Прекрасна пора року для подорожей і яскравих фото – це осінь. А щоб помилуватись всіма осінніми фарбами, пропонуємо підбірку найгарніших парків України.

Деякі парки є дуже відомими та улюбленими як серед туристів, так і серед місцевих. Тому, збирайте друзів, родину і рушайте в подорож до найяскравіших осінних парків, зазначає 24 канал.

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9 найгарніших осінніх парків України

Карпатський національний природній парк

На території Івано-Франківської області розташований Карпатський національний парк. Він є одним з найбільших природніх парків в Україні. Площа парку понад 50 тисяч гектарів!

Парк протягом всіх років приваблює туристів, адже тут є безліч цікавинок. Наприклад: печери, скелі, водоспади та дикі тварини, які живуть у лісах Карпат.



Природний парк, який просто зачаровує / Фото "Відпочинок"

Сколівські Бескиди

На Львівщині розташувався парк "Сколівські Бескиди", який охоплює частини басейнів річок Стрий та Опір. Площа – понад 35 тисяч гектарів.

У парку збереглися рештки чистих букових лісів, а також смерекові й ялицеві лісостани. Увляєте, деяким деревам понад 100 років! А загалом тут понад 600 видів різних рослин.



Сколівські Бескиди розташовані на Львівщині / Фото wikimedia.org

Міжрічинський парк

Найбільший регіональний ландшафтний парк розташований у Чернігівській області. Площа парку понад 102 тисяч гектарів. Його створили у 2002 році.

Тут безліч різних видів рослин, а також тут можна зустрітити журавля сірого, чорну лелеку та багато інших рідкісних видів птахів.



Місце, де можна зустріти багато рідкісних тварин / Фото discover.vn.ua

Дендропарк "Софіївка"

Його вважають шедевром світового садово-паркового мистецтва кінця XVII – XIX століть. Тут понад 2 тисяч видів дерев та кущів місцевих і екзотичних. Серед екзотичних: таксодіум, тюльпанове дерево, платан, гінкґо

Розташований парк в Умані, а заснований був у 1796 році магнатом Станіславом Потоцьким. Назва "Софіївка" парк отримав на честь дружини магната, Софії Вітт-Потоцької.

Крім різних видів дерев у парку також можна побачити різні архітектурні пам'ятки, статуї та фонтанти.



"Софіївка" – одне з улюблених місць всіх українців / Фото travel.tochka.net

Дністровський каньйон

Один з найбільших каньйонів України та Європи – це Дністровський. А ось Національний природній парк розташований в межах Борщівського, Заліщицького, Бучацького та Монастириського районів Тернопільської області.

Порівняно з іншими, парк доволі молодий і йому всього лише 10 років.

Тут можна помилуватись однією з найгарніших річок країни – Дністер, та насолодитись величністю Дністровського каньйону.

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Могутність каньйону перехоплює подих / Фото destinations.com.ua

Парк "Подільські Товтри"

А цей парк розташований у декількох районах Хмельницької області. Національний парк "Подільскі Товтри" у 2008 році увійшов до семи природних чудес України.

Загальна площа парку понад 261 тисячі гектарів. Тут можна вдосталь насолодитись природою.



Національний парк "Подільскі Товтри" / Фото pap

Національний природний парк "Пирятинський"

А на Полтавщині в долині річки Дунай розташований природній парк "Пирятинський". Загальна площа – 12 тисяч гектарів.

Він лежить в околицях міста Пирятин та прилеглих сіл. Ви просто подивіться, наскільки різнокольоровими є дерева в парку!



Пирятинський парк / Фото pyriatyn.org.ua

Дендропарк "Олександрія"

За 80 кілометрів від Києва у місті Біла Церква розташувався дендропарк "Олександрія". Через парк протікає річка Рось.

Дендропарк "Олександрія" є зразком пейзажної паркової композиції. Адже тут на туристів чекають різні архітектурні споруди, скульптури.



Дендропарк "Олександрія" в Білій Церкві / Фото ukraine-is.com

Парк Шенборна

Парк в історичному урочищі Воєводино. Щороку це місце приваблює багато туристів з усіх куточків країни. Тут ліс, екзотичні дерева та природне озеро створюють справжню родзинку Закарпаття.

У парку Шенборна можна дізнатись історію кам'яного млина та прогулятись по мосту Чотирьої Євангелістів, який виконаний у стилі бароко. Також тут можна помилуватись дивовижним озером Тур.



Міст Чотирьох євангелістів / Фото moemisto.ua