительным озером Тур.



Мост Четырех Евангелистов / Фото moemisto.ua