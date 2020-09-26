Найгарніші парки України: осінні фото, які зачаровують
Прекрасна пора року для подорожей і яскравих фото – це осінь. А щоб помилуватись всіма осінніми фарбами, пропонуємо підбірку найгарніших парків України.
Деякі парки є дуже відомими та улюбленими як серед туристів, так і серед місцевих. Тому, збирайте друзів, родину і рушайте в подорож до найяскравіших осінних парків, зазначає 24 канал.
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9 найгарніших осінніх парків України
Карпатський національний природній парк
На території Івано-Франківської області розташований Карпатський національний парк. Він є одним з найбільших природніх парків в Україні. Площа парку понад 50 тисяч гектарів!
Парк протягом всіх років приваблює туристів, адже тут є безліч цікавинок. Наприклад: печери, скелі, водоспади та дикі тварини, які живуть у лісах Карпат.
Природний парк, який просто зачаровує / Фото "Відпочинок"
Сколівські Бескиди
На Львівщині розташувався парк "Сколівські Бескиди", який охоплює частини басейнів річок Стрий та Опір. Площа – понад 35 тисяч гектарів.
У парку збереглися рештки чистих букових лісів, а також смерекові й ялицеві лісостани. Увляєте, деяким деревам понад 100 років! А загалом тут понад 600 видів різних рослин.
Сколівські Бескиди розташовані на Львівщині / Фото wikimedia.org
Міжрічинський парк
Найбільший регіональний ландшафтний парк розташований у Чернігівській області. Площа парку понад 102 тисяч гектарів. Його створили у 2002 році.
Тут безліч різних видів рослин, а також тут можна зустрітити журавля сірого, чорну лелеку та багато інших рідкісних видів птахів.
Місце, де можна зустріти багато рідкісних тварин / Фото discover.vn.ua
Дендропарк "Софіївка"
Його вважають шедевром світового садово-паркового мистецтва кінця XVII – XIX століть. Тут понад 2 тисяч видів дерев та кущів місцевих і екзотичних. Серед екзотичних: таксодіум, тюльпанове дерево, платан, гінкґо
Розташований парк в Умані, а заснований був у 1796 році магнатом Станіславом Потоцьким. Назва "Софіївка" парк отримав на честь дружини магната, Софії Вітт-Потоцької.
Крім різних видів дерев у парку також можна побачити різні архітектурні пам'ятки, статуї та фонтанти.
"Софіївка" – одне з улюблених місць всіх українців / Фото travel.tochka.net
Дністровський каньйон
Один з найбільших каньйонів України та Європи – це Дністровський. А ось Національний природній парк розташований в межах Борщівського, Заліщицького, Бучацького та Монастириського районів Тернопільської області.
Порівняно з іншими, парк доволі молодий і йому всього лише 10 років.
Тут можна помилуватись однією з найгарніших річок країни – Дністер, та насолодитись величністю Дністровського каньйону.
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Могутність каньйону перехоплює подих / Фото destinations.com.ua
Парк "Подільські Товтри"
А цей парк розташований у декількох районах Хмельницької області. Національний парк "Подільскі Товтри" у 2008 році увійшов до семи природних чудес України.
Загальна площа парку понад 261 тисячі гектарів. Тут можна вдосталь насолодитись природою.
Національний парк "Подільскі Товтри" / Фото pap
Національний природний парк "Пирятинський"
А на Полтавщині в долині річки Дунай розташований природній парк "Пирятинський". Загальна площа – 12 тисяч гектарів.
Він лежить в околицях міста Пирятин та прилеглих сіл. Ви просто подивіться, наскільки різнокольоровими є дерева в парку!
Пирятинський парк / Фото pyriatyn.org.ua
Дендропарк "Олександрія"
За 80 кілометрів від Києва у місті Біла Церква розташувався дендропарк "Олександрія". Через парк протікає річка Рось.
Дендропарк "Олександрія" є зразком пейзажної паркової композиції. Адже тут на туристів чекають різні архітектурні споруди, скульптури.
Дендропарк "Олександрія" в Білій Церкві / Фото ukraine-is.com
Парк Шенборна
Парк в історичному урочищі Воєводино. Щороку це місце приваблює багато туристів з усіх куточків країни. Тут ліс, екзотичні дерева та природне озеро створюють справжню родзинку Закарпаття.
У парку Шенборна можна дізнатись історію кам'яного млина та прогулятись по мосту Чотирьої Євангелістів, який виконаний у стилі бароко. Також тут можна помилуватись дивовижним озером Тур.
Міст Чотирьох євангелістів / Фото moemisto.ua