Самые красивые парки Украины: осенние фото, которые завораживают
Прекрасное время года для путешествий и ярких фото – это осень. А чтобы полюбоваться всеми осенними красками, предлагаем подборку самых красивых парков Украины.
Некоторые парки очень известны и любимы как среди туристов, так и среди местных. Поэтому, собирайте друзей, семью и отправьтесь в путешествие к самым ярким осенним паркам, отмечает 24 канал.
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9 самых красивых осенних парков Украины
Карпатский национальный природный парк
На территории Ивано-Франковской области расположен Карпатский национальный парк. Он является одним из крупнейших природных парков в Украине. Площадь парка более 50 тысяч гектаров!
Парк на протяжении всех лет привлекает туристов, ведь здесь есть множество интересностей. Например: пещеры, скалы, водопады и дикие животные, которые живут в лесах Карпат.
Природный парк, который просто завораживает / Фото "Отдых"
Сколевские Бескиды
На Львовщине расположился парк "Сколевские Бескиды", который охватывает части бассейнов рек Стрый и Опир. Площадь – более 35 тысяч гектаров.
В парке сохранились остатки чистых буковых лесов, а также еловые и пихтовые насаждения. Представляете, некоторым деревьям более 100 лет! А всего здесь более 600 видов различных растений.
Сколевские Бескиды расположены на Львовщине / Фото wikimedia.org
Межреченский парк
Крупнейший региональный ландшафтный парк расположен в Черниговской области. Площадь парка более 102 тысяч гектаров. Его создали в 2002 году.
Здесь множество различных видов растений, а также здесь можно встретить серого журавля, черного аиста и много других редких видов птиц.
Место, где можно встретить много редких животных / Фото discover.vn.ua
Дендропарк "Софиевка"
Его считают шедевром мирового садово-паркового искусства конца XVII-XIX веков. Здесь более 2 тысяч видов деревьев и местных и экзотических кустов. Среди экзотических: таксодиум, тюльпанное дерево, платан, гинкго.
Расположен парк в Умани, а основан был в 1796 году магнатом Станиславом Потоцким. Название "Софиевка" парк получил в честь жены магната, Софии Витт-Потоцкой.
Помимо разных видов деревьев в парке также можно увидеть различные архитектурные памятники, статуи и фонтаны.
"Софиевка" – одно из любимых мест всех украинцев / Фото travel.tochka.net
Днестровский каньон
Один из крупнейших каньонов Украины и Европы – это Днестровский. А вот Национальный природный парк расположен в границе Борщевского, Залещицкого, Бучацкого и Монастырисского районов Тернопольской области.
По сравнению с другими, парк довольно молодой и ему всего лишь 10 лет.
Здесь можно полюбоваться одной из красивейших рек страны – Днестр, и насладиться величием Днестровского каньона.
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Могущество каньона перехватывает дыхание / Фото destinations.com.ua
Парк "Подольские Товтры"
А этот парк расположен в нескольких районах Хмельницкой области. Национальный парк "Подольские Товтры" в 2008 году вошел в семь природных чудес Украины.
Общая площадь парка более 261 тысячи гектаров. Здесь можно вдоволь насладиться природой.
Национальный парк "Подольские Товтры" / Фото pap
Национальный природный парк "Пирятинский"
А на Полтавщине в долине реки Дунай расположен природный парк "Пирятинский". Общая площадь – 12 тысяч гектаров.
Он лежит в окрестностях города Пирятин и близлежащих сел. Вы просто посмотрите, насколько разноцветными являются деревья в парке!
Пирятинский парк / Фото pyriatyn.org.ua
Дендропарк "Александрия"
В 80 километрах от Киева в городе Белая Церковь расположился дендропарк "Александрия". Через парк протекает река Рось.
Дендропарк "Александрия" является образцом пейзажной парковой композиции. Ведь здесь туристов ждут различные архитектурные сооружения, скульптуры.
Дендропарк "Александрия" в Белой Церкви / Фото ukraine-is.com
Парк Шенборна
Парк в историческом урочище Воеводино. Каждый год это место привлекает много туристов со всех уголков страны. Здесь лес, экзотические деревья и природное озеро создают настоящую изюминку Закарпатья.
В парке Шенборна можно узнать историю каменной мельницы и прогуляться по мосту Четырех Евангелистов, который выполнен в стиле барокко. Также здесь можно полюбоваться удивительным озером Тур.
Мост Четырех Евангелистов / Фото moemisto.ua